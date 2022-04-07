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Турнир по футболу среди абхазских и адыгейских студентов пройдет в Москве

Турнир по футболу среди абхазских и адыгейских студентов пройдет в Москве

Турнир откроется 10 апреля в Лужниках, в академии Paris Saint Germain. В нем примут участие представители восьми московских вузов. 07.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-07T09:15+0300

2022-04-07T09:15+0300

2022-04-07T09:15+0300

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СУХУМ, 7 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Открытый чемпионат по мини-футболу среди московских студентов абхазо-адыгской языковой семьи пройдет в столице России, об этом в беседе с корреспондентом Sputnik сообщила заместитель председателя Абхазского землячества МГИМО Саломея Агрба.Игры будут проходить в три этапа в течение месяца. Матчи делятся на два тайма, каждый по 10 минут."Соревнования проводятся по олимпийской системе – до одного поражения. В случае ничьей будет серия послематчевых пенальти", – отметила Агрба.Победители турнира награждаются трофеем в виде кубка, также будут грамоты, медали и будут позиционные награды "Лучший защитник", "Лучший нападающий" и так далее.Турнир преследует не только и не столько спортивный интерес. Основная цель – сближение студентов абхазо-адыгской языковой семьи.Идея провести турнир возникла у председателя Абхазского землячества МГИМО Нури Тванба."Эту идею он проектировал достаточно давно, больше года. Сначала планировалось провести турнир исключительно среди абхазов, которые учатся в разных московских вузах. Но команды не набрались. Тогда мы вступили в контакт с молодежным представительством республики Адыгея и решили вместе с ними, в партнерстве так сказать, провести этот турнир", – добавила Саломея Агрба.Турнир планируют сделать ежегодным, уже известно, что в следующем году в нем примут участие 16 команд.Открытый чемпионат по мини-футболу среди московских студентов абхазо-адыгской языковой семьи проводится при финансовой поддержке Посольства Абхазии в Москве, Московской абхазской диаспоры и Постоянного представительства Республики Адыгея при президенте Российской Федерации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/sukhumskiy-nart-vyigral-superkubok-abkhazii-po-futbolu-1038207217.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/stali-izvestny-vse-pary-predstoyaschego-chempionata-mira-po-futbolu-1038442327.html

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