https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/za-kem-priletali-v-mariupol-vertolety-vsu-1038521767.html

За кем прилетали в Мариуполь вертолеты ВСУ

За кем прилетали в Мариуполь вертолеты ВСУ

Для Запада в настоящее время большая проблема вытащить своих пока живых военспецов из Мариупольского порта и подвалов "Азовстали" без потери лица. 06.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-06T21:00+0300

2022-04-06T21:00+0300

2022-04-06T21:00+0300

аналитика

украина

сша

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522040_158:0:3799:2048_1920x0_80_0_0_45157d0d5712ec83b34b2b6925efab6d.jpg

Александр Хроленко, военный обозревательКрайне рискованные "чартерные рейсы" украинских Ми-8 в Мариуполь, почти освобожденный от подразделений ВСУ, НГУ и наемников, и четыре сбитых при этом вертолета засветили активное участие в боях с российскими войсками в Донбассе офицеров (инструкторов и советников) ряда стран НАТО и даже отдельных "нейтральных" европейских государств. Большая проблема Запада – вытащить своих пока живых военспецов из Мариупольского порта и подвалов "Азовстали" без потери лица. И стоит рассмотреть это лицо поближе.Над морем близ Мариуполя 5 апреля переносными зенитными ракетными комплексами российские подразделения сбили два украинских военно-транспортных вертолета Ми-8, вероятной целью которых была эвакуация запертых в городе командования ВСУ, НГУ и иностранных военных советников.Ранее, 31 марта на окраине Мариуполя были сбиты два вертолета, в каждом из которых находилось по 17 эвакуированных. Выжили немногие. По информации из открытых источников, на месте падения одной из машин ВСУ обнаружены тела двух офицеров разведки DGSE (Генеральное управление внешней безопасности) Министерства вооруженных сил Франции. Париж отрицает свое участие в конфликте, но личные документы погибших – вещь упрямая.Российские войска за 42 дня спецоперации сбили и уничтожили на стоянках 93 вертолета () из 112 винтокрылых машин ВСУ. Осталось всего ничего. Настойчивые попытки организации воздушного моста в условиях, которые не обещают даже 50-процентных шансов на успех, можно объяснить только особой важностью миссии.Основное объяснение винтокрылой активности ВСУ на Мариупольском направлении – вывоз из окружения командования нацистского вооруженного формирования "Азов" (запрещен в РФ) и раненых. Однако для эвакуации "верхушки" хватило бы и одного борта Ми-8 вместимостью до 24 пассажиров.Спасение по воздуху значительного количества раненых выглядит маловероятным. На борту одного из сбитых под Мариуполем вертолетов Ми-8 огневое прикрытие (за пулеметом) обеспечивал выживший старший лейтенант Бабак из подразделения Главного управления разведки ВСУ – многовато чести для вывоза раненых или главарей "Азова".Во всем виноваты французы?Многое объясняет опубликованная вчера информация о том, что на "Азовстали" застряли офицеры НАТО из Франции, ФРГ, Британии и "нейтральной" Швеции. "Партнеры" вечером 5 апреля выходили на связь с российскими войсками с просьбой помочь им выбраться из Мариуполя.Между тем, в украинском сегменте интернета появилась свежая трактовка неудач ВСУ: "Мариуполь сдали французы", которые пренебрегали правилами безопасности радиосвязи. Якобы именно поэтому украинских "киборгов" так быстро выбили из выгодной городской среды в опасную промзону. Батальон "Азов" поставили в зависимость от французов, и вот результат. Не бывает дыма без огня, и все же вряд ли Франция является основным источником проблем.До уплотнения войсковой системы ПВО некоторым украинским бортам Ми-8 удалось проскочить незамеченными, на малых высотах, в Мариуполь и обратно. Сегодня небо закрыто, и французское правительство неистово продвигает "гуманитарную операцию" в Мариуполе, ожидая согласия российских властей.Россия многократно предлагала окруженным украинским подразделениям добровольно сложить оружие, и выйти из города – гарантировала жизнь. Возможно, предложения проигнорировали, чтобы не светить иностранных военнослужащих. "Партнерам" вряд ли удастся сохранить тайну своего присутствия и вполне определенной роли.