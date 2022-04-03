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Минобороны Турции заявило, что принимает все меры против "минной угрозы"
Минобороны Турции заявило, что принимает все меры против "минной угрозы"
Ранее оборонное ведомство Турции заявляло, что угроз для судоходства в Черном море нет. 03.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-03T14:45+0300
2022-04-03T14:45+0300
2022-04-03T14:45+0300
черное море
турция
украина
мины
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СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Минобороны Турции заявило, что принимает все необходимые меры против "минной угрозы" в Черном море.Мины уничтожаются с большой осторожностью после обнаружения и диагностики, подчеркнули в ведомстве. Ранее минобороны Турции сообщило об обнаружении мины у побережья Игнеады (западное побережье Черного моря) недалеко от границы с Болгарией. ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщала газета Hürriyet.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/minoborony-turtsii-zayavilo-chto-ugrozy-dlya-sudokhodstva-v-chernom-more-net-1038447778.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/shoygu-v-chernom-more-iz-za-deystviy-ukrainy-sozdana-ugroza-grazhdanskomu-sudokhodstvu-1038377759.html
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черное море, турция, украина, мины
Минобороны Турции заявило, что принимает все меры против "минной угрозы"
Ранее оборонное ведомство Турции заявляло, что угроз для судоходства в Черном море нет.
СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Минобороны Турции заявило, что принимает все необходимые меры против "минной угрозы" в Черном море.
Отмечается, что командование минной эскадрильи, подводные группы и подразделения военно-морских сил принимают все меры предосторожности против минной угрозы в Черном море.
Мины уничтожаются с большой осторожностью после обнаружения и диагностики, подчеркнули в ведомстве.
Ранее минобороны Турции сообщило об обнаружении мины у побережья Игнеады (западное побережье Черного моря) недалеко от границы с Болгарией.
ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщала газета Hürriyet.