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Биолаборатории Пентагона на Украине: цели, средства и Байдены

Биолаборатории Пентагона на Украине: цели, средства и Байдены

Биологические лаборатории Пентагона на Украине создавали компоненты оружия массового поражения и разрабатывали технологии доставки патогенов на территорию... 01.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-01T18:50+0300

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Специальная военная операция Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины позволила открыть тайные страницы зловещей биологической программы Минобороны США, узнать о роли киевского режима и американского семейства Байденов в бесчеловечных экспериментах.Сегодня многое известно об украинских проектах Пентагона UP-2, UP-8, UP-9, UP-10, направленных на "адаптацию" к конкретным целям и этносам, прикладное использование возбудителей сибирской язвы, вируса конго-крымской геморрагической лихорадки и африканской чумы свиней. Не менее опасные проекты UP-4 и Р-781 были направлены на изучение возможностей "доставки" человеку бактериальных и вирусных патогенов мигрирующими птицами и летучими мышами.Минобороны РФ 31 марта представило мировой общественности новые документы и доказательства преступной военно-биологической деятельности США на украинской территории.Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов рассказал о взаимодействии в декабре 2021 года украинского предприятия "Мотор Сич" с турецким производителем БПЛА "Байрактар", суть которого – определение технологических возможностей беспилотной доставки и распыления биологически активных аэрозолей. Киевский режим во взаимодействии с США вел подготовку к применению биологического оружия против России и ее союзников.Дальность полета турецкого "Байрактара" (до 300 км) позволяет, к примеру, из харьковской лаборатории Пентагона "достать" Белгород, Воронеж, Курск, не говоря уже о многострадальных территориях Донецкой и Луганской народных республик.Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что Россия завершает сбор доказательной базы относительно военно-биологической деятельности США на Украине, и вскоре "весь цивилизованный мир наконец увидит, что Америка стала "достойным" продолжателем традиций Третьего рейха, где практиковались бесчеловечные эксперименты над людьми".Заметим, у Германии на Украине была своя военно-биологическая программа, которая, финансировалась Бундесвером и МИД ФРГ. По данным постпреда России при ООН в Женеве Геннадия Гатилова, немецкие дипломаты и военные для чего-то изучали конго-крымскую геморрагическую лихорадку, а также способы ее передачи человеку через клещей.Хантовирусы и ХантерЗдесь важно понимать, что деятельность военных ведомств и дипломатических представительств на чужой территории строго регламентирована, а конго-крымская лихорадка, геморрагическая лихорадка семейства хантовирусов, лептоспироз – считаются "забытыми" инфекционными заболеваниями с высокой летальностью.Для чего с хантовирусами возились Пентагон, Бундесвер и киевский режим, уже вполне понятно. Минобороны РФ располагает всеми данными о создании биологического оружия на Украине. Вместо заявленного исследования на военнослужащих, экспериментировали преимущественно с гражданскими лицами, с явным перевесом подопытных женщин славянского этноса.Военно-биологическая деятельность в непосредственной близости от границ России, с привлечением подконтрольных Пентагону грузинской биолаборатории и Политехнического института Вирджиния настораживает тем более, что на территории США подобные исследования не проводятся, "центральный офис" в Форт-Детрике закрыт в 2019 году. Новые биолаборатории Пентагон создает и финансирует вдалеке от Северной Америки (всего – более 300 объектов).Благодаря военной спецоперации ВС России, военно-биологические проекты США на Украине получили особый международный резонанс. Американская телекомпания Fox News сообщила, что Пентагон по меньшей мере 14 лет финансировал биолаборатории на Украине, часть проектов была связана с биооружием, и официальные объяснения "смехотворны".Издание DailyWire отметило, что существование биолабораторий на Украине уже признали Пентагон и Госдеп. Global Times напомнила о грязном прошлом биологических исследований США. UnzReview заявило, что разработка биооружия на Украине делает власти США военными преступниками.Расследование New York Post подтвердило, что инвестиционный фонд Хантера Байдена (сын президента США) финансировал исследования в "секретных американских лабораториях по производству биологического оружия" на Украине. Аналогичную информацию опубликовала британская газета DailyMail. Издание Sasapost задалось вопросом: "Станет ли мир свидетелем новой пандемии из-за украинских биолабораторий?". Медиамагнат и экс-президент США Дональд Трамп публично попросил российского президента Владимира Путина опубликовать весь компромат на Байдена.Ранее в американском сенате заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на вопрос о наличии "украинского" биологического оружия ответила: "Украина располагает объектами биологических исследований. Мы обеспокоены тем, что российские войска могут попытаться взять их под свой контроль, поэтому мы работаем с украинцами над тем, как не допустить попадания любых этих исследовательских материалов в руки российских сил". Если это не оружие, а мушки-дрозофилы, о чем беспокоиться?Американцам удалось эвакуировать из военных лабораторий Киева, Харькова, Одессы большую часть документации, базы данных, биоматериалы и оборудование (во Львов). "Российская дезинформация" в очередной раз оказалась правдой, и это еще не вся правда.Стремление РФ к формированию на планете новой, справедливой системы безопасности поддерживает большая и лучшая часть человечества. Так, МИД КНР сегодня предложил международному сообществу изучить и дать объективную оценку предоставленным Россией материалам о военных биологических лабораториях США на Украине – "на базе механизмов ООН и Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении".Биологические лаборатории Пентагона на Украине и "Байденогейт" способны добить международную репутацию "гегемона" и уничтожить киевский режим.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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россия, украина, сша, аналитика, мнение