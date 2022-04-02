https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/predotvraschen-terakt-v-meste-vydachi-gumpomoschi-v-kievskoy-oblasti-1038449146.html

Предотвращен теракт в месте выдачи гумпомощи в Киевской области

Предотвращен теракт в месте выдачи гумпомощи в Киевской области

Самодельное взрывное устройство было обнаружено во время патрулирования сотрудниками Росгвардии. 02.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-02T15:14+0300

2022-04-02T15:14+0300

2022-04-02T15:14+0300

украина

россия

гуманитарная помощь

теракт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/02/1038448979_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_a33c2181cfe043bdc042444629396977.jpg

СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Предотвращен теракт в месте выдачи гуманитарной помощи в Киевской области, сообщила пресс-служба Росгвардии.Спецназ Росгвардии во время патрулирования обнаружил самодельное взрывное устройство. Участок оцепили и эвакуировали население на безопасное расстояние. Саперы установили, что устройство сделали из 152-миллиметрового артиллерийского боеприпаса.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/makeeva-ukraina-vse-esche-zhdet-podderzhki-zapada-no-on-ne-planiruet-voevat-s-rossiey-1038447021.html

украина

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

украина, россия, гуманитарная помощь, теракт