https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/pravitelstvo-abkhazii-prodlit-zapret-na-mayning-kriptovalyut-1038422770.html

Правительство Абхазии продлит запрет на майнинг криптовалют

Правительство Абхазии продлит запрет на майнинг криптовалют

Деятельность по добыче криптовалют и ввоз оборудования для майнинга в Абхазию были запрещены постановлением правительства до 31 марта 2022 года. 31.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-31T19:38+0300

2022-03-31T19:38+0300

2022-03-31T19:57+0300

в абхазии

майнинг в абхазии

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СУХУМ, 31 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Правительство Абхазии вновь продлит запрет на добычу криптовалюты на территории республики.Как сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе правительства, Министерство экономики направило в Аппарат Кабинета министров согласованные заинтересованными ведомствами проекты правовых актов, продлевающие запрет на майнинг и ввоз оборудования для добычи криптовалюты. На какой срок продлеваются действия ранее принятых постановлений, пока не уточняется.Также, 31 марта истекает срок ограничений Госкомсвязи на доступ в Интернете к ресурсам, связанным с майнингом. Будет ли ведомство продлевать ограничения, на момент публикации выяснить не удалось.Постановление о запрете майнинга криптовалюты в Абхазии было принято Кабмином 8 декабря 2020 года. Затем, 31 марта 2021 года его продлили на один год. Тогда же был продлен и запрет на ввоз оборудования для добычи криптовалюты на территорию страны. Решение было принято в целях реализации мер, направленных на эффективное и рациональное использование ограниченных ресурсов электроэнергетической системы Абхазии, в связи с дефицитом электроэнергии и высоким уровнем аварийности, вызванными повышенными нагрузками.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/presechen-nezakonnyy-vvoz-mayning-oborudovaniya-iz-abkhazii-v-rossiyu-1038050889.html

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