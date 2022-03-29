https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/tsik-abkhazii-naznachil-datu-povtornykh-vyborov-po-okrugu-8--1038389443.html

Назначена дата повторных выборов в Парламент Абхазии по округу №8

Назначена дата повторных выборов в Парламент Абхазии по округу №8

В избирательном округе №8 (Маякский) назначены повторные выборы депутатов Парламента, так как во втором туре оба кандидата от округа набрали равное количество... 29.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-29T18:18+0300

2022-03-29T18:18+0300

2022-03-29T18:21+0300

выборы в парламент абхазии - 2022

цик абхазии

абхазия

выборы в парламент абхазии

парламент абхазии

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СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Повторные выборы в Парламент Абхазии по избирательному округу №8 (Маякский) назначены на 28 мая, сообщает ЦИК Абхазии. Выборы в Парламент Абхазии состоялись 12 марта, по 17 округам депутаты были избраны, еще в 17 округах 26 марта прошел второй тур. По итогам выборы состоялись в 16 округах, в округе №8 (Маякский) пройдут повторные выборы, поскольку оба кандидата набрали равное количество голосов.14 мая также состоятся повторные выборы в Гудаутском городском округе №18, так как ни один кандидат не набрал абсолютного большинства голосов, необходимых для победы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/vtoroy-tur-parlamentskikh-vyborov-oglashenie-rezultatov-1038344123.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/itogi-vyborov-v-parlament-abkhazii-1038202322.html

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