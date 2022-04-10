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Трамп обвинил Байдена в росте топливных цен в США

Трамп обвинил Байдена в росте топливных цен в США

Долларовый миллиардер и экс-президент США Дональд Трамп считает, американская власть пытается оправдать неудачи своей внутренней политики внешними проблемами... 10.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-10T10:51+0300

2022-04-10T10:51+0300

2022-04-10T10:51+0300

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СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что нынешний глава государства Джо Байден "отправил в небеса" цены на бензин задолго до украинского кризиса, сообщает РИА Новости со ссылкой выступление политика на митинге в штате Северная Каролина.По словам Трампа, корень проблем кроется в курсе на экологичную "зеленую" политику, которого придерживаются демократы.Трамп подчеркнул, что нынешняя американская администрация в официальных документах называет рекордный всплеск топливных цен "подорожанием Путина", и пытается таким образом переложить ответственность за инфляцию на действия российских властей.Экс-президент напомнил, что при нем (Дональд Трамп был президентом Америки с 2017 по 2021 год - прим. ред.) цены на бензин были в два раза меньше нынешних, а Америка была энергетически независимым государством, опережающим по объемам добычи нынешних лидеров — Саудовскую Аравию и Россию.Также Трамп обвинил своих политических оппонентов на подтасовке результатов выборов 2020 года, из-за которых ему не удалось пойти на второй президентский срок, и намекнул на то, что, возможно, будет баллотироваться в третий раз."От энергетического кризиса до кризиса с насильственной преступностью, от катастрофы в Афганистане до катастрофы на Украине, все, что мы видим, является следствием этих ужасных, ужасных выборов, которые подтасовали", — заявил политик.После начала специальной военной операции России на Украине ряд западных государств во главе с США наложил на Россию большое количество санкций. В том числе, в рамках наложенных ограничений США отказались от российских энергоносителей, и пытаются скорректировать дефицит, выдвигая планы по закупке нефти в Иране и Венесуэле, которые долгие годы находились, и до сих пор находятся под жесткими санкциями.

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