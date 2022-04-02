https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/ardzinba-reforma-pravookhranitelnoy-sistemy-imeet-osoboe-znachenie-dlya-investimidzha-strany-1038453834.html

Ардзинба: реформа правоохранительной системы имеет особое значение для инвестимиджа

Ардзинба: реформа правоохранительной системы имеет особое значение для инвестимиджа

Главная цель создания регулярно действующей дискуссионной площадки "Абхазский инвестиционный форум" - представить инвестиционный потенциал республики и... 02.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-02T19:21+0300

2022-04-02T19:21+0300

2022-04-02T19:21+0300

в абхазии

мид абхазии

инал ардзинба

правоохранительные органы

экономика

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СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Реформа правоохранительной системы Абхазии имеет особое значение в контексте улучшения инвестиционного имиджа республики, заявил министр иностранных дел Инал Ардзинба.Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в рамках абхазского инвестфорума, проводимого в регионах России, вопрос реформирования правоохранительной системы будет максимально освещаться. В субботу, 2 апреля, в Сочи прошел "Абхазский инвестиционный форум".Форум будет проходить в регионах России с высоким потенциалом сотрудничества с Абхазией в торгово-экономической и инвестиционной сферах. В дальнейшем планируется проведение форума в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Туле. В каждом регионе по итогам форума будет создаваться рабочая группа. Рабочую группу "Абхазского инвестиционного форума" в Сочи возглавил Айк Зебелян.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/ardzinba-oboznachil-rol-investforuma-v-usloviyakh-informatsionnoy-voyny-so-storony-gruzii-1038450656.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мид абхазии, инал ардзинба, правоохранительные органы, экономика