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Перехвачены переговоры иностранных наемников в Мариуполе на шести языках
Перехвачены переговоры иностранных наемников в Мариуполе на шести языках
Силы Донецкой Народной Республики и подразделений российских вооруженных сил продолжают совместную операцию по полному освобождению Мариуполя. 08.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-08T21:35+0300
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СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Помимо украинских военных и нацбатов, в Мариуполе воюют европейские наемники, переговоры ведутся на шести языках, заявил во время вечернего брифинга в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Представитель военного ведомства напомнил, что киевский режим отказался вывести боевиков из Мариуполя."Очевидно, что в городе сейчас заблокированы не защитники так называемых "европейских ценностей", а иностранные наемники. Прибывшие убивать славян за американские доллары, прикрываясь "живым щитом" из мирных граждан. С учетом этого, город будет безусловно освобожден войсками Донецкой Народной Республики и подразделениями российских вооруженных сил", - подчеркнул Конашенков.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал о том, что Мариуполь освобожден на 98 процентов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/za-kem-priletali-v-mariupol-vertolety-vsu-1038521767.html
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Перехвачены переговоры иностранных наемников в Мариуполе на шести языках
21:35 08.04.2022 (обновлено: 00:22 09.04.2022)
Силы Донецкой Народной Республики и подразделений российских вооруженных сил продолжают совместную операцию по полному освобождению Мариуполя.
СУХУМ, 8 апр - Sputnik.
Помимо украинских военных и нацбатов, в Мариуполе воюют европейские наемники, переговоры ведутся на шести языках, заявил
во время вечернего брифинга в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Результаты радиоперехватов показывают, что, кроме нацистов из батальона "Азов" и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города (Мариуполя - ред) находится значительное количество иностранных наемников. Радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских иностранных языках", - сказал он.
Представитель военного ведомства напомнил, что киевский режим отказался вывести
боевиков из Мариуполя.
"Очевидно, что в городе сейчас заблокированы не защитники так называемых "европейских ценностей", а иностранные наемники. Прибывшие убивать славян за американские доллары, прикрываясь "живым щитом" из мирных граждан. С учетом этого, город будет безусловно освобожден войсками Донецкой Народной Республики и подразделениями российских вооруженных сил", - подчеркнул Конашенков.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал о том, что Мариуполь освобожден на 98 процентов.