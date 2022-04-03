https://sputnik-abkhazia.ru/20220403/v-sovbeze-rossii-nazvali-prichinu-ukhoda-amerikanskikh-korabley-iz-chernogo-morya-1038468835.html

В Совбезе России назвали причину ухода американских кораблей из Черного моря

В Совбезе России назвали причину ухода американских кораблей из Черного моря

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби 30 марта заявил, что США вывели корабли своих ВМС из Черного моря из-за событий на Украине и пока не приняли... 03.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-03T18:25+0300

2022-04-03T18:25+0300

2022-04-03T18:52+0300

черное море

россия

совет безопасности рф

украина

сша

мины

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СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Корабли ВМС США ушли из Черного моря в том числе потому, что Киев сильно ухудшил безопасность в его акватории, создав ситуацию с дрейфующими минами, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью газете "Комсомольская правда".Еще одна из причин, по которой американские корабли покинули Черное море, - "до американского командования, видимо, дошло, что безнаказанно провоцировать Россию уже может не получиться без опасных для себя последствий", сказал Попов.В конце февраля 2022 года подготовленные американскими инструкторами украинские моряки в спешном порядке выставили у берегов Одессы, Очакова и Черноморска более 400 якорных мин, часть из которых якобы сорвал штормовой ветер и унес в открытое море, напомнил Попов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/shoygu-v-chernom-more-iz-za-deystviy-ukrainy-sozdana-ugroza-grazhdanskomu-sudokhodstvu-1038377759.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220403/minoborony-turtsii-zayavilo-chto-prinimaet-vse-mery-protiv-minnoy-ugrozy-1038462801.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

черное море, россия, совет безопасности рф, украина, сша, мины