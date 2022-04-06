https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/rossiyskie-voyska-vyyavili-30-biolaboratoriy-na-territorii-ukrainy-1038522327.html

Российские войска выявили 30 биолабораторий на территории Украины

Российские войска выявили 30 биолабораторий на территории Украины

Россия не раз указывала на нарушения некоторыми государствами обязательств по нераспространению биологического оружия и делала попытки создать юридический... 06.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-06T18:26+0300

2022-04-06T18:26+0300

2022-04-06T18:26+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Во время спецоперации на Украине российские военные выявили 30 американских биолабораторий, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова на неформальном заседании Совбеза ООН.Кроме того, по словам Кириллова, с высокой долей вероятности штамм африканской чумы свиней (АЧС) с повышенной контагиозностью был сконструирован в одной из биолабораторий, подведомственных Пентагону.Помимо Украины, активные разработки биологического оружия велись Соединенными Штатами в центре Лугара в Грузии. Кириллов рассказал, что в регионе дислокации центра особенно сильно ухудшается ситуация по заболеваниям, которые распространяются насекомыми-переносчиками, например, комарами, ранее встречавшимися только в южных странах, и сменивших ареал обитания на ряд субъектов России, или клещами, распространение которых стало причиной вспышек Конго-Крымской геморрагической лихорадки в Ставропольском крае и Ростовской области.Кириллов отметил, что работа американских военных биологов в Грузии не соответствовала реальным социально значимым болезням, таким, как туберкулез или СПИД, вместо этого специалисты занимались изучением возбудителей атипичных форм чумы. По данным ведомства, только на приграничных с Россией и Китаем территориях располагается около 60 американских лабораторий, всего же Пентагон контролирует 336 объектов в 30 государствах вне национальной юрисдикции. Общий объем финансирования подрядных организаций, связанных с программой строительства подконтрольных США биолабораторий превысил 5 миллиардов долларов с 2005 года

https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/biolaboratorii-pentagona-na-ukraine-tseli-sredstva-i-baydeny-1038437298.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/minoborony-rossii-rasskazalo-o-svyazi-syna-baydena-s-biolaboratoriyami-na-ukraine-1038282657.html

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