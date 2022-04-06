https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/bank-rossii-rasskazal-ob-opasnosti-investitsiy-v-kriptovalyuty-1038505493.html

Банк России рассказал об опасности инвестиций в криптовалюты

Банк России рассказал об опасности инвестиций в криптовалюты

Центробанк России дал ответ на предложения по регулированию криптовалютного рынка. 06.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-06T09:15+0300

2022-04-06T09:15+0300

2022-04-06T09:15+0300

центральный банк рф

экономика

рынок криптовалюты

россия

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СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Инвестиции россиян в криптовалюты могут привести к сокращению возможностей по финансированию реального сектора и снижению потенциала роста экономики, что способно создать проблемы на рынке труда и снизить доходы граждан, говорится в ответе первого зампредседателя Центробанка Ксении Юдаевой на предложения депутата Госдумы от "Единой России" Антона Горелкина. Об этом пишет РИА Новости. Ответ Центробанка поступил на ряд пунктов пакета предложений по регулированию криптовалютного рынка в России, составленного Горелкиным по итогам мартовского круглого стола, модератором которого он являлся, на площадке Единой России. В частности участники круглого стола предлагают предоставить налоговые льготы и меры государственной поддержки инфраструктурным проектам и производителям аппаратных и программных средств, обеспечить возможность свободной конвертации криптовалюты в рубли и ввести льготный режим налогообложения криптовалют.Кроме того, регулятор считает, что в случае массового приобретения россиянами криптовалют они неизбежно станут средством платежа и могут заместить рубль.Собственные вложения банков и других финансовых организаций в криптовалюты, по мнению регулятора, многократно повысят их рыночные риски, падение курса криптовалют или реализация мошеннических схем с их использованием создаст реальную угрозу для кредиторов и вкладчиков.В январе регулятор ЦБ опубликовал доклад, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в России, при этом не ограничивать полностью владение ими.Минфин выступил против такого подхода и предложил легализовать рынок, кабмин одобрил соответствующую концепцию и поручил разработать законопроект. 18 февраля министерство внесло в правительство инициативу о регулировании криптовалют, в которой, в частности, предлагается сохранить запрет на их использование в качестве средства платежа в России, ввести идентификацию и онлайн-тестирование инвесторов в такие активы, а также закрепить определение цифрового майнинга.При этом Центробанк не пошел на уступки и подготовил собственный пакет законопроектов, в которых вновь выступил за запрет выпуска и оборота криптовалюты в стране.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/minfin-rossii-vystupaet-za-legalizatsiyu-mayninga-1037620845.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/legalizatsiya-kriptovalyut-predpochtitelnee-zapreta-zayavil-minfin-rossii-1037650678.html

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центральный банк рф, экономика, рынок криптовалюты, россия