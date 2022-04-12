https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/uroki-vyzhivaniya-ekokvest-dlya-shkolnikov-proveli-v-bzybskom-uschele-1038612802.html

Уроки выживания: экоквест для школьников провели в Бзыбском ущелье

Уроки выживания: экоквест для школьников провели в Бзыбском ущелье

Экологический квест в Бзыбском ущелье был проведен общественной организацией "Апсабара" при содействии МЧС Абхазии. 12.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-12T20:55+0300

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СУХУМ, 12 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Экологический квест для учащихся гудаутских школ провели в Бзыбском ущелье Гагрского района, рассказала корреспонденту Sputnik экотренер из Сочи Екатерина Максимова.Она добавила, что акцию поддержало Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии. Спасатели рассказали, какими должны быть погодные условия в дни походов, как себя вести в тех или иных непредвиденных обстоятельствах, как помочь человеку при солнечном ударе, как правильно наложить временную шину в случае ушиба конечностей, провели мастер-класс по использованию канатов для перехода с одной точки на другую.Организаторы акции также сделали акцент на том, как люди должны вести себя во время походов во избежание загрязнения окружающей среды. К примеру, подросткам посоветовали не брать с собой одноразовую посуду, объяснили, как оставленный мусор в последствие влияет на экологию.По словам Максимовой, сотрудничество с абхазской экологической организацией "Апсабара" у нее началось пять лет назад, когда она работала в Сочинском национальном парке.Акцию провели в рамках проекта "Повышение устойчивости населения к климатическим рискам" – IRCCR. Проект реализуется при содействии Программы развития ООН и Шведского агентства по международному развитию.Всего в Абхазии работает пять клубов "Апсабара" на базе средних школ села Мгудзырхуа и Шашикуара, Гагрской школы №1 и Пицундской школы №2, а также на базе экологического центра "Апсабара" в Сухуме.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/protsedura-omolazhivaniya-ekologicheskaya-aktsiya-proshla-na-gosdachakh-v-myussere-1038438824.html

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