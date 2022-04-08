https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/perekhvacheny-peregovory-inostrannykh-naemnikov-v-mariupole-na-shesti-yazykakh-1038563489.html

Перехвачены переговоры иностранных наемников в Мариуполе на шести языках

Перехвачены переговоры иностранных наемников в Мариуполе на шести языках

Силы Донецкой Народной Республики и подразделений российских вооруженных сил продолжают совместную операцию по полному освобождению Мариуполя. 08.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-08T21:35+0300

2022-04-08T21:35+0300

2022-04-09T00:22+0300

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СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Помимо украинских военных и нацбатов, в Мариуполе воюют европейские наемники, переговоры ведутся на шести языках, заявил во время вечернего брифинга в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Представитель военного ведомства напомнил, что киевский режим отказался вывести боевиков из Мариуполя."Очевидно, что в городе сейчас заблокированы не защитники так называемых "европейских ценностей", а иностранные наемники. Прибывшие убивать славян за американские доллары, прикрываясь "живым щитом" из мирных граждан. С учетом этого, город будет безусловно освобожден войсками Донецкой Народной Республики и подразделениями российских вооруженных сил", - подчеркнул Конашенков.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал о том, что Мариуполь освобожден на 98 процентов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/za-kem-priletali-v-mariupol-vertolety-vsu-1038521767.html

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