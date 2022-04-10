https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/bokser-iz-abkhazii-zavoeval-serebro-na-moskovskikh-studencheskikh-sportivnykh--igrakh-1038585148.html

Боксер из Абхазии завоевал "серебро" на московских студенческих спортивных играх

Боксер из Абхазии завоевал "серебро" на московских студенческих спортивных играх

В Московских студенческих спортивных играх, которые проходили с 7 по 10 апреля, участвовало около 150 боксеров из всех регионов России. 10.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Боксер из Абхазии Анри Аршба завоевал серебряную медаль на Московских студенческих спортивных играх, сообщил корреспонденту Sputnik тренер спортсмена, президент Федерации бокса Абхазии Альберт Карди-оглы.Как уточнил Карди-оглы, Аршба представлял Московский финансовый университет, который занял первое место в общекомандном зачете.Президент Федерации бокса Абхазии также добавил, что в текущем месяце запланировано проведение чемпионата Москвы по боксу и не исключил, что Аршба примет в нем участие.Анри Аршба 17 лет. Он - студент Московского финансового университета, а также кандидат в мастера спорта России. Боксом Аршба начал заниматься четыре года назад под руководством Альберта Карди-оглы. Был в составе школы Олимпийского резерва.В 2020 году в составе Сборной России по боксу на международной матчевой встрече он одержал победу над соперником из Белоруссии, и его команда заняла первое место в общем зачете.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/khariton-agrba-o-situatsii-s-rossiyskim-sportom-nam-prosto-nuzhno-delat-svoyu-rabotu-1038179872.html

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