https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/zaregistrirovany-dve-initsiativnye-gruppy-po-vydvizheniyu-kandidatov-v-deputaty-po-okrugu-8-1038618655.html

Зарегистрированы две инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты по округу №8

Зарегистрированы две инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты по округу №8

Днем ранее была зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Ираклия Чачхалия кандидатом в депутаты Парламента по округу №8. 12.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-12T17:10+0300

2022-04-12T17:10+0300

2022-04-12T17:46+0300

выборы в парламент абхазии - 2022

выборы в парламент абхазии

парламент абхазии

абхазия

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СУХУМ, 12 апр – Sputnik. ЦИК зарегистрировал две инициативные группы по выдвижению Тимура Квеквескири и Наура Нармания кандидатами в депутаты Народного Собрания по избирательному округу №8 (Маякский).Повторные выборы по Сухумскому избирательному округу №8 назначены в связи с тем, что во втором туре кандидаты набрали одинаковое количество голосов, голосование пройдет 28 мая.Выборы в Парламент Абхазии состоялись 12 марта, по 17 округам депутаты были избраны, еще в 17 округах 26 марта прошел второй тур.По итогам выборы состоялись в 16 округах, в округе №8 (Маякский) пройдет повторное голосование, поскольку оба кандидата – Наур Нармания и Леон Губаз – набрали равное количество голосов.По округу №18 (Гудаутский городской первый) также пройдут повторные выборы 14 мая.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/zaregistrirovana-initsiativnaya-gruppa-po-vydvizheniyu-kandidata-v-deputaty-po-okrugu-8-1038609951.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/bzhaniya-poblagodaril-deputatov-shestogo-sozyva-parlamenta-abkhazii-za-prodelannuyu-rabotu-1038611203.html

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