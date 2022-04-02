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Глава МИД рассказал, где пройдет следующий "Абхазский инвестиционный форум"
Глава МИД рассказал, где пройдет следующий "Абхазский инвестиционный форум"
МИД Абхазии 1 апреля объявил о создании регулярно действующей дискуссионной мобильной площадки "Абхазский инвестиционный форум". 02.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-02T17:10+0300
2022-04-02T17:10+0300
2022-04-02T17:25+0300
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СОЧИ, 2 апр - Sputnik. "Абхазский инвестиционный форум" будут проводить в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Туле, сказал глава МИД Абхазии Инал Ардзинба. Он подчеркнул, что для Абхазии было важным начать проведение форума именно в Сочи. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что в республике сейчас начата большая работа по улучшению инвестиционного имиджа, власти страны проводят большое количество встреч в Москве с официальным представителями органов власти России. "И для нас, для Республики Абхазия, очень большое значение имеют инвестиции. Как мы понимаем, внутренних источников пополнения доходной части бюджета у нас не так много, поэтому мы во многом ориентируемся именно на инвестиции, международные, иностранные, прежде всего на российские инвестиции", - сказал глава МИД.Он подчеркнул, что именно ради этих целей и была создана мобильная дискуссионная площадка "Абхазский инвестиционный форум".МИД Абхазии 1 апреля объявил о создании регулярно действующей дискуссионной мобильной площадки "Абхазский инвестиционный форум".Форум будет проходить в регионах России с высоким потенциалом сотрудничества с Абхазией в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/direktor-tamysh-village-otsenil-usloviya-raboty-v-abkhazii-1038451160.html
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мид абхазии, инал ардзинба, экономика, сочи
Глава МИД рассказал, где пройдет следующий "Абхазский инвестиционный форум"
17:10 02.04.2022 (обновлено: 17:25 02.04.2022)
МИД Абхазии 1 апреля объявил о создании регулярно действующей дискуссионной мобильной площадки "Абхазский инвестиционный форум".
СОЧИ, 2 апр - Sputnik. "Абхазский инвестиционный форум" будут проводить в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Туле, сказал глава МИД Абхазии Инал Ардзинба.
Он подчеркнул, что для Абхазии было важным начать проведение форума именно в Сочи.
"Мы надеемся, что у нас получится и Абхазию правильно представить, и привлечь уже с точки зрения практической реализации инвесторов к совместной работе. Мы всех приглашаем, очень надеемся, что у нас получится. Двери Абхазии всегда открыты, Абхазия гостеприимная республика, мы всегда ждем гостей", - отметил Ардзинба.
Глава внешнеполитического ведомства добавил, что в республике сейчас начата большая работа по улучшению инвестиционного имиджа, власти страны проводят большое количество встреч в Москве с официальным представителями органов власти России.
"И для нас, для Республики Абхазия, очень большое значение имеют инвестиции. Как мы понимаем, внутренних источников пополнения доходной части бюджета у нас не так много, поэтому мы во многом ориентируемся именно на инвестиции, международные, иностранные, прежде всего на российские инвестиции", - сказал глава МИД.
Он подчеркнул, что именно ради этих целей и была создана мобильная дискуссионная площадка "Абхазский инвестиционный форум".
"Самая главная наша задача - представить инвестиционный потенциал нашей республики, который сегодня усиливается, интерес к Абхазии усиливается, в силу того, что сегодня в мире происходит. Санкционная политика Запада, нелигитимная политика Запада активизировалась. И в этих условиях очень многие инвесторы обратили свой взор на Республику Абхазия", - добавил министр.
МИД Абхазии 1 апреля объявил о создании регулярно действующей дискуссионной мобильной площадки "Абхазский инвестиционный форум".
Форум будет проходить в регионах России с высоким потенциалом сотрудничества с Абхазией в торгово-экономической и инвестиционной сферах.