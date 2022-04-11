https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/abkhazo-adygskiy-totalnyy-futbol-v-moskve-1038594667.html

Абхазо-адыгский тотальный футбол в Москве

Абхазо-адыгский тотальный футбол в Москве

Четыре команды прошли в полуфинал межвузовского чемпионата по мини-футболу 10 апреля. Как абхазские и адыгские студенты из Москвы провели миниатюрную версию... 11.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-11T13:28+0300

2022-04-11T13:28+0300

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Анжелика Бения, SputnikВ футболе стратегическое мышление и умение грамотно расставить игроков — обязательное правило для победы, но это в большом футболе. В условиях мини-футбола команды весьма ограничены в выборе тактик и стратегий, но в первый день игр чемпионата любительские сборные, подражая звездам, показали на поле интересные игры с использованием различных тактик, от "бей-беги" до "тотального футбола" и "тика-таки". Сделаем небольшой обзор по играм первого дня.Тактика "тотальный футбол" идеально подходит для мини-футбола, в ней каждый игрок может выступить в роли как защитника, так и нападающего. По этой причине эта универсальная схема чаще остальных использовалась в первых играх абхазо-адыгского чемпионата."Че за балет?"Первая игра чемпионата по мини-футболу среди московских студентов из абхазо-адыгской языковой семьи между "МГУ" и "РГУ" закончилась со счетом 5:1. Крайние защитники "РГУ" либо не успевали прийти на помощь центральным игрокам, либо центральные всю игру были в сверхплотном прессинге на своей половине поля.В этой схватке отличился 10-й номер, который на первых минутах открыл счет, а на пятой ошибся, и мяч четвертого размера и весом в 440 граммов больно попал в нашего фотографа.Игра команд "МГЮА" и "Дипакадемия" завершилась счетом 6:4. Батл начался вяло и неуверенно. После громкого "че за балет? Играйте жоще!" – от болельщика, посыпались голы в обе стороны. Забить пытался каждый, даже вратарь, команды плохо оборонялись, что видно по счету."МИСиС" показал аккуратную и хладнокровную игру. Футболисты выглядели очень уверенно, физически и тактически подготовленными.Последняя игра, где встретились команды "Финуниверситета" и "МГИМО", завершилась аргентино-ямайским счетом. Футболисты "МГИМО" весь второй десятиминутный тайм уже без передач назад тщетно пытались доставить мяч в чужие ворота за счет дриблинга, и пятый мяч на последних минутах бабочкой залетел в ворота три на два метра.Были небольшие игровые стычки, легкие подкаты и незначительные нарушения, но единственный арбитр Константин Костенко за весь день ни разу не достал карточку."Я просто давал ребятам играть. Если бы за каждую стычку судил, свисток не замолкал бы. Со стороны судейства проблем не было. Ребята достаточно аккуратно играли, особо не нарушая правил. Есть команды, которые значительно выделяются, есть слабые. Я отметил МИСиС. Видно, что ребята сплоченные и играют иногда вместе. Сегодня показали себя на высоком уровне", – сказал Костенко и добавил, что судит игры не так долго, а в судействе импонирует Сергей Карасев."Футбол – основная часть моей жизни. В детстве были академии юношеские, потом уже перебрался в профессиональный клуб "Химки" и оттуда уже в "Торпедо-Владимир". С удовольствием провел время. Многих ребят знаю, с остальными знакомлюсь пока. Мы команда сыгранная, частенько видимся на полях и вне", – сказал Каджая.Тяжелый груз– А у проигравших не берете интервью? – крикнул мне вслед игрок команды "РУДН" Гурген Аванесян. – Мы сегодня были плохо настроены, игра у нас не пошла.– Может, дело в том, что команда несыгранная? – спрашиваю я.– Может, и в этом. В команде я знаком только с капитаном. Его давно знаю, он мой друг, с ним только и играли прежде, сказал Аванесян, хлопая по плечу рядом стоящего Аскара Аджба.Сам капитан причиной проигрыша своей команды с крупным счетом назвал отсутствие на играх основного состава."Команда соперников на половину состояла из профессиональных игроков. По количеству нас на поле было столько, сколько нужно, но по навыкам мы играли в меньшинстве", – отметил Аджба.– Но бывает иногда, что профессионализм не играет основную роль. Сегодня важен был настрой и желание победить, – перебил его Гурген Аванесян.– А как настроиться на игру? Вы что, не хотели победить?– Соперник хотел сильнее, – отвечает Аванесян. – Настрой зависит от того, как ты спал накануне, как проснулся. А накануне я был на дне рождении. В любительских играх, на полях таких размеров редко когда навыки играют основную роль. Если есть настрой и желание, нужно биться до конца. Расстроились, конечно. Приехали на турнир, а из-за олимпийской системы после первого матча сразу вылетели. Если был бы групповой этап, турнирная сетка, было бы еще интереснее. Как раз количество команд позволяет так организовать чемпионат. Восемь мячей мы увозим домой тяжелым грузом.Председатель молодежного представительства Республики Адыгея при постоянном представительстве республики при президенте Российской Федерации Ачох Закир, как один из организаторов, отметил что основная идея чемпионата нацелена на объединение братских народов и совместное здоровое времяпрепровождение.Заместитель председателя абхазского землячества МГИМО МИД РФ Саломея Агрба тоже довольна тем, как завершился первый день турнира."Проект у нашего председателя вынашивался более года, но только сейчас удалось реализовать. Мы считаем, что первый день прошел отлично. Надеемся, что игроки и зрители остались довольны. Турнир провели оперативно. Хорошо уложились по времени. Поле было арендовано на три с половиной часа, но мы завершили намного раньше, так как серию пенальти играть не пришлось", – сказала Агрба.Полуфинал чемпионата по мини-футболу среди московских студентов абхазо-адыгской языковой семьи будет проведен 17 апреля. Победители полуфинальных матчей сыграют в финале 1 мая, проигравшие сразятся за 3 место. Победитель турнира заберет кубок Первого межвузовского чемпионата.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/abkhazo-adygeyskiy-chempionat-po-mini-futbolu-otkrylsya-v-moskve-1038584830.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/simonyan-o-perspektivakh-uchastiya-abkhazii-v-chempionate-rossii-po-futbolu-nerealno-1038447658.html

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