https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/nash-chelovek-margarita-simonyan-pozdravila-aslana-bzhaniya-s-dnem-rozhdeniya-1038525470.html

Наш человек: Маргарита Симоньян поздравила Аслана Бжания с днем рождения

Наш человек: Маргарита Симоньян поздравила Аслана Бжания с днем рождения

Аслан Бжания родился 6 апреля 1963 года в селе Тамыш Очамчырского района. 06.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-06T20:23+0300

2022-04-06T20:23+0300

2022-04-06T21:25+0300

в абхазии

аслан бжания

абхазия

маргарита симоньян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1d/1038382807_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1775f095d57ab9ece41eefc139348da7.jpg

СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян поздравила президента Абхазии Аслана Бжания с днем рождения. Маргарита Симоньян также отмечает 6 апреля свой 42-й день рождения. Бжания также поздравил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что в РФ ценят усилия абхазского президента по развитию отношений союзничества и стратегического партнерств между странами. В адрес Бжания поступили поздравления от президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, замруководителя Администрации президента России Дмитрия Козака, экс-посла России в Абхазии Семена Григорьева, главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, глав Донецкой и Луганской Народных Республик, Посольства Республики Абхазия в Республике Никарагуа, посла Абхазии в Венесуэле, президента Татарстана Рустама Минниханова.Пятый президент Абхазии Аслан Бжания 6 апреля отмечает свой 59-й день рождения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/vladimir-putin-pozdravil-aslana-bzhaniya-s-dnem-rozhdeniya-1038516641.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/pervoe-litso-aslan-bzhaniya-v-obektive-sputnik-abkhaziya-1038509004.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аслан бжания, абхазия, маргарита симоньян