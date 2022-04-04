https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/genprokuratura-rossii-dast-ugolovno-pravovuyu-otsenku-feykam-o-buche-1038484191.html

Генпрокуратура России даст уголовно-правовую оценку фейкам о Буче

Генпрокуратура России даст уголовно-правовую оценку фейкам о Буче

Вооруженные силы России полностью покинули город Буча под Киевом 30 марта, а 3 апреля в Сети распространились видео украинских СМИ о якобы преступлениях... 04.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-04T18:22+0300

2022-04-04T18:22+0300

2022-04-04T18:38+0300

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СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Генеральная прокуратура России начала проверку украинской провокации в Буче и вынесет уголовно-правовую оценку распространяемым фейкам, следует из сообщения правоохранительного органа в Telegram-канале."Генеральной прокуратурой Российской Федерации во взаимодействии с СК РФ проверяются распространяемые в сети интернет публикации о ситуации в Буче Киевской области", - говорится в релизе.Генпрокуратура заявила, что сведения, распространяемые украинскими властями, ложные, о чем свидетельствуют данные российских военных прокуроров, Минобороны и находящиеся в общем доступе видеоматериалы.Записанный 31 марта "победный" ролик главы местной администрации, кадры пустых улиц, снятые при заходе в город украинских силовиков и другие данные подтверждают, что происходившее в городе в период с 31 марта до 3 апреля лежит исключительно на совести украинской стороны, подчеркнули в Генпрокуратуре. В воскресенье украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы. Минобороны России назвало вброс информации о якобы преступлениях российских военных очередной провокацией. За время нахождения Бучи под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий, все российские подразделения полностью вышли из города еще 30 марта, подчеркнули в военном ведомстве.Россия категорически отвергла обвинения в причастности к гибели людей в Буче и потребовала рассмотреть провокацию украинской стороны на самом высоком уровне, заявил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он призвал международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/pochemu-kadry-iz-buchi--eto-ocherednaya-postanovka-lavrov-privel-oblichayuschie-fakty-1038482005.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/rossiya-otvergaet-lyubye-obvineniya-v-gibeli-lyudey-v-buche-zayavil-peskov-1038479565.html

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