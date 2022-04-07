https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/evropa-nanosit-dvoynoy-udar-po-rossii-chto-priletit-v-otvet-1038533931.html

Европа наносит двойной удар по России: что прилетит в ответ

Европа наносит двойной удар по России: что прилетит в ответ

Англосаксы — США и Великобритания — хотят, чтобы война на Украине шла как можно дольше, пишет колумнист РИА Новости. 07.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-07T13:45+0300

2022-04-07T13:45+0300

2022-04-07T14:17+0300

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Совершенно неудивительно, что англосаксы — США и Великобритания — хотят, чтобы война на Украине шла как можно дольше: они изначально были заинтересованы в том, чтобы устроить России "второй Афганистан", помешать нам вырвать Украину из западной цепи или хотя бы заставить нас заплатить за нее максимальную цену. Попутно они решают и вторую задачу — усиливают свое влияние на Европу, геополитически (мерами военными и экономическими, в том числе через поставки американского газа) ставя Старый Свет в еще более зависимое от себя положение. Европа в этой ситуации оказывается жертвой — но не мифической русской угрозы, а вполне конкретной англосаксонской игры, пишет Петр Акопов для РИА Новости. Если эту несложную комбинацию понимает весь мир — от далеких от Европы китайцев до арабов, то, казалось бы, и в самом ЕС должны как минимум терзаться смутными сомнениями на этот счет. То есть Евросоюз должен быть больше всех заинтересован в скорейшем завершении боевых действий на Украине — чтобы лишить англосаксов повода наращивать информационные атаки на поставки российских энергоносителей в ЕС и тем самым ослабить натяжение атлантического поводка.Тем удивительнее, что руководители Европы все отчетливее делают ставку на затягивание боевых действий, не понимая, к чему в итоге это приведет ее саму.Завтра в Киев приедут лидеры ЕС — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Приедут, чтобы поддержать Украину в войне с Россией, причем поддержать не морально, а материально, то есть поставками оружия. Хотя в Евросоюзе заявляют, что стремятся избежать прямого конфликта с Россией, там все время подчеркивают, что не хотят поражения Украины и поэтому будут наращивать поставки вооружений Киеву. Но в чем смысл этих поставок? В Брюсселе верят в то, что Россия остановит операцию? Рассчитывают на победу Украины? Понятно, когда Штаты и Британия хотят, чтобы боевые действия шли как можно дольше, — им это выгодно. А чего хочет добиться Евросоюз?"Высказывались мнения о том, что лучшим способом закончить конфликт в кратчайшие сроки стало бы прекращение поставок оружия Украине, но когда боевые действия завершатся, каков будет итог? Если все закончится разрушенной и побежденной страной с миллионами беженцев и тысячами погибших, то этого мы не хотим. Поэтому мы должны продолжить вооружать Украину. Нужно меньше аплодировать и больше помогать. Украинцы ожидают от нас новых поставок вооружений, и мы делаем это. <...> Мы должны продолжать вооружать Украину, не вступая в эскалацию, в которую вовлекается все больше стран. Такого рода конфликты выигрываются оружием и экономическим ослаблением противника".То есть Евросоюз, по сути, открыто называет себя стороной конфликта, ведь он сначала объявил России тотальную экономическую войну, а теперь хочет нарастить поставки оружия Украине. При этом Боррель говорит, что "мы находимся в сложной ситуации баланса":"Мы хотим помочь Украине, но не хотим вмешиваться в войну. ЕС — не военный союз, однако я считаю, что мы должны помочь Украине. Мы делаем все, что можем, но не переходя красных линий, чтобы конфликт не распространялся".Естественно, прямого военного конфликта не хотят ни ЕС, ни Россия, потому что это будет война России и НАТО, то есть противников, обладающих ядерным оружием. Но поддерживать Украину ЕС не считает для себя зазорным — это же так, мелочь, всего лишь оружие.Понятно, что никакие европейские поставки не остановят ход российской военной операции. Во-первых, потому, что у европейцев нет возможности доставить тяжелую технику и авиацию в расположение украинской армии, туда, где идут основные бои, то есть в Донбасс. Во-вторых, и сама номенклатура поставок достаточно ограниченна — например, склады бундесвера не бесконечны, так что речь идет уже о закупках оружия специально для Украины.Боррель говорит, что "необходимо обеспечить, чтобы Украина вышла на переговоры с Россией с позиции силы". То есть, расшифруем, сохранив в том числе и сильную армию. Получается, в ЕС считают, что Россию все-таки можно заставить отказаться даже от демилитаризации Украины? Удивительная близорукость.Если же европейцы не верят в это, стало быть, поставками оружия они преследуют ту же цель, что и англосаксы: просто затянуть боевые действия как можно дольше. Но тогда нужно вернуться к главному — для европейцев — вопросу. А зачем Европе долгая война на своих восточных границах?Она ей выгодна? Нет.Она делает ее сильнее? Нет, она ослабляет ее по всем параметрам.Она увеличивает ее зависимость от внешних сил? Да, однозначно — и все знают, кто эти внешние силы.Чем дольше будут идти боевые действия на Украине, тем больше Евросоюз будет превращаться в придаток НАТО. То есть атлантический проект полностью подомнет под себя проект континентальной Европы, а германо-французские амбиции по строительству единой Европы можно будет выбросить на свалку истории.Россия в любом случае развернет Украину к себе — не потеряв, а усилив при этом свой вес в мире. Европа не только не удержит Украину в своей сфере влияния, но и принесет свое будущее на алтарь англосаксонских амбиций. Более того, эта жертва не будет оценена англосаксами, которые и так считают европейцев своими сателлитами. К тому же эта жертва не поможет и англосаксам удержать их разваливающийся глобальный проект.То есть Европа просто потеряет — сначала планы на освоение Украины (а они были — пусть и далеко не у всех) и все связи с Россией, потом нынешний уровень жизни, экономическую самостоятельность и геополитические амбиции. И не сможет больше даже мечтать о стратегической автономии. И это только начало — дальше будет продолжение. Ведь евро уже дискредитирован (после заморозки российских активов), а связи с Китаем будут постепенно разрушены англосаксами (Боррель признал, что недавний саммит с КНР был "диалогом глухих" и "мы ни о чем не договорились"). Что останется от веса Евросоюза в мире?Вот вопросы, на которые срочно нужно искать ответ руководству Евросоюза — в тот момент, когда оно делает ставку на затягивание войны на Украине, думая, что этим больно бьет по России. И не замечая, что тем самым затягивает веревку на собственной шее.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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колумнисты, политика, россия, санкции, украина