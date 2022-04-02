https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/ardzinba-oboznachil-rol-investforuma-v-usloviyakh-informatsionnoy-voyny-so-storony-gruzii-1038450656.html
Ардзинба обозначил роль инвестфорума в условиях информационной войны со стороны Грузии
Ардзинба обозначил роль инвестфорума в условиях информационной войны со стороны Грузии
Форум будет проходить в регионах России с высоким потенциалом сотрудничества с Абхазией в торгово-экономической и инвестиционной сферах. 02.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-02T16:16+0300
2022-04-02T16:16+0300
2022-04-02T16:16+0300
в абхазии
инал ардзинба
мид абхазии
экономика
сочи
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/02/1038449651_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8a714a89ef8cf795f3fb1f3cb5ce5c07.jpg
СОЧИ, 2 апр - Sputnik, Бадрак Авидзба. В условиях, когда правительство Грузии ведет целенаправленную гибридную информационную войну, цель "Абхазского инвестиционного форума" - правильное объективное представление Абхазии, информирование о ее потенциале, сказал глава МИД республики Инал Ардзинба, выступая на открытии форума в Сочи. Затем он передал слово президенту Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамиле Мерцхулава, которая сказала, что сотрудничество между ТПП Абхазии и России в рамках соглашения играет важную роль во взаимодействии бизнеса государств. МИД Абхазии 1 апреля объявил о создании регулярно действующей дискуссионной мобильной площадки "Абхазский инвестиционный форум".Форум будет проходить в регионах России с высоким потенциалом сотрудничества с Абхазией в торгово-экономической и инвестиционной сферах.МИД Абхазии ведет переговоры с руководством Московской, Тульской и Ростовской областей, Санкт-Петербурга, других субъектов России о проведении "Абхазского инвестиционного форума".Одной из главных задач нового делового формата глава МИД Абхазии Инал Ардзинба назвал презентацию инвестиционного потенциала Абхазии.На открытии в Сочи участникам "Абхазского экономического форума" продемонстрировали сюжет, который посвящен экономическим возможностям республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/simonyan-abkhaziya-obrechena-na-protsvetanie--1038449749.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/abkhazskiy-investitsionnyy-forum-otkrylsya-v-sochi--1038448849.html
сочи
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/02/1038449651_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_f6311daa2b2948948ea0fee4506b5196.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
инал ардзинба, мид абхазии, экономика, сочи, россия
Ардзинба обозначил роль инвестфорума в условиях информационной войны со стороны Грузии
Форум будет проходить в регионах России с высоким потенциалом сотрудничества с Абхазией в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
СОЧИ, 2 апр - Sputnik, Бадрак Авидзба. В условиях, когда правительство Грузии ведет целенаправленную гибридную информационную войну, цель "Абхазского инвестиционного форума" - правильное объективное представление Абхазии, информирование о ее потенциале, сказал глава МИД республики Инал Ардзинба, выступая на открытии форума в Сочи.
"Правительство Грузии ведет целенаправленную гибридную информационную войну. С одной стороны, занимается дискредитацией Абхазии, органов власти, принимаемых решений, с другой стороны, нам говорят про мирный диалог и так далее. Конечно, в этих условиях, наша главная задача - правильное объективное представление Республики Абхазия. В рамках форума мы будем заниматься как раз этим делом в регионах России", - отметил глава внешнеполитического ведомства.
Затем он передал слово президенту Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамиле Мерцхулава, которая сказала, что сотрудничество между ТПП Абхазии и России в рамках соглашения играет важную роль во взаимодействии бизнеса государств.
МИД Абхазии 1 апреля объявил о создании регулярно действующей дискуссионной мобильной площадки "Абхазский инвестиционный форум".
Форум будет проходить в регионах России с высоким потенциалом сотрудничества с Абхазией в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
МИД Абхазии ведет переговоры с руководством Московской, Тульской и Ростовской областей, Санкт-Петербурга, других субъектов России о проведении "Абхазского инвестиционного форума".
Одной из главных задач нового делового формата глава МИД Абхазии Инал Ардзинба назвал презентацию инвестиционного потенциала Абхазии.
На открытии в Сочи участникам "Абхазского экономического форума" продемонстрировали сюжет, который посвящен экономическим возможностям республики.