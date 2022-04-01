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https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/margarita-simonyan-vystupit-na-otkrytii-abkhazskogo-investitsionnogo-foruma-1038441705.html
Маргарита Симоньян выступит на открытии "Абхазского инвестиционного форума"
Маргарита Симоньян выступит на открытии "Абхазского инвестиционного форума"
В пятницу МИД Абхазии объявил о создании регулярно действующей дискуссионной мобильной площадки "Абхазский инвестиционный форум". 01.04.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян выступит на открытии новой презентационной площадки "Абхазский инвестиционный форум" в Сочи, сообщает Медиацентр МИД Абхазии.Форум по продвижению инвестиционной привлекательности Абхазии пройдет в субботу, 2 апреля, в отеле "Hyatt Regency Sochi".В мероприятии примут участие Секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, Министр иностранных дел Инал Ардзинба, замглавы Минэкономики Темур Миквабия, президент ТПП Абхазии Тамила Мерцхулава, представители госорганов, а также абхазские и российские бизнесмены.Форум будет проходить в регионах России с высоким потенциалом сотрудничества с Абхазией в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Одной из главных задач нового делового формата глава МИД Абхазии Инал Ардзинба назвал презентацию инвестиционного потенциала Абхазии. По итогам каждого форума будут созданы рабочие группы инвесторов.Сейчас идут переговоры внешнеполитического ведомства Абхазии с руководством Московской, Тульской и Ростовской областей, Санкт-Петербурга, других субъектов России о проведении "Абхазского инвестиционного форума".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/mid-obyavil-o-sozdanii-mobilnoy-ploschadki-dlya-privlecheniya-investitsiy-v-abkhaziyu-1038429695.html
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абхазия, россия, экономика, туризм, маргарита симоньян

Маргарита Симоньян выступит на открытии "Абхазского инвестиционного форума"

20:57 01.04.2022 (обновлено: 21:03 01.04.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Маргарита Симонян
Маргарита Симонян - Sputnik Абхазия, 1920, 01.04.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В пятницу МИД Абхазии объявил о создании регулярно действующей дискуссионной мобильной площадки "Абхазский инвестиционный форум".
СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян выступит на открытии новой презентационной площадки "Абхазский инвестиционный форум" в Сочи, сообщает Медиацентр МИД Абхазии.
Форум по продвижению инвестиционной привлекательности Абхазии пройдет в субботу, 2 апреля, в отеле "Hyatt Regency Sochi".
В мероприятии примут участие Секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, Министр иностранных дел Инал Ардзинба, замглавы Минэкономики Темур Миквабия, президент ТПП Абхазии Тамила Мерцхулава, представители госорганов, а также абхазские и российские бизнесмены.
Кабинет Министров Республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 01.04.2022
В Абхазии
МИД объявил о создании мобильной площадки для привлечения инвестиций в Абхазию
11:16
Форум будет проходить в регионах России с высоким потенциалом сотрудничества с Абхазией в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Одной из главных задач нового делового формата глава МИД Абхазии Инал Ардзинба назвал презентацию инвестиционного потенциала Абхазии. По итогам каждого форума будут созданы рабочие группы инвесторов.
Сейчас идут переговоры внешнеполитического ведомства Абхазии с руководством Московской, Тульской и Ростовской областей, Санкт-Петербурга, других субъектов России о проведении "Абхазского инвестиционного форума".
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