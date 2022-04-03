https://sputnik-abkhazia.ru/20220403/gudautskiy-rayon-nachal-podgotovku-k-kurortnomu-sezonu-1038456610.html

Гудаутский район начал подготовку к курортному сезону

Гудаутский район начал подготовку к курортному сезону

В этом году Абхазия может выйти на первое место по популярности среди российских туристов, рост числа бронирований жилья ожидается к концу апреля. 03.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-03T09:30+0300

2022-04-03T09:30+0300

2022-04-03T09:30+0300

в абхазии

гудаутский район

отдых в абхазии

гудаута

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ГУДАУТА, 3 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по подготовке к курортному сезону начались в Гудауте, рассказал корреспонденту Sputnik директор Управления жилищно-коммунального хозяйства Гудаутского района Феликс Симсим.В работе задействовано восемь человек и этого количества сотрудников пока достаточно, сказал Симсим.С мая, по его словам, приступят к покосу травы в городской черте, покраске и расчистке Гудаутской набережной.Вдоль главного шоссе страны собраны мешки с бытовыми отходами, которые предстоит вывезти на полигон. Симсим уточнил, что выполнением этой задачи на республиканской трассе занимается "Абхазавтодор".Туристический сезон в Абхазии в 2021 году побил рекорд посещаемости за последние 30 лет – в республике отдохнули более 1,5 миллиона туристов.Ранее министр туризма Теймураз Хишба заявлял, что в этом году Абхазия может выйти на первое место по популярности среди российских туристов, рост числа бронирований жилья ожидается к концу апреля.Это связано с небольшим, по сравнению с конкурирующими направлениям, ростом цен, а также тем, что все банкоматы и терминалы в Абхазии обслуживают карты национальной платежной системы "Мир".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/rossiyskie-turoperatory-zafiksirovali-rost-sprosa-na-tury-v-abkhaziyu-1038414111.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/minturizma-abkhazii-soobschilo-o-vozmozhnom-podorozhanii-letnikh-turov-iz-za-kursa-valyuty-1038377460.html

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гудаутский район, отдых в абхазии, гудаута