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Боксер из Абхазии завоевал "серебро" на московских студенческих спортивных играх
Боксер из Абхазии завоевал "серебро" на московских студенческих спортивных играх
В Московских студенческих спортивных играх, которые проходили с 7 по 10 апреля, участвовало около 150 боксеров из всех регионов России. 10.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-10T20:50+0300
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СУХУМ, 10 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Боксер из Абхазии Анри Аршба завоевал серебряную медаль на Московских студенческих спортивных играх, сообщил корреспонденту Sputnik тренер спортсмена, президент Федерации бокса Абхазии Альберт Карди-оглы.Как уточнил Карди-оглы, Аршба представлял Московский финансовый университет, который занял первое место в общекомандном зачете.Президент Федерации бокса Абхазии также добавил, что в текущем месяце запланировано проведение чемпионата Москвы по боксу и не исключил, что Аршба примет в нем участие.Анри Аршба 17 лет. Он - студент Московского финансового университета, а также кандидат в мастера спорта России. Боксом Аршба начал заниматься четыре года назад под руководством Альберта Карди-оглы. Был в составе школы Олимпийского резерва.В 2020 году в составе Сборной России по боксу на международной матчевой встрече он одержал победу над соперником из Белоруссии, и его команда заняла первое место в общем зачете.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/khariton-agrba-o-situatsii-s-rossiyskim-sportom-nam-prosto-nuzhno-delat-svoyu-rabotu-1038179872.html
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Боксер из Абхазии завоевал "серебро" на московских студенческих спортивных играх
20:50 10.04.2022 (обновлено: 21:06 10.04.2022)
В Московских студенческих спортивных играх, которые проходили с 7 по 10 апреля, участвовало около 150 боксеров из всех регионов России.
СУХУМ, 10 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Боксер из Абхазии Анри Аршба завоевал серебряную медаль на Московских студенческих спортивных играх, сообщил корреспонденту Sputnik тренер спортсмена, президент Федерации бокса Абхазии Альберт Карди-оглы.
"Анри выступает в весовой категории 67 килограммов. В финале он встретился с соперником из России Дмитрием Бурмистровым. На результат повлияло несколько факторов, в том числе то, что из-за пандемии и дистанционного обучения у него было мало времени на подготовку. Плотного тренировочного графика не было. Это не его вина, а вина обстоятельств", - сказал он.
Как уточнил Карди-оглы, Аршба представлял Московский финансовый университет, который занял первое место в общекомандном зачете.
Президент Федерации бокса Абхазии также добавил, что в текущем месяце запланировано проведение чемпионата Москвы по боксу и не исключил, что Аршба примет в нем участие.
Анри Аршба 17 лет. Он - студент Московского финансового университета, а также кандидат в мастера спорта России. Боксом Аршба начал заниматься четыре года назад под руководством Альберта Карди-оглы. Был в составе школы Олимпийского резерва.
В 2020 году в составе Сборной России по боксу на международной матчевой встрече он одержал победу над соперником из Белоруссии, и его команда заняла первое место в общем зачете.