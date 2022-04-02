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Предотвращен теракт в месте выдачи гумпомощи в Киевской области
Предотвращен теракт в месте выдачи гумпомощи в Киевской области
Самодельное взрывное устройство было обнаружено во время патрулирования сотрудниками Росгвардии. 02.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-02T15:14+0300
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СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Предотвращен теракт в месте выдачи гуманитарной помощи в Киевской области, сообщила пресс-служба Росгвардии.Спецназ Росгвардии во время патрулирования обнаружил самодельное взрывное устройство. Участок оцепили и эвакуировали население на безопасное расстояние. Саперы установили, что устройство сделали из 152-миллиметрового артиллерийского боеприпаса.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/makeeva-ukraina-vse-esche-zhdet-podderzhki-zapada-no-on-ne-planiruet-voevat-s-rossiey-1038447021.html
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Предотвращен теракт в месте выдачи гумпомощи в Киевской области
Самодельное взрывное устройство было обнаружено во время патрулирования сотрудниками Росгвардии.
СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Предотвращен теракт в месте выдачи гуманитарной помощи в Киевской области, сообщила пресс-служба Росгвардии.
Спецназ Росгвардии во время патрулирования обнаружил самодельное взрывное устройство. Участок оцепили и эвакуировали население на безопасное расстояние.
Саперы установили, что устройство сделали из 152-миллиметрового артиллерийского боеприпаса.
"В результате оперативных и грамотных действий военнослужащих Росгвардии предотвращен теракт боевиков националистических формирований Украины в отношении мирных жителей", — добавили в пресс-службе.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".