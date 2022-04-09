https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/skvoz-vremya-zhitel-duripsha-adam-tarkil-pishet-knigu-o-rodnom-sele-1038519149.html

Сквозь время: житель Дурипша Адам Таркил пишет книгу о родном селе

Сквозь время: житель Дурипша Адам Таркил пишет книгу о родном селе

Юрист по образованию и экскурсовод по призванию Адам Таркил планирует собрать в своей книге наиболее интересные факты, мифы и исторические данные о селе... 09.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-09T11:11+0300

2022-04-09T11:11+0300

2022-04-09T12:16+0300

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О том, почему Адам Таркил решил издать книгу о Дурипше, как у него украли ценные материалы, что необычного и интересного ему удалось выяснить во время работы, а также какое ко всему этому имеет отношение лидер Кубы Фидель Кастро, читайте в материале корреспондента Sputnik.Вернуть украденноеПрошло больше восьми лет с тех пор, как Адам Таркил приступил к сбору сведений о Дурипше. Он не скрывает, что к этому его подтолкнуло смущение, которое он испытал, когда не смог ответить на вопрос одного из знакомых подростков о развалинах советской постройки в селе."Я не смог ему ответить, и от этого мне было стыдно. Меня это задело. Я стал больше интересоваться историей села, чтобы быть готовым, насколько возможно, всегда ответить на вопросы о Дурипше. Уже в студенческие годы я стал искать и собирать информацию о селе в разные периоды", – рассказал Адам.Источниками информации стали представители старшего поколения из Дурипша и труды абхазских ученых. Адам столкнулся с тем, что о его родном селе написано не так много, и исторические документы не сохранились.Путеводителем в работе для него стала книга Шалвы Инал-ипа "Дурипш", но в ней охватывается только советский период. Есть немало публикаций о роли дурипшцев в Отечественной войне народа Абхазии, но сведений о том, каким было это село в средневековье или раньше, нигде отыскать не удалось, если не считать косвенные подтверждения.Все записи Адам хранил в своем ноутбуке, который украли, пока он был на лекциях в университете. Труды двух лет исчезли навсегда.Адам вернулся к изучению своего села, но задача в этот раз оказалась сложнее, чем раньше. За то время, когда он поставил идею на паузу, прошло около трех лет, и многие обладатели важных сведений ушли из жизни или же старость затуманила их воспоминания.Без ответов все еще остается уйма вопросов, связанных с Дурипшем. Адам хочет узнать о том, почему в свое время так была названа та или иная местность в селе, кто первым заселил эту территорию, когда и по какой причине, какие важные события там происходили, чем и кем знаменит Дурипш, какие высокопоставленные гости там бывали, каким было село в прошлом и какое оно в наши дни."Наша семья уже много десятилетий занимается отгонным скотоводством, и мы часто поднимаемся в горы, но я хочу знать больше о тех местах, куда прихожу. Почему они так называются, в чем их особенность. Я пытаюсь найти то, чего нет в книгах", – уточнил Адам.Особое значение Адам уделяет географии села, топонимике и древней архитектуре. Ему удалось выяснить значение название горы вблизи Дурипша - Дзышра. В дословном переводе с абхазского языка название это можно перевести, как "кипящая вода", но в действительности речь об обратном. Вода там отсутствует.Предгорная часть Дурипша усыпана неизученными пещерами со сталактитами и сталагмитами. Более того, в прошлом там функционировала шахта, где предположительно добывали железную руду и бронзу, но Адам не исключает возможность присутствия там золотых приисков. В пещере все еще находятся вагонетки.Он также с сожалением отметил, что на территории села никогда не проводились полномасштабные археологически раскопки, которые, к примеру, смогли пролить свет на историю Дурипшской крепости и ее стены с бойницами.По словам Таркил, сегодня неизвестно даже о приблизительном периоде возведения этого сооружения и его предназначении.Адам подчеркнул, что история села уходит вглубь тысячелетий, что подтверждают найденные местными жителями артефакты во время вспахивания земель. Благодаря уроженцу Дурипша, военному корреспонденту и писателю Констатину Габниа удалось собрать ценные археологические находки неолитического периода в виде наконечников стрел, дротиков из камня, железа, бронзы.