Издание The Gray Zone (США) напоминает: "После организованного США государственного переворота на Украине 2013–2014 годов американские войска обучали украинцев, включая неонацистские подразделения, вести боевые действия в городах". В этом деле Пентагону помогали все страны НАТО.Старшие партнеры учили ВСУ и НГУ "смешиваться с местными жителями", вести боевые действия в густонаселенных районах – для асимметричного противостояния с Российской армией, максимального "затягивания" конфликта и набора антироссийских пропагандистских очков. Укрепляя ВСУ и провоцируя Россию, американцы и их союзники подтолкнули киевский режим к циничному использованию мирного населения Украины в качестве пешек в марте 2022 года.ВСУ – жертва "исключительности"Известно, что Украина была военным партнером США с середины 1990-х годов. Кроме действий ВСУ на учениях НАТО, украинские солдаты участвовали в войнах под руководством США: в оккупации Афганистана после 11 сентября 2001 года в составе Международных сил содействия безопасности НАТО, более 5000 военнослужащих ВСУ прошли через Ирак в формате операции "Иракская свобода".Офицеров США и Канады не смущало присутствие "учеников" из неонацистского формирования "Азов". "Инфицирование" ВСУ "полезными нацистами" американцы поощряли (для стойкости). Морские пехотинцы США в 2015 году намекнули, что американские военнослужащие отправятся воевать на Украину. Пентагон обучал подразделения территориальной обороны в соответствии с оперативной концепцией Сопротивления 2018 года.ЦРУ не осталось в стороне – запустило тайную восьмилетнюю программу обучения по своей специализации – убийствам, прокси-войнам, психологическим операциям и фальшивым флагам, запрещенной Женевской конвенцией тактике.Американцы стремились "талибанизировать" украинские вооруженные формирования (у афганских талибов не было сложной техники, уязвимой перед лицом высокотехнологичного противника), обучили снайперским приемам и управлению противотанковыми комплексами Javelin. Один из высокопоставленных сотрудников ЦРУ прямо заявил, что программа научила украинских боевиков "убивать русских". "Партнеры" и сегодня остаются глазами, ушами, мозгом недобитых необандеровцев.Более четверти века США и НАТО готовили ВСУ к войне с Россией. Мы видим, что из этого получилось – мир стоит на краю ядерного апокалипсиса. Не хватает только одного шага. Начальник Генштаба США Марк Милли сегодня заявил: "Мы столкнулись с двумя глобальными силами – Китаем и Россией – каждая из которых обладает значительной военной мощью. И обе эти силы намерены фундаментально изменить нынешний мировой порядок. Мы входим в мир, который становится более нестабильным, и вероятность крупного международного конфликта между великими державами растет".Мариуполь – ключ к ликвидации Донбасского котла, в котором находятся до 60 тысяч украинских военнослужащих. Командование еще обманывает окруженных "деблокированием", но ВСУ сдаются уже батальонами.Вооруженные силы РФ выполнят поставленные задачи. Предстоит еще много тяжелой работы с безрассудной, изуродованной и озлобленной Украиной и ее кураторами – в перспективе ближайших лет и десятилетий. Поставки вооружений США киевскому режиму нацелены на диверсионные действия в тылу российских войск, "талибанизация" ВСУ продолжается.Под шумок Пентагон планирует строительство новых баз в Румынии, Польше, Балтии. США намерены оккупировать Европу навсегда, и "мешает" только Россия.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/bucha-antirossiyskaya-provokatsiya-s-troynym-dnom-1038502563.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/ssha-brosayut-evropu-pod-tank-1038484651.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/kievskiy-rezhim-pytaetsya-vilyat-sobakoy-1038423163.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/ssha-i-nato-obeschayut-novyy-mirovoy-poryadok-1038287135.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/khrolenko-mogut-li-ukrainskie-miny-v-bosfore-podorvat-turisticheskiy-sezon-1038242522.html

украина

сша

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

аналитика, украина, сша, нато, россия