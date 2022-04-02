https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/peskov-zayavil-chto-peregovory-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-idut-neprosto--1038455104.html

Песков заявил, что переговоры между Россией и Украиной идут непросто

Песков заявил, что переговоры между Россией и Украиной идут непросто

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются... 02.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-02T21:34+0300

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СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Переговоры между Россией и Украиной идут непросто, но главное, чтобы они продолжались, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.Он добавил, что Россия хотела бы продолжать переговоры с Киевом в Белоруссии, но украинская сторона этого не хочет.Песков подчеркнул, что Белоруссия была, есть и будет ближайшим союзником России, поскольку страны объединяет самая глубокая степень интеграции "из тех, которые вызрели на территории бывшего СССР".При этом, по его словам, Украина не дружественная страна ни России, ни Белоруссии.Песков напомнил, что одновременно Украина - это страна, которая заняла очень непростую позицию, когда были события в Белоруссии после выборов президента в 2020 году."Поэтому я бы сказал так, что это страна, которая не дружествена ни России, ни Белоруссии", - заявил Песков.Он также добавил, что Москва надеется, что на Украине будут запрещены проявления националистических идей, а русский язык восстановит свои позиции.Песков отметил, что на протяжении многих лет нацисты "делали, что хотели" не только в западной Украине, "где они традиционно этим грешили, но вот эта зараза, она стала распространяться по всей стране". "Власти закрывали на это глаза. И мало того, что закрывали. Представители этих самых националистических элементов, они были во власти, вот это самое страшное", - отметил он.Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что националисты на протяжении многих лет были свободны от преследования на Украине и, что самое страшное, присутствовали во власти."На протяжении многих лет действительно нацисты были абсолютно свободны от какого-либо давления, от преследования, делали, что хотели, причем это было не только на западе Украины, где они традиционно этим грешили, но вот эта зараза стала расползаться по всей стране. Власти закрывали на это глаза. И мало того, что закрывали - представители этих самых националистических элементов были во власти. Вот это самое страшное", - сказал Песков.Он добавил, что Россия рассчитывает на то, что так или иначе проявления националистических идей будут запрещены на Украине и начнут "потихоньку отмирать".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/makeeva-ukraina-vse-esche-zhdet-podderzhki-zapada-no-on-ne-planiruet-voevat-s-rossiey-1038447021.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/prezident-turtsii-vyrazil-zhelanie-organizovat-vstrechu-liderov-rossii-i-ukrainy-1038439185.html

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дмитрий песков, россия, украина, белоруссия, политика