https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/ardzinba-reforma-pravookhranitelnoy-sistemy-imeet-osoboe-znachenie-dlya-investimidzha-strany-1038453834.html
Ардзинба: реформа правоохранительной системы имеет особое значение для инвестимиджа
Ардзинба: реформа правоохранительной системы имеет особое значение для инвестимиджа
Главная цель создания регулярно действующей дискуссионной площадки "Абхазский инвестиционный форум" - представить инвестиционный потенциал республики и... 02.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-02T19:21+0300
2022-04-02T19:21+0300
2022-04-02T19:21+0300
в абхазии
мид абхазии
инал ардзинба
правоохранительные органы
экономика
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СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Реформа правоохранительной системы Абхазии имеет особое значение в контексте улучшения инвестиционного имиджа республики, заявил министр иностранных дел Инал Ардзинба.Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в рамках абхазского инвестфорума, проводимого в регионах России, вопрос реформирования правоохранительной системы будет максимально освещаться. В субботу, 2 апреля, в Сочи прошел "Абхазский инвестиционный форум".Форум будет проходить в регионах России с высоким потенциалом сотрудничества с Абхазией в торгово-экономической и инвестиционной сферах. В дальнейшем планируется проведение форума в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Туле. В каждом регионе по итогам форума будет создаваться рабочая группа. Рабочую группу "Абхазского инвестиционного форума" в Сочи возглавил Айк Зебелян.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/ardzinba-oboznachil-rol-investforuma-v-usloviyakh-informatsionnoy-voyny-so-storony-gruzii-1038450656.html
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мид абхазии, инал ардзинба, правоохранительные органы, экономика
Ардзинба: реформа правоохранительной системы имеет особое значение для инвестимиджа
Главная цель создания регулярно действующей дискуссионной площадки "Абхазский инвестиционный форум" - представить инвестиционный потенциал республики и улучшить инвестимидж.
СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Реформа правоохранительной системы Абхазии имеет особое значение в контексте улучшения инвестиционного имиджа республики, заявил министр иностранных дел Инал Ардзинба.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в рамках абхазского инвестфорума, проводимого в регионах России, вопрос реформирования правоохранительной системы будет максимально освещаться.
"Президент Республики Абхазии Аслан Бжания оказывает максимальное содействие в укреплении деятельности правоохранительных органов. Сегодня готовятся новые проекты по реформе правоохранительной системы, этот акцент мы тоже учитываем в контексте улучшения инвестиционного имиджа Республики Абхазия", - отметил Инал Ардзинба.
В субботу, 2 апреля, в Сочи прошел "Абхазский инвестиционный форум".
Форум будет проходить в регионах России с высоким потенциалом сотрудничества с Абхазией в торгово-экономической и инвестиционной сферах. В дальнейшем планируется проведение форума в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Туле.
В каждом регионе по итогам форума будет создаваться рабочая группа.
Рабочую группу "Абхазского инвестиционного форума" в Сочи возглавил Айк Зебелян.