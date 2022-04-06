https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/osobyy-pravovoy-rezhim-dlya-mayninga-predlozhili-ustanovit-v-rossii-1038505653.html
Особый правовой режим для майнинга предложили установить в России
Особый правовой режим для майнинга предложили установить в России
Особый правовой режим предполагает добычу криптовалюты с использованием вычислительных мощностей, размещенных на базе объектов тепловой генерации. 06.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-06T10:15+0300
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рынок криптовалюты
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СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Минпромторг и Минстрой России совместно с другими федеральными органами и представителями бизнес-сообщества подготовили предложения об установлении экспериментального правового режима для майнинга, говорится в ответе главы Министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова на предложения депутата Госдумы от "Единой России" Антона Горелкина. Об этом пишет РИА Новости. "Минпромторгом России и Минстроем России совместно с другими заинтересованными федеральными органами и представителями бизнес-сообщества в 2021 году были подготовлены предложения об установлении экспериментального правового режима ("регуляторной песочницы") для "добычи" цифровых валют с использованием вычислительных мощностей, размещенных на базе объектов тепловой генерации", – говорится в документе.Ответ Минпромторга последовал на пакет предложений по регулированию криптовалютного рынка в РФ, составленного Горелкиным по итогам мартовского круглого стола.В январе регулятор ЦБ опубликовал доклад, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в России, при этом не ограничивать полностью владение ими.Минфин выступил против такого подхода и предложил легализовать рынок, кабмин одобрил соответствующую концепцию и поручил разработать законопроект. 18 февраля министерство внесло в правительство инициативу о регулировании криптовалют, в которой, в частности, предлагается сохранить запрет на их использование в качестве средства платежа в России, ввести идентификацию и онлайн-тестирование инвесторов в такие активы, а также закрепить определение цифрового майнинга.При этом Центробанк не пошел на уступки и подготовил собственный пакет законопроектов, в которых вновь выступил за запрет выпуска и оборота криптовалюты в стране.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/bank-rossii-rasskazal-ob-opasnosti-investitsiy-v-kriptovalyuty-1038505493.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/minfin-vnes-v-pravitelstvo-zakonoproekt-o-regulirovanii-kriptovalyut-1037691804.html
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экономика, рынок криптовалюты, россия
Особый правовой режим для майнинга предложили установить в России
Особый правовой режим предполагает добычу криптовалюты с использованием вычислительных мощностей, размещенных на базе объектов тепловой генерации.
СУХУМ, 6 апр – Sputnik.
Минпромторг и Минстрой России совместно с другими федеральными органами и представителями бизнес-сообщества подготовили предложения об установлении экспериментального правового режима для майнинга, говорится в ответе главы Министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова на предложения депутата Госдумы от "Единой России" Антона Горелкина. Об этом пишет РИА Новости.
"Минпромторгом России и Минстроем России совместно с другими заинтересованными федеральными органами и представителями бизнес-сообщества в 2021 году были подготовлены предложения об установлении экспериментального правового режима ("регуляторной песочницы") для "добычи" цифровых валют с использованием вычислительных мощностей, размещенных на базе объектов тепловой генерации", – говорится в документе.
Ответ Минпромторга последовал на пакет предложений по регулированию криптовалютного рынка в РФ, составленного Горелкиным по итогам мартовского круглого стола.
"Подходы к регулированию выпуска и обращения цифровой валюты в РФ в настоящее время признаются актуальными и обсуждаются Банком России с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, в том числе Минфином России, Росфинмониторингом, ФНС России, ФСБ России, МВД России и Генеральной прокуратурой РФ", – отметил Денис Мантуров.
В январе регулятор ЦБ опубликовал доклад, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в России, при этом не ограничивать полностью владение ими.
Минфин выступил против такого подхода и предложил легализовать рынок, кабмин одобрил соответствующую концепцию и поручил разработать законопроект. 18 февраля министерство внесло в правительство инициативу о регулировании криптовалют, в которой, в частности, предлагается сохранить запрет на их использование в качестве средства платежа в России, ввести идентификацию и онлайн-тестирование инвесторов в такие активы, а также закрепить определение цифрового майнинга.
При этом Центробанк не пошел на уступки и подготовил собственный пакет законопроектов, в которых вновь выступил за запрет выпуска и оборота криптовалюты в стране.