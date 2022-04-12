https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/zatulin-poblagodaril-abkhaziyu-za-podderzhku-rossii-v-trudnuyu-minutu-1038612272.html
Затулин поблагодарил Абхазию за поддержку России в трудную минуту
Затулин поблагодарил Абхазию за поддержку России в трудную минуту
Константин Затулин был приглашенным гостем на первом заседании сессии Парламента седьмого созыва. 12.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-12T13:36+0300
2022-04-12T13:36+0300
2022-04-12T14:14+0300
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СУХУМ, 12 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин поблагодарил Абхазию за поддержку России в трудную минуту.Он подчеркнул, что Абхазия одной из первых признала Донецкую и Луганскую Народные Республики и поддержала спецоперацию в Украине. Затулин также прочел приветствие от председателя Госдумы Вячеслава Володина. В обращении Володин поздравляет вновь избранных депутатов Парламента и отмечает, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество и координацию законов. Первое заседание сессии Народного Собрания Абхазии седьмого созыва прошло в Сухуме 12 апреля.На первом заседании сессии присутствовали президент Абхазии Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анкваб, вице-президент Бадра Гунба, представители власти, главы министерств.Были приглашены генеральный прокурор, представители судебной власти, главы городов и районов, представители духовенства и Совета старейшин, а также депутат Госдумы России Константин Затулин.Первое заседание началось с гимна республики, после чего слово было предоставлено Аслану Бжания.Среди избранных депутатов парламента седьмого созыва семь человек были депутатами шестого созыва - Лаша Ашуба, Тимур Бейя, Астамур Аршба, Алхас Хагба, Левон Галустян, Ашот Миносян и Венори Бебия.На первом заседании присутствовало 33 депутата. В двух избирательных округах – №8 (Маякский) и №18 (Гудаутский) – будут проводиться повторные выборы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/bzhaniya-poblagodaril-deputatov-shestogo-sozyva-parlamenta-abkhazii-za-prodelannuyu-rabotu-1038611203.html
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парламент абхазии, абхазия, госдума, политика, константин затулин
Затулин поблагодарил Абхазию за поддержку России в трудную минуту
13:36 12.04.2022 (обновлено: 14:14 12.04.2022)
Константин Затулин был приглашенным гостем на первом заседании сессии Парламента седьмого созыва.
СУХУМ, 12 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин поблагодарил Абхазию за поддержку России в трудную минуту.
Он подчеркнул, что Абхазия одной из первых признала
Донецкую и Луганскую Народные Республики и поддержала спецоперацию в Украине.
"От имени своих коллег хочу выразить благодарность за поддержку в трудную минуту", – сказал он и пожелал депутатам успехов в работе.
Затулин также прочел приветствие от председателя Госдумы Вячеслава Володина.
В обращении Володин поздравляет вновь избранных депутатов Парламента и отмечает, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество и координацию законов.
Первое заседание сессии Народного Собрания Абхазии седьмого созыва прошло в Сухуме 12 апреля.
На первом заседании сессии присутствовали президент Абхазии Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анкваб, вице-президент Бадра Гунба, представители власти, главы министерств.
Были приглашены генеральный прокурор, представители судебной власти, главы городов и районов, представители духовенства и Совета старейшин, а также депутат Госдумы России Константин Затулин.
Первое заседание началось с гимна республики, после чего слово было предоставлено Аслану Бжания.
Среди избранных депутатов парламента седьмого созыва семь человек были депутатами шестого созыва - Лаша Ашуба, Тимур Бейя, Астамур Аршба, Алхас Хагба, Левон Галустян, Ашот Миносян и Венори Бебия.
На первом заседании присутствовало 33 депутата. В двух избирательных округах – №8 (Маякский) и №18 (Гудаутский) – будут проводиться повторные выборы.