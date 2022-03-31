https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/rossiyskie-turoperatory-zafiksirovali-rost-sprosa-na-tury-v-abkhaziyu-1038414111.html

Российские туроператоры зафиксировали рост спроса на отдых в Абхазии

Российские туроператоры зафиксировали рост спроса на отдых в Абхазии

СУХУМ, 31 мар – Sputnik. Спрос на туры в Абхазию вырос, при этом происходит смещение от эконом-сегмента в сторону трех-пятизвездочных отелей, сообщает РИА... 31.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-31T11:52+0300

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СУХУМ, 31 мар – Sputnik. Спрос на туры в Абхазию вырос, при этом происходит смещение от эконом-сегмента в сторону трех-пятизвездочных отелей, сообщает РИА Новости со ссылкой на российских туроператоров.В частности, высокий спрос на направлении отметили в Fun&Sun (бывший "TUI Россия"). Туроператор "Интурист" отмечает, что бронирования туров в Абхазию сейчас на 28% превышают аналогичный период прошлого года."Направление с удовольствием перебронируют вместо Египта и Турции, ведь чтобы туда отправиться, не нужно ни ПЦР-тестов, ни сертификатов о вакцинации", – сказали в пресс-службе "Интуриста".В "Русском экспрессе" отмечают, что бронирования в Абхазию оживились после 20 марта, при этом динамика пока оставляет желать лучшего в сравнении с прошлым годом. "В основном туристы запрашивают отели высокого уровня на период заездов май-июнь, глубина продаж небольшая", – заявили в пресс-службе туроператора.По данным же туроператора PAC Group, бронирования туров в Абхазию в этом году пока не превышают уровень 2021 года. Наибольшим спросом пользуются отели трех-четырех звезд и отдых продолжительностью 10-15 дней.Российские туристы могут добраться до Абхазии на поезде Москва-Сухум или на автомобиле через пункт пропуска "Адлер". Наибольшим спросом, по данным туроператоров, пользуются туры с авиаперелетом в Сочи, а оттуда на трансфере до отеля.Туристы, добирающиеся в Абхазию из Адлера и Сочи, могут воспользоваться и единым билетом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/turoperatory-rossii-zafiksirovali-povyshennyy-spros-na-letniy-otdykh-v-abkhazii-1038299506.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/poezdki-iz-rossii-v-abkhaziyu-budut-dostupny-po-edinomu-biletu-1038225800.html

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