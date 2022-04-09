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Автопробег в поддержку России прошел на Кипре
Автопробег в поддержку России прошел на Кипре
Масштабные акции в поддержку российской спецоперации на Украине проходили во многих странах, в том числе Абхазии, Сирии, Германии. 09.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-09T18:20+0300
2022-04-09T18:20+0300
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СУХУМ, 9 апр - Sputnik. На Кипре прошел автопробег в поддержку России, сообщает Русский дом (Россотрудничество) в своем Telegram-канале. "Сегодня в городах Ларнака и Лимасол проехала колонна из более чем ста автомобилей с российскими, греческими и кипрскими флагами — водители сигналили в знак поддержки России", - говорится в сообщении.Акцию организовали местные общественные организации и Координационный совет российских соотечественников. Отмечается, что мероприятия были согласованы с местными властями города. Митинг в поддержку России прошли сегодня также в Улан-Баторе, участники собрались у памятника Маршалу Советского Союза Георгию Жукову.Россия 24 февраля объявила о начале военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины для защиты Донбасса и с намерением предать суду всех военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей ДНР и ЛНР. Западные страны выступили с осуждением спецоперации и ужесточили антироссийские санкции, Москва приняла ответные меры. Согласно данным опроса, более 80% россиян поддерживают спецоперацию на Украине.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/aktivisty-v-germanii-proveli-aktsiyu-v-podderzhku-rossii-i-russkikh-1038437816.html
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в мире, новости, кипр, россия, россотрудничество
Автопробег в поддержку России прошел на Кипре
Масштабные акции в поддержку российской спецоперации на Украине проходили во многих странах, в том числе Абхазии, Сирии, Германии.
СУХУМ, 9 апр - Sputnik.
На Кипре прошел автопробег в поддержку России, сообщает Русский дом (Россотрудничество) в своем Telegram-канале
.
"Сегодня в городах Ларнака и Лимасол проехала колонна из более чем ста автомобилей с российскими, греческими и кипрскими флагами — водители сигналили в знак поддержки России", - говорится в сообщении.
Акцию организовали местные общественные организации и Координационный совет российских соотечественников. Отмечается, что мероприятия были согласованы с местными властями города.
"Остановим неонацизм вместе с Россией! Нет НАТО на Украине, и на Кипре! Россия говорит правду!" - с такими лозунгами выступали организаторы.
Митинг в поддержку России прошли сегодня также в Улан-Баторе, участники собрались у памятника Маршалу Советского Союза Георгию Жукову.
Россия 24 февраля объявила о начале военной спецоперации
по демилитаризации и денацификации Украины для защиты Донбасса и с намерением предать суду всех военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей ДНР и ЛНР. Западные страны выступили с осуждением спецоперации и ужесточили антироссийские санкции, Москва приняла ответные меры. Согласно данным опроса
, более 80% россиян поддерживают спецоперацию на Украине.