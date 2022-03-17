https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/my-budem-srazhatsya-za-pravo-byt-i-ostavatsya-rossiey-o-chem-govoril-putin-1038158306.html

Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией: о чем говорил Путин

Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией: о чем говорил Путин

Владимир Путин выступил с развернутым заявлением — впервые за три недели, прошедшие с начала военной операции на Украине. 17.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-17T09:55+0300

2022-03-17T09:55+0300

2022-03-17T09:55+0300

колумнисты

мнение

политика

владимир путин

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Поводом стало совещание о мерах социально-экономической поддержки регионов, но во вступительном слове президент подробно высказался не только о том, что будет сделано в этой сфере, но и раскрыл причины принятия решения о специальной военной операции, ее целях и о том, как она проходит. Также — и это самое главное — Путин дал свою оценку возможных последствий происходящего как для страны, так и для всего мира, пишет Петр Акопов для РИА Новости. "Фактически такие шаги, направленные на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей, имеют все признаки агрессии экономическими, политическими, информационными средствами; она носит тотальный, неприкрытый характер. Западный политический бомонд даже не стесняется говорить об этом прямым текстом".Но Россия выдержит испытания и в итоге станет сильнее. А действия Запада уже приводят к завершению эпохи его господства:Мы не отступим, будем сражаться за право быть и оставаться Россией, заявил президент. Реакция Запада на наши действия на Украине, которые Путин назвал самозащитой для обеспечения безопасности страны, имеет все признаки агрессии:Но Россия выдержит испытания и в итоге станет сильнее. А действия Запада уже приводят к завершению эпохи его господства:"Пытаясь "отменить" Россию, Запад сорвал с себя все маски приличия. <…> Очевидно, что происходящие события подводят черту под глобальным доминированием западных стран и в политике, и в экономике. Более того, они сами ставят под сомнение ту экономическую модель, которая в последние десятилетия навязывалась развивающимся странам. Да и вообще всему миру".Объявленная России Западом тотальная финансово-экономическая война ведется такими методами, которые бьют по ее инициаторам. Мало того что, как напомнил Путин, "санкционная одержимость США и их сторонников" не поддерживается странами, в которых проживает больше половины населения земного шара (причем именно теми, что представляют быстрорастущую, наиболее перспективную часть глобальной экономики, то есть теми, за кем будущее), эти страны теперь будут делать все, чтобы стать независимыми от западной финансовой системы.Путин не говорил о крахе нефтедоллара (нефть ведь до сих пор торгуется в основном в американской валюте), то есть одной из опор американского могущества, но именно к этому все сейчас идет очень быстрыми темпами. Президент напомнил, что "нелегитимные действия по заморозке части валютных резервов Банка России подводят черту под надежностью так называемых первоклассных активов":У Запада не получилось организовать экономический блицкриг против России, заявил Путин. И хотя нельзя исключать попытки усиления давления на Россию, уже ясно, что "взять ее нахрапом" не удалось. При этом, хотя санкционное давление на нашу страну уже практически неминуемо создаст для всей мировой экономики проблемы даже большие, чем коронавирус (об этом уже начинают говорить даже международные финансовые организации), сами по себе санкции не случайны.Путин назвал их "концентрированным выражением безответственной, недальновидной политики правительств, центральных банков США и стран ЕС", которая сама по себе заводила мир в кризис. А теперь всей планете приходится расплачиваться за попытки Запада сохранить свое ускользающее доминирование, сказал президент.Перестройка всей мировой архитектуры (не только финансово-экономической) — это только часть последствий нынешних событий. Другой, важнейшей для нас, станет изменение самой России. Страна не просто перестроит свою экономику, не просто укрепит свой суверенитет: наше общество станет более здоровым, отношения в нем — более справедливыми и честными. Путин не случайно заявил о том, что "естественное самоочищение общества укрепит нашу страну", потому что кризис становится моментом истины.Ведь Запад пытается расколоть наше общество, спекулируя на боевых потерях, на последствиях санкций, делая ставку на "пятую колонну", национал-предателей — тех, кто зарабатывают деньги в России, а ментально живут на Западе, то есть "по своим мыслям, рабскому сознанию" считают себя его частью:Это и есть, по их мнению, признак принадлежности к "высшей касте". Подобные люди готовы и мать родную продать, только бы им разрешили сидеть в прихожей этой самой высшей касты. Они хотят быть похожими на нее, всячески подражают ей. Но они забывают или не понимают вообще, что этой так называемой высшей касте они если и нужны, то как расходный материал, чтобы использовать их для нанесения максимального ущерба нашему народу.Российский народ сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей. Просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку, выплюнет на панель. Такое естественное очищение общества только укрепит нашу страну".Это важнейшее заявление президента: Путин говорит именно о ментальной принадлежности к Западу части нашего общества, наших элит. И в мирной жизни это было большой проблемой, которую постепенно, но решал ход русской истории, само направление нашего движения. Но сейчас, в ходе открытого конфликта с Западом, после его попытки "отменить Россию" все проявилось настолько ярко, что отечественным космополитам пришлось делать выбор. И они сделали его: сто или двести тысяч просто сбежали из страны, другие уедут позже.Трагедия нынешней добровольной эмиграции и в том, что она едет на пепелище. Ведь еще до своего физического переселения на Запад она переводила туда свои богатства, создавала там для себя условия, а теперь столкнется если не с конфискацией (это касается пока лишь небольшого круга очень богатых), то с презрением ко всему русскому, с требованиями покаяния за Путина и страну. И бесполезно будет объяснять, что в России ты был "борцом с режимом": Запад с головой накрыла волна русофобии. Поэтому придется отречься от собственной Родины, от русского народа — конечно, только тем, кто еще не сделал этого.Западу не нужна сильная и суверенная Россия, там хотят превратить ее в слабую и зависимую страну, напомнил Путин. Не нужна вообще никакая, добавим мы. Потому что Россия может быть только самостоятельной и самодостаточной в своем мировоззрении или не быть вообще. Мы свой выбор сделали — и нет такой силы, что могла бы заставить нас отказаться от него, от пути к обретению самих себя.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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колумнисты, мнение, политика, владимир путин, украина