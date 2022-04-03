Гудаутский район начал подготовку к курортному сезону

ГУДАУТА, 3 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по подготовке к курортному сезону начались в Гудауте, рассказал корреспонденту Sputnik директор Управления жилищно-коммунального хозяйства Гудаутского района Феликс Симсим.В работе задействовано восемь человек и этого количества сотрудников пока достаточно, сказал Симсим.С мая, по его словам, приступят к покосу травы в городской черте, покраске и расчистке Гудаутской набережной.Вдоль главного шоссе страны собраны мешки с бытовыми отходами, которые предстоит вывезти на полигон. Симсим уточнил, что выполнением этой задачи на республиканской трассе занимается "Абхазавтодор".Туристический сезон в Абхазии в 2021 году побил рекорд посещаемости за последние 30 лет – в республике отдохнули более 1,5 миллиона туристов.Ранее министр туризма Теймураз Хишба заявлял, что в этом году Абхазия может выйти на первое место по популярности среди российских туристов, рост числа бронирований жилья ожидается к концу апреля.Это связано с небольшим, по сравнению с конкурирующими направлениям, ростом цен, а также тем, что все банкоматы и терминалы в Абхазии обслуживают карты национальной платежной системы "Мир".
В этом году Абхазия может выйти на первое место по популярности среди российских туристов, рост числа бронирований жилья ожидается к концу апреля.
ГУДАУТА, 3 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по подготовке к курортному сезону начались в Гудауте, рассказал корреспонденту Sputnik директор Управления жилищно-коммунального хозяйства Гудаутского района Феликс Симсим.
"Проводится расчистка территории от мусора, обрезка деревьев и кустарников, подкапываем молодые деревья в черте города. Это текущая наша работа. Мы охватываем основные улицы в городе – проспект Героев и улицу Дзидзария, а также въезд в город (улица Гумистинская – прим.)", - отметил он.
В работе задействовано восемь человек и этого количества сотрудников пока достаточно, сказал Симсим.