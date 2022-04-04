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Россия отвергает любые обвинения в гибели людей в Буче, заявил Песков
Россия отвергает любые обвинения в гибели людей в Буче, заявил Песков
В воскресенье Минобороны Украины, а следом и украинские СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела... 04.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-04T14:52+0300
2022-04-04T14:52+0300
2022-04-04T15:17+0300
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СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в украинском городе Буча, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.Эта тема должна обсуждаться на максимально высоком международном уровне, но инициатива России рассмотреть вопрос в Совбезе ООН была заблокирована, отметил представитель Кремля.Песков призвал подвергнуть "серьезному сомнению" информацию, распространяемую украинскими СМИ и военным ведомством, и напомнил о том, что специалисты российского Минобороны выявили признаки видеоподлогов.Кроме того, Песков подчеркнул, что факты и календарная последовательность событий вовсе не говорят "в пользу достоверности этих утверждений" и предостерег международных лидеров от огульных обвинений российской стороны.Россия намерена на дипломатическом уровне продолжить прилагать все усилия, чтобы ситуация была рассмотрена Советом Безопасности ООН.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220403/minoborony-rossii-oproverglo-zayavleniya-kieva-o-massovykh-ubiystvakh-v-buche-1038468235.html
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Россия отвергает любые обвинения в гибели людей в Буче, заявил Песков
14:52 04.04.2022 (обновлено: 15:17 04.04.2022)
В воскресенье Минобороны Украины, а следом и украинские СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших, обвинив российских военных в убийстве людей.
СУХУМ, 4 апр – Sputnik.
Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в украинском городе Буча, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости
.
Эта тема должна обсуждаться на максимально высоком международном уровне, но инициатива России рассмотреть вопрос в Совбезе ООН была заблокирована, отметил представитель Кремля.
Песков призвал подвергнуть "серьезному сомнению" информацию, распространяемую украинскими СМИ и военным ведомством, и напомнил о том, что специалисты российского Минобороны выявили признаки видеоподлогов.
Кроме того, Песков подчеркнул, что факты и календарная последовательность событий вовсе не говорят "в пользу достоверности этих утверждений" и предостерег международных лидеров от огульных обвинений российской стороны.
"Ситуация, безусловно, серьезная. И здесь, собственно, мы бы, наверное, требовали, чтобы особенно многие международные лидеры не спешили с заявлениями, не спешили с огульными обвинениями, а все-таки чтобы они запросили информацию из разных источников и как минимум прислушались к нашей аргументации", – отметил он.
Россия намерена на дипломатическом уровне продолжить прилагать все усилия, чтобы ситуация была рассмотрена Советом Безопасности ООН.