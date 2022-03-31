https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/yuzhnaya-osetiya-nachala-konsultatsii-s-rossiey-po-voprosu-vkhozhdeniya-v-ee-sostav-1038412536.html

Южная Осетия начала консультации с Россией по вопросу вхождения в ее состав

Южная Осетия начала консультации с Россией по вопросу вхождения в ее состав

Накануне президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о намерении и огромном желании республики войти в состав России. 31.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-31T10:26+0300

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СУХУМ, 31 мар – Sputnik. Южная Осетия проводит консультации с Россией по вопросу проведения референдума о вхождении в состав России, заявил президент республики Анатолий Бибилов в эфире телеканала "Россия 24".Ожидается, что референдум пройдет после президентских выборов в республике, которые состоятся 10 апреля.Бибилов отметил, что шаг о вхождении в состав России основан на "огромном желании народа", что референдум нужен, чтобы спросить мнение народа, но оно и так известно. По мнению президента, Южная Осетия не использовала шанс вернуться в состав России в 2014 году, когда произошло присоединение Крыма.Глава республики подчеркнул что считает необходимым объединение Южной и Северной Осетий, а решение вопросов о руководстве объединенной Осетии он назвал техническим.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/bibilov-zayavil-chto-strategicheskoy-tselyu-yuzhnoy-osetii-yavlyaetsya-obedinenie-s-rossiey-1038406699.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/shamba-zayavil-chto-abkhaziya-podderzhivaet-stremlenie-yuzhnoy-osetii-k-obedineniyu-s-rossiey-1038409353.html

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кавказ, россия, северная осетия, южная осетия, новости, анатолий бибилов