https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/rossiyskie-voyska-vyyavili-30-biolaboratoriy-na-territorii-ukrainy-1038522327.html
Российские войска выявили 30 биолабораторий на территории Украины
Российские войска выявили 30 биолабораторий на территории Украины
Россия не раз указывала на нарушения некоторыми государствами обязательств по нераспространению биологического оружия и делала попытки создать юридический... 06.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-06T18:26+0300
2022-04-06T18:26+0300
2022-04-06T18:26+0300
военная спецоперация рф в донбассе
новости
сша
украина
грузия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522418_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1872d9742b069d1e74adbaa8fdd65e19.jpg
СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Во время спецоперации на Украине российские военные выявили 30 американских биолабораторий, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова на неформальном заседании Совбеза ООН.Кроме того, по словам Кириллова, с высокой долей вероятности штамм африканской чумы свиней (АЧС) с повышенной контагиозностью был сконструирован в одной из биолабораторий, подведомственных Пентагону.Помимо Украины, активные разработки биологического оружия велись Соединенными Штатами в центре Лугара в Грузии. Кириллов рассказал, что в регионе дислокации центра особенно сильно ухудшается ситуация по заболеваниям, которые распространяются насекомыми-переносчиками, например, комарами, ранее встречавшимися только в южных странах, и сменивших ареал обитания на ряд субъектов России, или клещами, распространение которых стало причиной вспышек Конго-Крымской геморрагической лихорадки в Ставропольском крае и Ростовской области.Кириллов отметил, что работа американских военных биологов в Грузии не соответствовала реальным социально значимым болезням, таким, как туберкулез или СПИД, вместо этого специалисты занимались изучением возбудителей атипичных форм чумы. По данным ведомства, только на приграничных с Россией и Китаем территориях располагается около 60 американских лабораторий, всего же Пентагон контролирует 336 объектов в 30 государствах вне национальной юрисдикции. Общий объем финансирования подрядных организаций, связанных с программой строительства подконтрольных США биолабораторий превысил 5 миллиардов долларов с 2005 года
https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/biolaboratorii-pentagona-na-ukraine-tseli-sredstva-i-baydeny-1038437298.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/minoborony-rossii-rasskazalo-o-svyazi-syna-baydena-s-biolaboratoriyami-na-ukraine-1038282657.html
сша
украина
грузия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522418_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_327f9258d0eb2dc1f44869b74323014f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, сша, украина, грузия, россия
Российские войска выявили 30 биолабораторий на территории Украины
Россия не раз указывала на нарушения некоторыми государствами обязательств по нераспространению биологического оружия и делала попытки создать юридический механизм контроля, но эта инициатива более 20 лет блокировалась США.
СУХУМ, 6 апр - Sputnik.
Во время спецоперации на Украине российские военные выявили 30 американских биолабораторий, сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова на неформальном заседании Совбеза ООН.
Кириллов пояснил, что работа лабораторий ведется по трем основным направлениям - мониторингу, сбору опасных штаммов и изучению агентов биологического оружия, специфичных для того или иного региона и способных передаваться человеку. В частности, одним из приоритетов исследований он назвал изучение сибирской язвы.
Кроме того, по словам Кириллова, с высокой долей вероятности штамм африканской чумы свиней (АЧС) с повышенной контагиозностью был сконструирован в одной из биолабораторий, подведомственных Пентагону.
Помимо Украины, активные разработки биологического оружия велись Соединенными Штатами в центре Лугара в Грузии. Кириллов рассказал, что в регионе дислокации центра особенно сильно ухудшается ситуация по заболеваниям, которые распространяются насекомыми-переносчиками, например, комарами, ранее встречавшимися только в южных странах, и сменивших ареал обитания на ряд субъектов России, или клещами, распространение которых стало причиной вспышек Конго-Крымской геморрагической лихорадки в Ставропольском крае и Ростовской области.
Кириллов отметил, что работа американских военных биологов в Грузии не соответствовала реальным социально значимым болезням, таким, как туберкулез или СПИД, вместо этого специалисты занимались изучением возбудителей атипичных форм чумы.
По данным ведомства, только на приграничных с Россией и Китаем территориях располагается около 60 американских лабораторий, всего же Пентагон контролирует 336 объектов в 30 государствах вне национальной юрисдикции.
Общий объем финансирования подрядных организаций, связанных с программой строительства подконтрольных США биолабораторий превысил 5 миллиардов долларов с 2005 года