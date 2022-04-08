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Почти миллиард рублей потратила Абхазия на борьбу с COVID-19 с начала пандемии
Почти миллиард рублей потратила Абхазия на борьбу с COVID-19 с начала пандемии
Всего с начала пандемии в Абхазии выявили 53,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, более 51 тысячи человек уже выздоровели, зафиксирован 681 летальный... 08.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-08T13:00+0300
2022-04-08T13:00+0300
2022-04-08T14:09+0300
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СУХУМ, 8 апр – Sputnik. На борьбу с коронавирусной инфекцией с марта 2020 года из госбюджета было потрачено 965 миллионов рублей, заявил на заседании Координационного штаба по защите населения Абхазии от COVID-19 вице-премьер, министр финансов Владимир Делба."Это дополнительные средства, которые находились разными способами, ну и прежде всего выполнением доходной части не только республиканского бюджета, но и всех районов. Вот это и дало возможность нам направлять столь масштабные ресурсы на эти цели", – сказал Делба. По его словам, расходы на борьбу с пандемией могут сократиться в связи со спадом заболеваемости, но тем не менее государство не оставляет эту тему без внимания с учетом различных сценариев развития эпидситуации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/skorik-predlozhila-snyat-bolshinstvo-antikovidnykh-mer-v-abkhazii-1038553408.html
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министерство финансов абхазии, новости, мировая пандемия коронавируса covid-19, лекарства
Почти миллиард рублей потратила Абхазия на борьбу с COVID-19 с начала пандемии
13:00 08.04.2022 (обновлено: 14:09 08.04.2022)
Всего с начала пандемии в Абхазии выявили 53,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, более 51 тысячи человек уже выздоровели, зафиксирован 681 летальный исход
СУХУМ, 8 апр – Sputnik. На борьбу с коронавирусной инфекцией с марта 2020 года из госбюджета было потрачено 965 миллионов рублей, заявил на заседании Координационного штаба по защите населения Абхазии от COVID-19 вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.
"Это дополнительные средства, которые находились разными способами, ну и прежде всего выполнением доходной части не только республиканского бюджета
, но и всех районов. Вот это и дало возможность нам направлять столь масштабные ресурсы на эти цели", – сказал Делба.
По его словам, расходы на борьбу с пандемией могут сократиться в связи со спадом заболеваемости, но тем не менее государство не оставляет эту тему без внимания с учетом различных сценариев развития эпидситуации.