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"Амцахара" поддержала курс МИДа по координации деятельности НПО в Абхазии
"Амцахара" поддержала курс МИДа по координации деятельности НПО в Абхазии
МИД Абхазии – главный координирующий орган в области отношений с иностранными государствами и международными организациями. Все проекты и программы... 09.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-09T15:12+0300
2022-04-09T15:12+0300
2022-04-09T15:13+0300
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СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Политическая партия "Амцахара" поддержала усилия Министерства иностранных дел Абхазии, направленные на реализацию прозрачной и подотчетной обществу деятельности НПО и представительств международных организаций, работающих в республике.Соответствующее заявление партия распространила в социальных сетях в субботу 9 апреля.Партия обозначила, что выступает за открытую деятельность представительств международных организаций и НПО, проводимую на основе уважения суверенитета Абхазии.Накануне в медиацентре МИД Абхазии прошла встреча министра Инала Ардзинба с представителями неправительственных организаций. Подводя ее итоги, Ардзинба напомнил, что гуманитарная деятельность НПО на территории Абхазии должна оставаться гуманитарной и подчеркнул, что формат открытого диалога полезен для всех сторон.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/gruzinskogo-flaga-zdes-ne-budet-kak-mid-koordiniruet-rabotu-npo-v-abkhazii-1038561185.html
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политика, новости, мид абхазии, неправительственные организации
"Амцахара" поддержала курс МИДа по координации деятельности НПО в Абхазии
15:12 09.04.2022 (обновлено: 15:13 09.04.2022)
МИД Абхазии – главный координирующий орган в области отношений с иностранными государствами и международными организациями. Все проекты и программы, планируемые НПО на территории республики, должны быть согласованы с внешнеполитическим ведомством.
СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Политическая партия "Амцахара" поддержала усилия Министерства иностранных дел Абхазии, направленные на реализацию прозрачной и подотчетной обществу деятельности НПО и представительств международных организаций, работающих в республике.
Соответствующее заявление партия распространила в социальных сетях в субботу 9 апреля.
"Убеждены, что деятельность международных представительств и НПО не должна переходить политическое измерение. Считаем абсолютно недопустимым реализацию на территории Республики Абхазия представительствами международных организаций и НПО проектов в рамках программ развития Грузии. Расцениваем подобную деятельность, как нанесение прямого ущерба безопасности Республики Абхазия", - заявила "Амцахара".
Партия обозначила, что выступает за открытую деятельность представительств международных организаций и НПО, проводимую на основе уважения суверенитета Абхазии.
Накануне в медиацентре МИД Абхазии прошла встреча
министра Инала Ардзинба с представителями неправительственных организаций. Подводя ее итоги, Ардзинба напомнил, что гуманитарная деятельность НПО на территории Абхазии должна оставаться гуманитарной и подчеркнул, что формат открытого диалога полезен для всех сторон.