Многие села Абхазии могут позавидовать Дурипшу. Проблем с водой там нет. Как выяснил Адам, село расположено над водяной подушкой. Централизованную подачу воды наладили еще в советское время.С электричеством дела обстоят иначе. Энергетическая инфраструктура давно устарела, высоковольтные столбы и провода нуждаются в замене. Напряжение в сетях тоже оставляет желать лучшего. Адам напомнил, что раньше Дурипш не испытывал нехватку электричества и был в этом плане автономным благодаря собственной гидроэлектростанции, которая была построена в 1953 году и перестала работать после Отечественной войны народа Абхазии.Установка нового более мощного трансформатора несильно исправила ситуацию, заметил Адам."Эта ГЭС могла обслуживать не только весь Дурипш, но и близлежащие села – Ачандару, Куланырхуа, Джирхуа, Хуап. Дело ясное, что таких больших потребностей в объемах электроэнергии, как сейчас, не было, но все же. От объекта почти ничего не осталось", – констатировал Таркил.Население Дурипша сегодня составляет около трех тысяч человек. Знаковым местом и "сердцем" Дурипша Адам считает центр села, где расположен мемориал погибшим в Великой Отечественной войне и в Отечественной войне народа Абхазии, а также жертвам репрессий в советский период. Там же находятся здания местной администрации и нефункционирующей больницы.Существует поверье о зарождении Дурипша, по которому это село, а также созвучные Звандрыпш и Цандрыпш были основаны братьями, чьи имена легли в основу названий этих местностей. На территории Дурипша издавна проживал род Лакрба."Первые письменные упоминания о Дурипше появляются в начале ХIX века, когда происходили волны махаджирства, но сама история села берет свое начало в глубокой древности", – сказал Адам и добавил, что более точные подтверждения этого можно получить лишь после археологических раскопок.Исследователь строит свою работу на сборе и анализе информации. Например, вопросы, касающиеся того или иного объекта, он задает нескольким людям и сравнивает их версии между собой. Фиксирует все варианты и выводит общее заключение. Таркил не претендует на то, что его будущая книга станет истиной в последней инстанции."Я хочу сказать, что существует несколько ответов на эти вопросы, но при этом выражаю свою точку зрения по поводу того, какой из этих вариантов наиболее приближен к реальности. Я не считаю свою работу сугубо научной. В большей степени она носит исторический и этнографический уклон", – отметил он.По примерным подсчетам Адама, его книга готова на 40%. Прежде чем приступить к ее изданию, он планирует заручиться одобрением сельского совета старейшин. Таркил уверен, что без их благословения идти на такой важный и ответственный шаг он не имеет права.Кастро в ДурипшеВ советское время Дурипш считался колхозом-миллионером. Всех высокопоставленных гостей приглашали туда на застолье и проводили экскурсии по его бескрайним чайным плантациям.На протяжении многих десятилетий в сельской администрации вели книгу почетных гостей. Этот увесистый "дневник" временно хранится у Адама. Он планирует использовать его в своих трудах.Важные "туристы" оставляли записи в книге отзывов о Дурипше, выражали благодарность за теплый прием и слова восхищения в адрес села, чаще всего, неразборчивым почерком. Первая заметка была написана в 1953 году делегацией из Канады, последняя в 2016 году делегацией из Германии.В числе почетных гостей были также представители Чили, Марокко, Германской демократической республики, советских республик. В далеком 1959 году президент Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мин посетил курорты Абхазии и село Дурипш. Подтверждение этому можно найти в той книге.Спустя четыре года Абхазию посетил кубинский революционер Фидель Кастро. Тот день вошел в историю страны, об этом написано немало статей, публикаций, издан фотоальбом.Принимали Кастро вместе с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым в доме прадеда Адама Махты Таркил.Очевидцем тех событий был дядя Адама Беслан Таркил. Тогда ему было всего семь лет, но некоторые детали он запомнил навсегда."Помню, как накрыли огромный стол под грушевым деревом. Кастро выделялся на фоне всех. Он был высоким, крепкого телосложения мужчиной с густой бородой. Был одет в военную форму. Вел себя скромно, говорил немного и тихо. Его манеры напоминали наши – абхазские", – рассказал Таркил.