https://sputnik-abkhazia.ru/20220403/minoborony-turtsii-zayavilo-chto-prinimaet-vse-mery-protiv-minnoy-ugrozy-1038462801.html

Минобороны Турции заявило, что принимает все меры против "минной угрозы"

Минобороны Турции заявило, что принимает все меры против "минной угрозы"

Ранее оборонное ведомство Турции заявляло, что угроз для судоходства в Черном море нет. 03.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-03T14:45+0300

2022-04-03T14:45+0300

2022-04-03T14:45+0300

черное море

турция

украина

мины

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СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Минобороны Турции заявило, что принимает все необходимые меры против "минной угрозы" в Черном море.Мины уничтожаются с большой осторожностью после обнаружения и диагностики, подчеркнули в ведомстве. Ранее минобороны Турции сообщило об обнаружении мины у побережья Игнеады (западное побережье Черного моря) недалеко от границы с Болгарией. ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщала газета Hürriyet.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/minoborony-turtsii-zayavilo-chto-ugrozy-dlya-sudokhodstva-v-chernom-more-net-1038447778.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/shoygu-v-chernom-more-iz-za-deystviy-ukrainy-sozdana-ugroza-grazhdanskomu-sudokhodstvu-1038377759.html

черное море

турция

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черное море, турция, украина, мины