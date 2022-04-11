https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/evrosoyuz-vklyuchil-v-chernyy-spisok-21-rossiyskuyu-aviakompaniyu-1038595858.html

Евросоюз включил в черный список 21 российскую авиакомпанию

Евросоюз включил в черный список 21 российскую авиакомпанию

Ранее Евросоюз в рамках санкций против России закрыл небо для российских самолетов. 11.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-11T14:20+0300

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СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Еврокомиссия (ЕК) внесла в список воздушной безопасности Евросоюза, который предполагает ограничения на полеты в союзе 21 авиакомпанию, сертифицированную в России, говорится в сообщении ЕК.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Россия в ответ ввела запрет на полеты для авиакомпаний из этих стран. Росавиация рекомендовала российским перевозчикам с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/aeroflot-v-aprele-zapustit-pryamye-reysy-iz-sochi-v-shest-stran-1038295047.html

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политика, евросоюз, санкции, россия