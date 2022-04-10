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Трамп обвинил Байдена в росте топливных цен в США
Трамп обвинил Байдена в росте топливных цен в США
Долларовый миллиардер и экс-президент США Дональд Трамп считает, американская власть пытается оправдать неудачи своей внутренней политики внешними проблемами... 10.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-10T10:51+0300
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СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что нынешний глава государства Джо Байден "отправил в небеса" цены на бензин задолго до украинского кризиса, сообщает РИА Новости со ссылкой выступление политика на митинге в штате Северная Каролина.По словам Трампа, корень проблем кроется в курсе на экологичную "зеленую" политику, которого придерживаются демократы.Трамп подчеркнул, что нынешняя американская администрация в официальных документах называет рекордный всплеск топливных цен "подорожанием Путина", и пытается таким образом переложить ответственность за инфляцию на действия российских властей.Экс-президент напомнил, что при нем (Дональд Трамп был президентом Америки с 2017 по 2021 год - прим. ред.) цены на бензин были в два раза меньше нынешних, а Америка была энергетически независимым государством, опережающим по объемам добычи нынешних лидеров — Саудовскую Аравию и Россию.Также Трамп обвинил своих политических оппонентов на подтасовке результатов выборов 2020 года, из-за которых ему не удалось пойти на второй президентский срок, и намекнул на то, что, возможно, будет баллотироваться в третий раз."От энергетического кризиса до кризиса с насильственной преступностью, от катастрофы в Афганистане до катастрофы на Украине, все, что мы видим, является следствием этих ужасных, ужасных выборов, которые подтасовали", — заявил политик.После начала специальной военной операции России на Украине ряд западных государств во главе с США наложил на Россию большое количество санкций. В том числе, в рамках наложенных ограничений США отказались от российских энергоносителей, и пытаются скорректировать дефицит, выдвигая планы по закупке нефти в Иране и Венесуэле, которые долгие годы находились, и до сих пор находятся под жесткими санкциями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/evropeytsy-pozhalovalis-na-rost-tsen-iz-za-nekhvatki-topliva-1038568760.html
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в мире, новости, сша, дональд трамп
Трамп обвинил Байдена в росте топливных цен в США
Долларовый миллиардер и экс-президент США Дональд Трамп считает, американская власть пытается оправдать неудачи своей внутренней политики внешними проблемами, такими, как события на Украине.
СУХУМ, 10 апр - Sputnik.
Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что нынешний глава государства Джо Байден "отправил в небеса" цены на бензин задолго до украинского кризиса, сообщает РИА Новости
со ссылкой выступление политика на митинге в штате Северная Каролина.
По словам Трампа, корень проблем кроется в курсе на экологичную "зеленую" политику, которого придерживаются демократы.
"Задолго до Украины Байден отправил цены на бензин ввысь своей ультралевой... энергетической политикой, вдохновленной социалистической шуткой, известной как "Зеленый новый курс". Ветряные мельницы, ветряные мельницы, мы хотим повсюду ветряные мельницы... Если вы живете рядом с ветряной мельницей, ваш дом практически ничего не стоит, они убивают всех птиц, уничтожают ландшафт и являются самым дорогим видом энергетики", — сказал Трамп.
Трамп подчеркнул, что нынешняя американская администрация в официальных документах называет рекордный всплеск топливных цен "подорожанием Путина", и пытается таким образом переложить ответственность за инфляцию на действия российских властей.
Экс-президент напомнил, что при нем (Дональд Трамп был президентом Америки с 2017 по 2021 год - прим. ред.) цены на бензин были в два раза меньше нынешних, а Америка была энергетически независимым государством, опережающим по объемам добычи нынешних лидеров — Саудовскую Аравию и Россию.
Также Трамп обвинил своих политических оппонентов на подтасовке результатов выборов 2020 года, из-за которых ему не удалось пойти на второй президентский срок, и намекнул на то, что, возможно, будет баллотироваться в третий раз.
"От энергетического кризиса до кризиса с насильственной преступностью, от катастрофы в Афганистане до катастрофы на Украине, все, что мы видим, является следствием этих ужасных, ужасных выборов, которые подтасовали", — заявил политик.
После начала специальной военной операции России на Украине ряд западных государств во главе с США наложил на Россию большое количество санкций.
В том числе, в рамках наложенных ограничений США отказались от российских энергоносителей, и пытаются скорректировать дефицит, выдвигая планы по закупке нефти в Иране и Венесуэле, которые долгие годы находились, и до сих пор находятся под жесткими санкциями.