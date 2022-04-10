https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/v-abkhazii-nachalos-golosovanie-na-vyborakh-prezidenta-yuzhnoy-osetii--1038575895.html

В Абхазии началось голосование на выборах президента Южной Осетии

В Абхазии началось голосование на выборах президента Южной Осетии

В Южной Осетии в субботу, 10 апреля, выбирают президента республики. Всего открыто 76 избирательных участков. 10.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-10T08:00+0300

2022-04-10T08:00+0300

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СУХУМ, 10 апр - Sputnik. В Абхазии началось голосование на выборах президента Южной Осетии, единственный избирательный участок открылся в 08:00 в посольстве РЮО в Сухуме. Выборы президента Южной Осетии проходят в воскресенье 10 апреля. На пост главы республики претендуют пять кандидатов - действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.Голосование проходит на 76 избирательных участках: 72 из них открылись на территории республики, еще четыре – за ее пределами. Всего отпечатано 40 тысяч избирательных бюллетеней.Избирательные участки в Южной Осетии и за ее пределами закроются в 20:00.За выборами будут следить иностранные наблюдатели - из России, ДНР, ЛНР, Абхазии, Австрии, Венесуэлы, Сирии, Нагорного Карабаха, Никарагуа, Италии, Турции и других. Аккредитацию на выборы получили 65 наблюдателей.Выборы могут считаться состоявшимися при явке более 50% избирателей. Для победы в первом туре одному из кандидатов нужно набрать более половины голосов.После проведения выборов в Южной Осетии планируют провести референдум о ее объединении с Россией.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/delegatsiya-iz-abkhazii-pribyla-v-yuzhnuyu-osetiyu-dlya-uchastiya-v-vyborakh-prezidenta-1038573054.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/tsik-yuzhnoy-osetii-akkreditoval-65-mezhdunarodnykh-nablyudateley-1038572220.html

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