Никита Хрущев, напротив, был более раскрепощенным и веселым. После того как он попробовал абхазское ачапа, первый секретарь ЦК КПСС распорядился убрать чайные плантации и посадить вместо них колючку, из которой делают это блюдо. Выполнять наказ главы СССР никто не поспешил. Гибель чая наступила уже после развала Союза.Застолье сопровождалось не только национальными яствами, но и красноречивыми и долгими тостами. В этикете и опыте приема горячительных напитков Кастро не уступал хозяевам, но до очевидного состояния опьянения не дошел. В завершении вечера кубинскому лидеру передали рог с вином, который он с легкостью осушил. Кастро покинул Дурипш с подаренными буркой и тростью.Территория вокруг дома семьи Таркил была оцеплена сотрудниками КГБ и милиции. Эпизоды того знакового приема сумел запечатлеть фотограф Константин Таркил. На основе его снимков был выпущен альбом, один из экземпляров которого хранится в стенах прославившегося в ту пору дома.Как объяснил Адам, местом для приема Кастро и многих других гостей выбирали их дом, так как Махты пользовался большим авторитетом в селе и был зажиточным крестьянином. Память о нем до сих пор трепетно хранят его потомки. В большом зале двухэтажного дома висит портрет Махты верхом на коне."Мы во многом с ним похожи. Он любил конный спорт, и я стал жокеем. Он любил историю своей страны, села, и я тоже. Для меня он пример для подражания. Мы с племянницей планируем открыть в доме небольшой музей в честь него, где в качестве экспонатов будут его личные вещи", – сказал Адам.Работа, планы и новый маршрутАдаму Таркил 28 лет. Он окончил юридический факультет АГУ, прошел стажировку в адвокатуре, но строить карьеру в этой сфере не стал. По совету брата устроился на работу гидом-экскурсоводом, о чем не жалеет. Эту деятельность Адам считает сложной и ответственной."Ответственность заключается в том, что именно через нас у гостей складывается впечатление обо всей нашей Абхазии. Мы представляем республику, и в том числе от нас зависит, приедут снова гости или нет. Сложность – в общении с людьми, так как все они разные, нужно находить подход к каждому, невзирая на собственное расположение духа и самочувствие", – уверен он.Эта отрасль непредсказуема и полна неожиданностей, поделился Адам и вспомнил один из своих самых необычных трудовых будней. Дело было ранней осенью. В рамках маршрута "Рассвет на Рице" он встретил туристов в 2:00 на границе с Россией. По дороге к знаменитому озеру сделали одну остановку у гагрской колоннады и планировали к рассвету добраться до Рицы, но впереди их ждал сюрприз.В ту ночь поднялся сильный ветер и повалил большое дерево на дорогу, ведущую к озеру. Ни топора, ни тем более бензопилы под рукой не оказалось. Гостям и принимающей стороне пришлось общими усилиями оттащить дерево и расчистить себе путь. Их старания не остались без вознаграждения. Местная природа встретила группу заснеженными пейзажами в сочетании с густой зеленой растительностью и ярким солнцем.Адам в родном селе тоже видит туристический потенциал. Он вместе со старшим братом Анри уже разработал новый маршрут и планирует запустить его в предстоящем курортном сезоне после утверждения в Минтуризма Абхазии.Путешествие будет состоять из остановок у дурипшского храма XIX века, в центре села, у крепости, автомобильную дорогу к которой братья проложили за свой счет, а также туристы смогут отдохнуть в ущелье реки Егырта. Включать в этот перечень двор, где когда-то принимали Фиделя Кастро и других высокопоставленных лиц, Таркил не планирует, так как это сугубо семейная история."Это позволит пополнить бюджет нашего села. Крестьяне смогут продавать свою продукцию, появятся дополнительные рабочие места. Также планируем открыть у нас фотогалерею, где представим архивные снимки и картины местных художников", –поделился он.В придачу ко всему этому Адам и его друг Давид Ардзинба намерены открыть фонд развития Дурипша, куда небезразличные к своему селу люди смогут перечислять деньги. Адам подчеркнул, что средства эти будут направлены на улучшение сельской инфраструктуры, создание мест досуга для молодежи, для поддержания школы, где учатся около ста детей.Как рассказал Таркил, такая идея возникла в связи с тем, что село испытывает сложности во многих сферах. Его как бывшего преподавателя истории Абхазии огорчает, что в школе Дурипша даже нет спортивного зала, в селе нет спортплощадок.Маленьких проблем не бывает – либо они есть, либо их нет, резюмировал Адам.

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