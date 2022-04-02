https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/direktor-tamysh-village-otsenil-usloviya-raboty-v-abkhazii-1038451160.html

Директор "Тамыш Village" оценил условия работы в Абхазии

Директор "Тамыш Village" оценил условия работы в Абхазии

В Сочи проходит "Абхазский инвестиционный форум", цель которого объективное информирование о потенциале республики в области экономики. 02.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-02T16:35+0300

2022-04-02T16:35+0300

2022-04-02T16:35+0300

в абхазии

абхазия

мид абхазии

экономика

сочи

отдых в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/02/1038450929_0:55:1405:845_1920x0_80_0_0_c2a87635f14ab83c45a0bd9e7744eebf.jpg

СОЧИ, 2 апр - Sputnik, Бадрак Авидзба. В Абхазии очень комфортно работать, сказал директор туристического комплекса "Тамыш Village" Константин Новиков на "Абхазском инвестиционном форуме" в Сочи. По его словам, за сезон 2021 года, до 31 декабря, комплекс принял порядка 10,5 тысяч гостей. Он отметил, что все сервисы направлены на развитие комфортного пребывания гостей на отдыхе. Все необходимое было сделано со стороны властей, которые создали необходимые условия для плодотворной работы, заметил Новиков. Он призвал российских бизнесменов вкладывать средства в инвестиционные проекты в Абхазии.В субботу, 2 апреля, в Сочи проходит "Абхазский инвестиционный форум". Форум будет проходить в регионах России с высоким потенциалом сотрудничества с Абхазией в торгово-экономической и инвестиционной сферах.МИД Абхазии ведет переговоры с руководством Московской, Тульской и Ростовской областей, Санкт-Петербурга, других субъектов России о проведении "Абхазского инвестиционного форума".Одной из главных задач нового делового формата глава МИД Абхазии Инал Ардзинба назвал презентацию инвестиционного потенциала Абхазии.На открытии в Сочи участникам "Абхазского экономического форума" продемонстрировали сюжет, который посвящен экономическим возможностям республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/simonyan-abkhaziya-obrechena-na-protsvetanie--1038449749.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/domiki-v-derevne-kak-tamysh-stal-mestom-prityazheniya-turistov-1035987961.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/ardzinba-oboznachil-rol-investforuma-v-usloviyakh-informatsionnoy-voyny-so-storony-gruzii-1038450656.html

абхазия

сочи

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, мид абхазии, экономика, сочи, отдых в абхазии