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Наш человек: Маргарита Симоньян поздравила Аслана Бжания с днем рождения
Наш человек: Маргарита Симоньян поздравила Аслана Бжания с днем рождения
Аслан Бжания родился 6 апреля 1963 года в селе Тамыш Очамчырского района. 06.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-06T20:23+0300
2022-04-06T20:23+0300
2022-04-06T21:25+0300
в абхазии
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СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян поздравила президента Абхазии Аслана Бжания с днем рождения. Маргарита Симоньян также отмечает 6 апреля свой 42-й день рождения. Бжания также поздравил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что в РФ ценят усилия абхазского президента по развитию отношений союзничества и стратегического партнерств между странами. В адрес Бжания поступили поздравления от президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, замруководителя Администрации президента России Дмитрия Козака, экс-посла России в Абхазии Семена Григорьева, главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, глав Донецкой и Луганской Народных Республик, Посольства Республики Абхазия в Республике Никарагуа, посла Абхазии в Венесуэле, президента Татарстана Рустама Минниханова.Пятый президент Абхазии Аслан Бжания 6 апреля отмечает свой 59-й день рождения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/vladimir-putin-pozdravil-aslana-bzhaniya-s-dnem-rozhdeniya-1038516641.html
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Наш человек: Маргарита Симоньян поздравила Аслана Бжания с днем рождения
20:23 06.04.2022 (обновлено: 21:25 06.04.2022)
Аслан Бжания родился 6 апреля 1963 года в селе Тамыш Очамчырского района.
СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян поздравила президента Абхазии Аслана Бжания с днем рождения.
"А еще сегодня день рождения у Аслана Бжании, президента Абхазии, — замечательного мужчины, гостеприимного, умного, правильного, нашего человека. Дай Бог процветания и мира и президенту, и его красивейшей Родине!", - написала она в своем Telegram-канале.
Маргарита Симоньян также отмечает 6 апреля свой 42-й день рождения.
Бжания также поздравил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что в РФ ценят усилия абхазского президента по развитию отношений союзничества и стратегического партнерств между странами.
В адрес Бжания поступили поздравления от президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, замруководителя Администрации президента России Дмитрия Козака, экс-посла России в Абхазии Семена Григорьева, главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, глав Донецкой и Луганской Народных Республик, Посольства Республики Абхазия в Республике Никарагуа, посла Абхазии в Венесуэле, президента Татарстана Рустама Минниханова.
Пятый президент Абхазии Аслан Бжания 6 апреля отмечает свой 59-й день рождения.