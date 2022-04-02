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Рабочую группу "Абхазского инвестиционного форума" в Сочи возглавил Айк Зебелян
Рабочую группу "Абхазского инвестиционного форума" в Сочи возглавил Айк Зебелян
В субботу, 2 апреля, в Сочи состоялся первый "Абхазский инвестиционный форум". 02.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-02T18:16+0300
2022-04-02T18:16+0300
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СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Рабочую группу "Абхазского инвестиционного форума" в Сочи возглавил Айк Зебелян, руководитель компании AR-GROUP.МИД Абхазии 1 апреля объявил о создании регулярно действующей дискуссионной мобильной площадки "Абхазский инвестиционный форум". Мероприятие будет проходить в регионах России с высоким потенциалом сотрудничества с Абхазией в торгово-экономической и инвестиционной сферах.Первый форум прошел в Сочи 2 апреля. По итогам каждого форума будет создаваться рабочая группа. Зебелян родился в Сухуме, он возглавляет компанию AR-GROUP, которая реализует в Сочи и Южном федеральном округе несколько проектов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/glava-mid-rasskazal-gde-proydet-sleduyuschiy-abkhazskiy-investitsionnyy-forum-1038452158.html
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Рабочую группу "Абхазского инвестиционного форума" в Сочи возглавил Айк Зебелян
18:16 02.04.2022 (обновлено: 18:31 02.04.2022)
В субботу, 2 апреля, в Сочи состоялся первый "Абхазский инвестиционный форум".
СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Рабочую группу "Абхазского инвестиционного форума" в Сочи возглавил Айк Зебелян, руководитель компании AR-GROUP.
МИД Абхазии 1 апреля объявил о создании регулярно действующей дискуссионной мобильной площадки "Абхазский инвестиционный форум". Мероприятие будет проходить в регионах России с высоким потенциалом сотрудничества с Абхазией в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
Первый форум прошел в Сочи 2 апреля. По итогам каждого форума будет создаваться рабочая группа.
Рабочую группу в Сочи возглавил Айк Зебелян, он будет заниматься координацией между инвесторами и органами власти Республики Абхазия.
Зебелян родился в Сухуме, он возглавляет компанию AR-GROUP, которая реализует в Сочи и Южном федеральном округе несколько проектов.