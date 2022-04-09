https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/-amtsakhara-podderzhala-kurs-mida-po-koordinatsii-deyatelnosti-npo-v-abkhazii-1038570371.html

"Амцахара" поддержала курс МИДа по координации деятельности НПО в Абхазии

"Амцахара" поддержала курс МИДа по координации деятельности НПО в Абхазии

МИД Абхазии – главный координирующий орган в области отношений с иностранными государствами и международными организациями. Все проекты и программы... 09.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-09T15:12+0300

2022-04-09T15:12+0300

2022-04-09T15:13+0300

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СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Политическая партия "Амцахара" поддержала усилия Министерства иностранных дел Абхазии, направленные на реализацию прозрачной и подотчетной обществу деятельности НПО и представительств международных организаций, работающих в республике.Соответствующее заявление партия распространила в социальных сетях в субботу 9 апреля.Партия обозначила, что выступает за открытую деятельность представительств международных организаций и НПО, проводимую на основе уважения суверенитета Абхазии.Накануне в медиацентре МИД Абхазии прошла встреча министра Инала Ардзинба с представителями неправительственных организаций. Подводя ее итоги, Ардзинба напомнил, что гуманитарная деятельность НПО на территории Абхазии должна оставаться гуманитарной и подчеркнул, что формат открытого диалога полезен для всех сторон.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/gruzinskogo-flaga-zdes-ne-budet-kak-mid-koordiniruet-rabotu-npo-v-abkhazii-1038561185.html

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политика, новости, мид абхазии, неправительственные организации