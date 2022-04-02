Песков заявил, что переговоры между Россией и Украиной идут непросто
21:34 02.04.2022 (обновлено: 21:36 02.04.2022)
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЕжегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© Sputnik / Алексей Куденко/
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Переговоры между Россией и Украиной идут непросто, но главное, чтобы они продолжались, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
"Главное - нащупать то место, где мы сходимся с украинскими переговорщиками и главное, чтобы они продолжались. Хоть в Стамбуле, хоть где, но главное, чтобы продолжались. Потому что в конечном итоге все хотят, чтобы цели военной операции были достигнуты как можно скорее, и эти боевые действия прекратились. Это возможно путем этих мирных переговоров. Хотя они идут непросто", - сказал Песков в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Он добавил, что Россия хотела бы продолжать переговоры с Киевом в Белоруссии, но украинская сторона этого не хочет.
Песков подчеркнул, что Белоруссия была, есть и будет ближайшим союзником России, поскольку страны объединяет самая глубокая степень интеграции "из тех, которые вызрели на территории бывшего СССР".
"Это новая интеграция. Это интеграция независимых суверенных государств, но именно та интеграция, которая несет благо не только для государств, но главное - для народов двух стран. Поэтому не нужно слушать, что говорит ваша оппозиция, которая дефилирует по западным странам за счет западных налогоплательщиков. Это псевдополитический туризм. Пусть занимаются, не надо на них обращать внимания", - добавил Песков.
При этом, по его словам, Украина не дружественная страна ни России, ни Белоруссии.
Песков напомнил, что одновременно Украина - это страна, которая заняла очень непростую позицию, когда были события в Белоруссии после выборов президента в 2020 году.
"Поэтому я бы сказал так, что это страна, которая не дружествена ни России, ни Белоруссии", - заявил Песков.
Он также добавил, что Москва надеется, что на Украине будут запрещены проявления националистических идей, а русский язык восстановит свои позиции.
"Мы все-таки рассчитываем и надеемся на то, что так или иначе такие проявления националистических идей будут запрещены на Украине. Мы надеемся на то, что все-таки русский язык восстановит свои позиции на Украине. Не потому что это русский язык, а потому что на этом языке говорит много миллионов, десятки миллионов жителей Украины, это их язык родной, его нельзя делать вторичным или третичным", - сказал он.
Песков отметил, что на протяжении многих лет нацисты "делали, что хотели" не только в западной Украине, "где они традиционно этим грешили, но вот эта зараза, она стала распространяться по всей стране". "Власти закрывали на это глаза. И мало того, что закрывали. Представители этих самых националистических элементов, они были во власти, вот это самое страшное", - отметил он.
Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что националисты на протяжении многих лет были свободны от преследования на Украине и, что самое страшное, присутствовали во власти.
"На протяжении многих лет действительно нацисты были абсолютно свободны от какого-либо давления, от преследования, делали, что хотели, причем это было не только на западе Украины, где они традиционно этим грешили, но вот эта зараза стала расползаться по всей стране. Власти закрывали на это глаза. И мало того, что закрывали - представители этих самых националистических элементов были во власти. Вот это самое страшное", - сказал Песков.
"На протяжении многих лет действительно нацисты были абсолютно свободны от какого-либо давления, от преследования, делали, что хотели, причем это было не только на западе Украины, где они традиционно этим грешили, но вот эта зараза стала расползаться по всей стране. Власти закрывали на это глаза. И мало того, что закрывали - представители этих самых националистических элементов были во власти. Вот это самое страшное", - сказал Песков.
Он добавил, что Россия рассчитывает на то, что так или иначе проявления националистических идей будут запрещены на Украине и начнут "потихоньку отмирать".