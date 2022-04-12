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Избран спикер Парламента Абхазии седьмого созыва
Избран спикер Парламента Абхазии седьмого созыва
Первое заседание сессии Народного Собрания Абхазии седьмого созыва прошло в Сухуме 12 апреля. 12.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-12T13:54+0300
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СУХУМ, 12 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Спикером Народного Собрания Абхазии избран депутат Лаша Ашуба по итогам тайного голосования. За его кандидатуру проголосовали все 33 депутата."Хотел бы поблагодарить своих коллег за оказанное доверие. Это накладывает на меня дополнительную ответственность", – сказал Ашуба.В соответствии с Конституцией Абхазии до избрания спикера первую сессию вновь избранного Парламента вел самый старший депутат, в седьмом созыве это Фазлыбей Авидзба. Он отметил, что парламентские выборы были организованы на высоком уровне, прошли без нарушений. На первом заседании сессии присутствовали президент Абхазии Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анкваб, вице-президент Бадра Гунба, представители власти, главы министерств. Были приглашены генеральный прокурор, представители судебной власти, главы городов и районов, представители духовенства и Совета старейшин, а также депутат Госдумы России Константин Затулин. Первое заседание началось с гимна республики, после чего слово было предоставлено Аслану Бжания.Среди избранных депутатов Парламента седьмого созыва семь человек были депутатами шестого созыва – Лаша Ашуба, Тимур Бейя, Астамур Аршба, Алхас Хагба, Левон Галустян, Ашот Миносян и Венори Бебия.На первом заседании присутствовало 33 депутата. В двух избирательных округах – №8 (Маякский) и №18 (Гудаутский) будут проводиться повторные выборы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/biografiya-lasha-ashuba-1038614072.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/bzhaniya-poblagodaril-deputatov-shestogo-sozyva-parlamenta-abkhazii-za-prodelannuyu-rabotu-1038611203.html
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парламент абхазии, абхазия, политика

Избран спикер Парламента Абхазии седьмого созыва

13:54 12.04.2022 (обновлено: 14:31 12.04.2022)
© SputnikЛаша Ашуба
Лаша Ашуба - Sputnik Абхазия, 1920, 12.04.2022
© Sputnik
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Первое заседание сессии Народного Собрания Абхазии седьмого созыва прошло в Сухуме 12 апреля.
СУХУМ, 12 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Спикером Народного Собрания Абхазии избран депутат Лаша Ашуба по итогам тайного голосования.
За его кандидатуру проголосовали все 33 депутата.
"Хотел бы поблагодарить своих коллег за оказанное доверие. Это накладывает на меня дополнительную ответственность", – сказал Ашуба.
Лаша Ашуба - Sputnik Абхазия, 1920, 12.04.2022
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Биография Лаши Ашуба
14:31
В соответствии с Конституцией Абхазии до избрания спикера первую сессию вновь избранного Парламента вел самый старший депутат, в седьмом созыве это Фазлыбей Авидзба.
Он отметил, что парламентские выборы были организованы на высоком уровне, прошли без нарушений.

"Задачи, которые стоят перед вами, очень высоки. Желаю вам удачи, чтобы вам сопутствовала удача в ваших делах. Благодарю депутатов шестого созыва, вы сделали немало за пять лет вашей работы", – обратился он к собравшимся.

На первом заседании сессии присутствовали президент Абхазии Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анкваб, вице-президент Бадра Гунба, представители власти, главы министерств.
Были приглашены генеральный прокурор, представители судебной власти, главы городов и районов, представители духовенства и Совета старейшин, а также депутат Госдумы России Константин Затулин.
Первое заседание началось с гимна республики, после чего слово было предоставлено Аслану Бжания.
Аслан Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 12.04.2022
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Бжания поблагодарил депутатов шестого созыва Парламента Абхазии за проделанную работу
13:15
Среди избранных депутатов Парламента седьмого созыва семь человек были депутатами шестого созыва – Лаша Ашуба, Тимур Бейя, Астамур Аршба, Алхас Хагба, Левон Галустян, Ашот Миносян и Венори Бебия.
На первом заседании присутствовало 33 депутата. В двух избирательных округах – №8 (Маякский) и №18 (Гудаутский) будут проводиться повторные выборы.
В Абхазии
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