https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/aktivisty-v-germanii-proveli-aktsiyu-v-podderzhku-rossii-i-russkikh-1038437816.html

Активисты в Германии провели акцию в поддержку России и русских

Активисты в Германии провели акцию в поддержку России и русских

Организатор акций Кристоф Хёрстель много лет занимался изучением вооруженных конфликтов и консультировал руководителей Бундесвера по информационному... 01.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-01T17:15+0300

2022-04-01T17:15+0300

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СУХУМ, 1 апр – Sputnik. Сотни добровольцев в Германии проводят акции в поддержку России и русских, сообщает РИА Новости со ссылкой на организатора акций, председателя партии Die neue Mitte, общественного деятеля и специалиста по коммуникациям Кристофа Хёрстеля."Мы изготовили флаеры на немецком языке с изложением ситуации на Украине: там указаны все факты, а с обратной стороны изображен QR-код, по которому можно перейти на сайт, где размещены активные ссылки на разъясняющую литературу. Это хорошая основа, в частности, научная, для доказательства имеющихся фактов", – сказал Хёрстель.Активист планирует устроить более масштабную акцию – с растяжками с надписями "Дружба с Россией" и "Запустить "Северный поток–2" сейчас", прикрепленными к самолетам, которые пролетят над территорией Германии. Хёрстель добавил, что немецкие власти и СМИ выставляют президента России виноватым в развязывании вооруженного конфликта, и из-за ложной информации ненавидеть русских начинают простые немцы. "Мы видим, что в ходе вооруженного конфликта на Украине пытаются выставить русских с невыгодной стороны. Однако киевская армия действует так, что правительство Украины должно предстать перед международным уголовным судом в Гааге. Меня очень беспокоит такое откровенно ложное изложение западными СМИ", – заключил Хёрстль.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В ответ на это страны Запада ввели большое количество санкций, а также положили начало настоящей информационной войне, направленной на то, чтобы вызвать недовольство действиями России в том числе и внутри страны.

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