https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/margarita-simonyan-vystupit-na-otkrytii-abkhazskogo-investitsionnogo-foruma-1038441705.html

Маргарита Симоньян выступит на открытии "Абхазского инвестиционного форума"

Маргарита Симоньян выступит на открытии "Абхазского инвестиционного форума"

В пятницу МИД Абхазии объявил о создании регулярно действующей дискуссионной мобильной площадки "Абхазский инвестиционный форум". 01.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-01T20:57+0300

2022-04-01T20:57+0300

2022-04-01T21:03+0300

в абхазии

абхазия

россия

экономика

туризм

маргарита симоньян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1d/1038382810_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_529a5d363a151f35bd80b270b9d807a4.jpg

СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян выступит на открытии новой презентационной площадки "Абхазский инвестиционный форум" в Сочи, сообщает Медиацентр МИД Абхазии.Форум по продвижению инвестиционной привлекательности Абхазии пройдет в субботу, 2 апреля, в отеле "Hyatt Regency Sochi".В мероприятии примут участие Секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, Министр иностранных дел Инал Ардзинба, замглавы Минэкономики Темур Миквабия, президент ТПП Абхазии Тамила Мерцхулава, представители госорганов, а также абхазские и российские бизнесмены.Форум будет проходить в регионах России с высоким потенциалом сотрудничества с Абхазией в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Одной из главных задач нового делового формата глава МИД Абхазии Инал Ардзинба назвал презентацию инвестиционного потенциала Абхазии. По итогам каждого форума будут созданы рабочие группы инвесторов.Сейчас идут переговоры внешнеполитического ведомства Абхазии с руководством Московской, Тульской и Ростовской областей, Санкт-Петербурга, других субъектов России о проведении "Абхазского инвестиционного форума".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/mid-obyavil-o-sozdanii-mobilnoy-ploschadki-dlya-privlecheniya-investitsiy-v-abkhaziyu-1038429695.html

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, россия, экономика, туризм, маргарита симоньян