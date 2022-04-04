https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/rossiya-otvergaet-lyubye-obvineniya-v-gibeli-lyudey-v-buche-zayavil-peskov-1038479565.html

Россия отвергает любые обвинения в гибели людей в Буче, заявил Песков

Россия отвергает любые обвинения в гибели людей в Буче, заявил Песков

В воскресенье Минобороны Украины, а следом и украинские СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела... 04.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-04T14:52+0300

2022-04-04T14:52+0300

2022-04-04T15:17+0300

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СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в украинском городе Буча, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.Эта тема должна обсуждаться на максимально высоком международном уровне, но инициатива России рассмотреть вопрос в Совбезе ООН была заблокирована, отметил представитель Кремля.Песков призвал подвергнуть "серьезному сомнению" информацию, распространяемую украинскими СМИ и военным ведомством, и напомнил о том, что специалисты российского Минобороны выявили признаки видеоподлогов.Кроме того, Песков подчеркнул, что факты и календарная последовательность событий вовсе не говорят "в пользу достоверности этих утверждений" и предостерег международных лидеров от огульных обвинений российской стороны.Россия намерена на дипломатическом уровне продолжить прилагать все усилия, чтобы ситуация была рассмотрена Советом Безопасности ООН.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/sledkom-nazval-feykom-video-o-rasprave-v-buche-i-reshil-vozbudit-delo-1038477038.html

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