https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/nauchnaya-konferentsiya-o-turizme-otkrylas-v-abkhazskom-gosuniversitete-1038611006.html

Научная конференция о туризме открылась в Абхазском госуниверситете

Научная конференция о туризме открылась в Абхазском госуниверситете

Научно-практическая конференция "Туристско-рекреационный комплекс в системе регионального развития" проходит в стенах Абхазского госуниверситета с 11 по 15... 12.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-12T14:25+0300

2022-04-12T14:25+0300

2022-04-12T14:25+0300

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СУХУМ, 12 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Научно-практическая конференция "Туристско-рекреационный комплекс в системе регионального развития" открылась в Абхазском государственном университете во вторник, 12 апреля.Она проводится Кубанским и Абхазским государственными университетами. В этом году конференция приурочена к 90-летию АГУ.По словам завкафедрой географии АГУ Майи Кайтанба, конференция затрагивает широкий круг актуальных вопросов. Прежде всего это современное состояние и тенденции развития туристско-рекреационного комплекса в целом, туристско-рекреационный потенциал, развитие этих территорий, вопросы, связанные с экономикой туризма, с управлением, с вопросами обслуживания в туризме."Здесь у нас представлены доклады и теоретического, и практического плана. Это все дает возможность для улучшения качества обслуживания туристов", – подчеркнула она.По словам министра туризма Абхазии Теймураза Хишба, такого рода мероприятия важны для Абхазии, так как это и обмен опытом, и получение новых знаний."Это полезно не только для профессионального сообщества, но и подрастающего поколения, которые хотят свою жизнь связать с этой сферой. Естественно, тот потенциал, который есть у Абхазии, он далеко еще не исчерпан, есть над чем еще работать. Кроме всего прочего, Абхазия всегда была всесоюзной здравницей, и те рекреационные возможности, которые есть у Абхазии, они, конечно, будут востребованы. Я думаю, в этом направлении надо работать. К сожалению, сегодня в Абхазии мало кто может заявить о себе как о санатории. Но в будущем это будет развито и востребовано. Это диктует современная жизнь", – подчеркнул он.Кандидат географических наук, доцент Волгоградского государственного социально-педагогического университета Лилия Деточенко приехала на конференцию с докладом о туризме в Волгоградской области в период пандемии.Научно-практическая конференция "Туристско-рекреационный комплекс в системе регионального развития" проходит в стенах Абхазского государственного университета с 11 по 15 апреля. География участников конференции широкая – Москва, Оренбург, Пермь, Волгоград, Туапсе, Сочи.

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наука, абхазия, агу, туризм, отдых в абхазии