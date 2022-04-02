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Директор "Тамыш Village" оценил условия работы в Абхазии
Директор "Тамыш Village" оценил условия работы в Абхазии
В Сочи проходит "Абхазский инвестиционный форум", цель которого объективное информирование о потенциале республики в области экономики. 02.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-02T16:35+0300
2022-04-02T16:35+0300
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СОЧИ, 2 апр - Sputnik, Бадрак Авидзба. В Абхазии очень комфортно работать, сказал директор туристического комплекса "Тамыш Village" Константин Новиков на "Абхазском инвестиционном форуме" в Сочи. По его словам, за сезон 2021 года, до 31 декабря, комплекс принял порядка 10,5 тысяч гостей. Он отметил, что все сервисы направлены на развитие комфортного пребывания гостей на отдыхе. Все необходимое было сделано со стороны властей, которые создали необходимые условия для плодотворной работы, заметил Новиков. Он призвал российских бизнесменов вкладывать средства в инвестиционные проекты в Абхазии.В субботу, 2 апреля, в Сочи проходит "Абхазский инвестиционный форум". Форум будет проходить в регионах России с высоким потенциалом сотрудничества с Абхазией в торгово-экономической и инвестиционной сферах.МИД Абхазии ведет переговоры с руководством Московской, Тульской и Ростовской областей, Санкт-Петербурга, других субъектов России о проведении "Абхазского инвестиционного форума".Одной из главных задач нового делового формата глава МИД Абхазии Инал Ардзинба назвал презентацию инвестиционного потенциала Абхазии.На открытии в Сочи участникам "Абхазского экономического форума" продемонстрировали сюжет, который посвящен экономическим возможностям республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/simonyan-abkhaziya-obrechena-na-protsvetanie--1038449749.html
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абхазия, мид абхазии, экономика, сочи, отдых в абхазии
Директор "Тамыш Village" оценил условия работы в Абхазии
В Сочи проходит "Абхазский инвестиционный форум", цель которого объективное информирование о потенциале республики в области экономики.
СОЧИ, 2 апр - Sputnik, Бадрак Авидзба. В Абхазии очень комфортно работать, сказал директор туристического комплекса "Тамыш Village" Константин Новиков на "Абхазском инвестиционном форуме" в Сочи.
По его словам, за сезон 2021 года, до 31 декабря, комплекс принял порядка 10,5 тысяч гостей. Он отметил, что все сервисы направлены на развитие комфортного пребывания гостей на отдыхе.
"Соответственно наш комплекс не построился бы так быстро без помощи правительства Абхазии. Так как было принято решение о строительстве в восточной части республики, необходима была инфраструктура, нужно было провести мероприятия для комфортного пребывания туристов", - подчеркнул он.
Все необходимое было сделано со стороны властей, которые создали необходимые условия для плодотворной работы, заметил Новиков.
Он призвал российских бизнесменов вкладывать средства в инвестиционные проекты в Абхазии.
В субботу, 2 апреля, в Сочи проходит "Абхазский инвестиционный форум".
Форум будет проходить в регионах России с высоким потенциалом сотрудничества с Абхазией в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
МИД Абхазии ведет переговоры с руководством Московской, Тульской и Ростовской областей, Санкт-Петербурга, других субъектов России о проведении "Абхазского инвестиционного форума".
Одной из главных задач нового делового формата глава МИД Абхазии Инал Ардзинба назвал презентацию инвестиционного потенциала Абхазии.
На открытии в Сочи участникам "Абхазского экономического форума" продемонстрировали сюжет, который посвящен экономическим возможностям республики.