https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/glava-mid-rasskazal-gde-proydet-sleduyuschiy-abkhazskiy-investitsionnyy-forum-1038452158.html

Глава МИД рассказал, где пройдет следующий "Абхазский инвестиционный форум"

Глава МИД рассказал, где пройдет следующий "Абхазский инвестиционный форум"

МИД Абхазии 1 апреля объявил о создании регулярно действующей дискуссионной мобильной площадки "Абхазский инвестиционный форум". 02.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-02T17:10+0300

2022-04-02T17:10+0300

2022-04-02T17:25+0300

в абхазии

мид абхазии

инал ардзинба

экономика

сочи

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СОЧИ, 2 апр - Sputnik. "Абхазский инвестиционный форум" будут проводить в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Туле, сказал глава МИД Абхазии Инал Ардзинба. Он подчеркнул, что для Абхазии было важным начать проведение форума именно в Сочи. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что в республике сейчас начата большая работа по улучшению инвестиционного имиджа, власти страны проводят большое количество встреч в Москве с официальным представителями органов власти России. "И для нас, для Республики Абхазия, очень большое значение имеют инвестиции. Как мы понимаем, внутренних источников пополнения доходной части бюджета у нас не так много, поэтому мы во многом ориентируемся именно на инвестиции, международные, иностранные, прежде всего на российские инвестиции", - сказал глава МИД.Он подчеркнул, что именно ради этих целей и была создана мобильная дискуссионная площадка "Абхазский инвестиционный форум".МИД Абхазии 1 апреля объявил о создании регулярно действующей дискуссионной мобильной площадки "Абхазский инвестиционный форум".Форум будет проходить в регионах России с высоким потенциалом сотрудничества с Абхазией в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

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мид абхазии, инал ардзинба, экономика, сочи