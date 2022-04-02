https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/ardzinba-oboznachil-rol-investforuma-v-usloviyakh-informatsionnoy-voyny-so-storony-gruzii-1038450656.html

Ардзинба обозначил роль инвестфорума в условиях информационной войны со стороны Грузии

Ардзинба обозначил роль инвестфорума в условиях информационной войны со стороны Грузии

Форум будет проходить в регионах России с высоким потенциалом сотрудничества с Абхазией в торгово-экономической и инвестиционной сферах. 02.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-02T16:16+0300

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2022-04-02T16:16+0300

в абхазии

инал ардзинба

мид абхазии

экономика

сочи

россия

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СОЧИ, 2 апр - Sputnik, Бадрак Авидзба. В условиях, когда правительство Грузии ведет целенаправленную гибридную информационную войну, цель "Абхазского инвестиционного форума" - правильное объективное представление Абхазии, информирование о ее потенциале, сказал глава МИД республики Инал Ардзинба, выступая на открытии форума в Сочи. Затем он передал слово президенту Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамиле Мерцхулава, которая сказала, что сотрудничество между ТПП Абхазии и России в рамках соглашения играет важную роль во взаимодействии бизнеса государств. МИД Абхазии 1 апреля объявил о создании регулярно действующей дискуссионной мобильной площадки "Абхазский инвестиционный форум".Форум будет проходить в регионах России с высоким потенциалом сотрудничества с Абхазией в торгово-экономической и инвестиционной сферах.МИД Абхазии ведет переговоры с руководством Московской, Тульской и Ростовской областей, Санкт-Петербурга, других субъектов России о проведении "Абхазского инвестиционного форума".Одной из главных задач нового делового формата глава МИД Абхазии Инал Ардзинба назвал презентацию инвестиционного потенциала Абхазии.На открытии в Сочи участникам "Абхазского экономического форума" продемонстрировали сюжет, который посвящен экономическим возможностям республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/simonyan-abkhaziya-obrechena-na-protsvetanie--1038449749.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/abkhazskiy-investitsionnyy-forum-otkrylsya-v-sochi--1038448849.html

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инал ардзинба, мид абхазии, экономика, сочи, россия