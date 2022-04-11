https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/evrosoyuz-vklyuchil-v-chernyy-spisok-21-rossiyskuyu-aviakompaniyu-1038595858.html
Евросоюз включил в черный список 21 российскую авиакомпанию
Евросоюз включил в черный список 21 российскую авиакомпанию
Ранее Евросоюз в рамках санкций против России закрыл небо для российских самолетов. 11.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-11T14:20+0300
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СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Еврокомиссия (ЕК) внесла в список воздушной безопасности Евросоюза, который предполагает ограничения на полеты в союзе 21 авиакомпанию, сертифицированную в России, говорится в сообщении ЕК.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Россия в ответ ввела запрет на полеты для авиакомпаний из этих стран. Росавиация рекомендовала российским перевозчикам с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/aeroflot-v-aprele-zapustit-pryamye-reysy-iz-sochi-v-shest-stran-1038295047.html
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политика, евросоюз, санкции, россия
Евросоюз включил в черный список 21 российскую авиакомпанию
14:20 11.04.2022 (обновлено: 14:28 11.04.2022)
Ранее Евросоюз в рамках санкций против России закрыл небо для российских самолетов.
СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Еврокомиссия (ЕК) внесла в список воздушной безопасности Евросоюза, который предполагает ограничения на полеты в союзе 21 авиакомпанию, сертифицированную в России, говорится в сообщении ЕК.
"Комиссия обновила список воздушной безопасности ЕС, который представляет собой список авиакомпаний, на которые распространяется запрет на операции или эксплуатационные ограничения в Европейском союзе, поскольку они не соответствуют международным стандартам безопасности. После этого обновления 21 авиакомпания, сертифицированная в России, входит в список воздушной безопасности ЕС", – говорится в релизе.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями.
Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Россия в ответ ввела запрет на полеты для авиакомпаний из этих стран.
Росавиация рекомендовала российским перевозчикам с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.