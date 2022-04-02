https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/simonyan-abkhaziya-obrechena-na-protsvetanie--1038449749.html
Симоньян: Абхазия обречена на процветание
Симоньян: Абхазия обречена на процветание
В субботу, 2 апреля, в Сочи проходит "Абхазский инвестиционный форум". В мероприятии принимает участие главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита... 02.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-02T15:54+0300
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СОЧИ, 2 апр - Sputnik. Абхазия обречена на процветание, заявила на открытии "Абхазского инвестиционного форума" главред медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Она отметила, что, как журналист, давно и с огромной любовью наблюдает за Абхазией, приезжает в республику с детства и работала в Абхазии репортером в самые тяжелые времена. По ее словам, люди с деньгами, которые могли бы инвестировать в Абхазию, еще не до конца открыли республику для себя. "Я думаю, это очень быстро поправимо, и это поправимо неизбежно. <...> Люди понимают, что инвестировать нужно туда, где друзья. А где у нас друзья? Вот у нас друзья, буквально границу перейти - вот они наши друзья", - добавила Симоньян.МИД Абхазии 1 апреля объявил о создании регулярно действующей дискуссионной мобильной площадки "Абхазский инвестиционный форум".Форум будет проходить в регионах России с высоким потенциалом сотрудничества с Абхазией в торгово-экономической и инвестиционной сферах.МИД Абхазии ведет переговоры с руководством Московской, Тульской и Ростовской областей, Санкт-Петербурга, других субъектов России о проведении "Абхазского инвестиционного форума".Одной из главных задач нового делового формата глава МИД Абхазии Инал Ардзинба назвал презентацию инвестиционного потенциала Абхазии.На открытии в Сочи участникам "Абхазского экономического форума" продемонстрировали сюжет, который посвящен экономическим возможностям республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/abkhazskiy-investitsionnyy-forum-otkrylsya-v-sochi--1038448849.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/-inal-ardzinba-nazval-osnovnye-zadachi-abkhazskogo-investitsionnogo-foruma-1038430043.html
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мид абхазии, экономика, сочи, абхазия, симоньян
Симоньян: Абхазия обречена на процветание
В субботу, 2 апреля, в Сочи проходит "Абхазский инвестиционный форум". В мероприятии принимает участие главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
СОЧИ, 2 апр - Sputnik. Абхазия обречена на процветание, заявила на открытии "Абхазского инвестиционного форума" главред медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
Она отметила, что, как журналист, давно и с огромной любовью наблюдает за Абхазией, приезжает в республику с детства и работала в Абхазии репортером в самые тяжелые времена.
"Сейчас, как мы видим, слава Богу, наступают времена другие. И времена эти со стороны выглядят как преддверие процветания, которое вообще-то для такой страны как Абхазия неизбежно. Абхазия обречена на процветание, потому что нигде нет такого моря, нигде нет такого климата, нигде нет таких гор, нигде нет такой красоты", - отметила Маргарита Симоньян.
По ее словам, люди с деньгами, которые могли бы инвестировать в Абхазию, еще не до конца открыли республику для себя.
"Я думаю, это очень быстро поправимо, и это поправимо неизбежно. <...> Люди понимают, что инвестировать нужно туда, где друзья. А где у нас друзья? Вот у нас друзья, буквально границу перейти - вот они наши друзья", - добавила Симоньян.
МИД Абхазии 1 апреля объявил о создании регулярно действующей дискуссионной мобильной площадки "Абхазский инвестиционный форум".
Форум будет проходить в регионах России с высоким потенциалом сотрудничества с Абхазией в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
МИД Абхазии ведет переговоры с руководством Московской, Тульской и Ростовской областей, Санкт-Петербурга, других субъектов России о проведении "Абхазского инвестиционного форума".
Одной из главных задач нового делового формата глава МИД Абхазии Инал Ардзинба назвал презентацию инвестиционного потенциала Абхазии.
На открытии в Сочи участникам "Абхазского экономического форума" продемонстрировали сюжет, который посвящен экономическим возможностям республики.