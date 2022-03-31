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Южная Осетия начала консультации с Россией по вопросу вхождения в ее состав
Южная Осетия начала консультации с Россией по вопросу вхождения в ее состав
Накануне президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о намерении и огромном желании республики войти в состав России. 31.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-31T10:26+0300
2022-03-31T10:26+0300
2022-03-31T10:34+0300
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СУХУМ, 31 мар – Sputnik. Южная Осетия проводит консультации с Россией по вопросу проведения референдума о вхождении в состав России, заявил президент республики Анатолий Бибилов в эфире телеканала "Россия 24".Ожидается, что референдум пройдет после президентских выборов в республике, которые состоятся 10 апреля.Бибилов отметил, что шаг о вхождении в состав России основан на "огромном желании народа", что референдум нужен, чтобы спросить мнение народа, но оно и так известно. По мнению президента, Южная Осетия не использовала шанс вернуться в состав России в 2014 году, когда произошло присоединение Крыма.Глава республики подчеркнул что считает необходимым объединение Южной и Северной Осетий, а решение вопросов о руководстве объединенной Осетии он назвал техническим.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/bibilov-zayavil-chto-strategicheskoy-tselyu-yuzhnoy-osetii-yavlyaetsya-obedinenie-s-rossiey-1038406699.html
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Южная Осетия начала консультации с Россией по вопросу вхождения в ее состав
10:26 31.03.2022 (обновлено: 10:34 31.03.2022)
Накануне президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о намерении и огромном желании республики войти в состав России.
СУХУМ, 31 мар – Sputnik.
Южная Осетия проводит консультации с Россией по вопросу проведения референдума о вхождении в состав России, заявил президент республики Анатолий Бибилов в эфире телеканала "Россия 24"
.
Ожидается, что референдум пройдет после президентских выборов в республике, которые состоятся 10 апреля.
"Самое главное – уже проходят консультации с нашими российскими коллегами. Юридические действия должны быть основаны на международном праве, основа для этого есть. Южная Осетия – независимое государство и может принимать те решения, которые считает для себя жизненно необходимыми", – сказал глава Южной Осетии.
Бибилов отметил, что шаг о вхождении в состав России основан на "огромном желании народа", что референдум нужен, чтобы спросить мнение народа, но оно и так известно. По мнению президента, Южная Осетия не использовала шанс вернуться в состав России в 2014 году, когда произошло присоединение Крыма.
Глава республики подчеркнул что считает необходимым объединение Южной и Северной Осетий, а решение вопросов о руководстве объединенной Осетии он назвал техническим.