https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/genprokuratura-rossii-dast-ugolovno-pravovuyu-otsenku-feykam-o-buche-1038484191.html
Генпрокуратура России даст уголовно-правовую оценку фейкам о Буче
Генпрокуратура России даст уголовно-правовую оценку фейкам о Буче
Вооруженные силы России полностью покинули город Буча под Киевом 30 марта, а 3 апреля в Сети распространились видео украинских СМИ о якобы преступлениях... 04.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-04T18:22+0300
2022-04-04T18:22+0300
2022-04-04T18:38+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/04/1038483940_0:89:3021:1788_1920x0_80_0_0_25289f1f3e2dfee50dec99809109447a.jpg
СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Генеральная прокуратура России начала проверку украинской провокации в Буче и вынесет уголовно-правовую оценку распространяемым фейкам, следует из сообщения правоохранительного органа в Telegram-канале."Генеральной прокуратурой Российской Федерации во взаимодействии с СК РФ проверяются распространяемые в сети интернет публикации о ситуации в Буче Киевской области", - говорится в релизе.Генпрокуратура заявила, что сведения, распространяемые украинскими властями, ложные, о чем свидетельствуют данные российских военных прокуроров, Минобороны и находящиеся в общем доступе видеоматериалы.Записанный 31 марта "победный" ролик главы местной администрации, кадры пустых улиц, снятые при заходе в город украинских силовиков и другие данные подтверждают, что происходившее в городе в период с 31 марта до 3 апреля лежит исключительно на совести украинской стороны, подчеркнули в Генпрокуратуре. В воскресенье украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы. Минобороны России назвало вброс информации о якобы преступлениях российских военных очередной провокацией. За время нахождения Бучи под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий, все российские подразделения полностью вышли из города еще 30 марта, подчеркнули в военном ведомстве.Россия категорически отвергла обвинения в причастности к гибели людей в Буче и потребовала рассмотреть провокацию украинской стороны на самом высоком уровне, заявил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он призвал международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/pochemu-kadry-iz-buchi--eto-ocherednaya-postanovka-lavrov-privel-oblichayuschie-fakty-1038482005.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/rossiya-otvergaet-lyubye-obvineniya-v-gibeli-lyudey-v-buche-zayavil-peskov-1038479565.html
россия
украина
киев
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/04/1038483940_292:0:3021:2047_1920x0_80_0_0_650d64458869bb5c21026bac1e83001a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, новости, киев
Генпрокуратура России даст уголовно-правовую оценку фейкам о Буче
18:22 04.04.2022 (обновлено: 18:38 04.04.2022)
Вооруженные силы России полностью покинули город Буча под Киевом 30 марта, а 3 апреля в Сети распространились видео украинских СМИ о якобы преступлениях российской армии.
СУХУМ, 4 апр – Sputnik.
Генеральная прокуратура России начала проверку украинской провокации в Буче и вынесет уголовно-правовую оценку распространяемым фейкам, следует из сообщения правоохранительного органа в Telegram-канале
.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации во взаимодействии с СК РФ проверяются распространяемые в сети интернет публикации о ситуации в Буче Киевской области", - говорится в релизе.
Генпрокуратура заявила, что сведения, распространяемые украинскими властями, ложные, о чем свидетельствуют данные российских военных прокуроров, Минобороны
и находящиеся в общем доступе видеоматериалы.
Записанный 31 марта "победный" ролик главы местной администрации, кадры пустых улиц, снятые при заходе в город украинских силовиков и другие данные подтверждают, что происходившее в городе в период с 31 марта до 3 апреля лежит исключительно на совести украинской стороны, подчеркнули в Генпрокуратуре.
"Распространяемые украинской стороной лжесвидетельства являются очередной провокацией, циничной ложью и направлены на дискредитацию Армии России в условиях информационно-пропагандистской войны, развязанной Западом. Обстоятельства создания и публичного распространения указанной заведомо ложной информации под видом достоверных сообщений будут установлены, и им, безусловно, будет дана соответствующая уголовно-правовая оценка", - отметили в ведомстве.
В воскресенье украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы. Минобороны России назвало вброс информации о якобы преступлениях российских военных очередной провокацией. За время нахождения Бучи под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий, все российские подразделения полностью вышли из города еще 30 марта, подчеркнули в военном ведомстве.
Россия категорически отвергла обвинения в причастности к гибели людей в Буче и потребовала рассмотреть провокацию украинской стороны на самом высоком уровне, заявил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он призвал международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.