https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/abkhazfarmatsiya-defitsita-po-postavkam-medikamentov-po-goslinii-net-1038613114.html
Абхазфармация: дефицита по поставкам медикаментов по гослинии нет
Абхазфармация: дефицита по поставкам медикаментов по гослинии нет
После начала военной спецоперации на Украине в результате наложенных санкций и внешнего давления на Россию нарушились цепочки поставок, в том числе... 13.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-13T10:00+0300
2022-04-13T10:00+0300
2022-04-13T10:21+0300
в абхазии
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лекарства
абхазия
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СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Дефицита по поставкам медикаментов по гослинии пока нет, заявил в эфире радио Sputnik директор РУП "Абхазфармация" Рустам Адлейба."Кое-какие проблемы по позициям, по дефектуре, по дефициту, конечно, бывают, но неразрешимых пока нет. Пропадали какие-то препараты в связи с тем, что озвучили (в связи с международной геополитической ситуацией нарушены логистические цепочки - прим. ред), но кое-что уже появилось на рынке. Так что пока процесс поставок идет как обычно. Да, некоторый дефицит имеет место, но он всегда есть, даже в штатной ситуации", – пояснил Адлейба.В Абхазии по линии Минздрава действуют медицинские программы по помощи онкобольным, больным туберкулезом, тем, кто нуждается в гемодиализе. Еще пару месяцев назад ощущался небольшой дефицит инсулина и препаратов для химиотерапии. Но сейчас, как отмечает директор "Абхазфармации", обеспечение ими идет в штатном режиме."По этим программам возникли некоторые сложности в момент ажиотажа, когда определенные санкции начали вводиться (санкций против России - прим.ред.). Но на сегодняшний день инсулином государство обеспечено, препараты по программе для онкобольных отпускаются. Есть некоторые сложности, дефицит, но пока решаем, находим, достаем. В дальнейшем я не готов гарантировать стопроцентное обеспечение, но пока обеспечение идет. По каким-то позициям у нас есть запасы, какие-то позиции, к сожалению, могут просесть", – сказал он.По словам Рустама Адлейба, возможности обеспечения внутреннего рынка медикаментами у Абхазии не очень широки, так как в республике не производятся медицинские препараты."Мы - маленькая республика и зависим от импорта. Стараемся по государственной линии по тем позициям, которые жизненно необходимы, делать хотя бы какие-то запасы. Насколько я знаю, и коммерческие структуры, которые розничными продажами занимаются, пытаются предусмотреть этот момент", – отметил Адлейба.Если же возникнут серьезные проблемы с поставками медикаментов из Российской Федерации в "Абхазфармации" будут искать новые источники. По словам Адлейба, такой опыт уже был, республика закупала лекарства и в других странах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/abkhazfarmatsiya-podvela-itogi-raboty-za-2021-god-1037142036.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220203/adleyba-rasskazal-ob-obespechenii-lekarstvami-i-zatratakh-na-lechenie-infitsirovannykh-covid--1037400977.html
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медицина, лекарства, абхазия
Абхазфармация: дефицита по поставкам медикаментов по гослинии нет
10:00 13.04.2022 (обновлено: 10:21 13.04.2022)
После начала военной спецоперации на Украине в результате наложенных санкций и внешнего давления на Россию нарушились цепочки поставок, в том числе лекарственных препаратов.
СУХУМ, 13 апр - Sputnik.
Дефицита по поставкам медикаментов по гослинии пока нет, заявил в эфире радио Sputnik
директор РУП "Абхазфармация" Рустам Адлейба.
По словам Адлейба, никаких экстренных ситуаций, связанных с недостатком лекарств, пока не возникало, работа идет в штатном режиме.
"Кое-какие проблемы по позициям, по дефектуре, по дефициту, конечно, бывают, но неразрешимых пока нет. Пропадали какие-то препараты в связи с тем, что озвучили (в связи с международной геополитической ситуацией нарушены логистические цепочки - прим. ред), но кое-что уже появилось на рынке. Так что пока процесс поставок идет как обычно. Да, некоторый дефицит имеет место, но он всегда есть, даже в штатной ситуации", – пояснил Адлейба.
В Абхазии по линии Минздрава действуют медицинские программы по помощи онкобольным, больным туберкулезом, тем, кто нуждается в гемодиализе. Еще пару месяцев назад ощущался небольшой дефицит инсулина и препаратов для химиотерапии. Но сейчас, как отмечает директор "Абхазфармации", обеспечение ими идет в штатном режиме.
"По этим программам возникли некоторые сложности в момент ажиотажа, когда определенные санкции начали вводиться (санкций против России - прим.ред.). Но на сегодняшний день инсулином государство обеспечено, препараты по программе для онкобольных отпускаются. Есть некоторые сложности, дефицит, но пока решаем, находим, достаем. В дальнейшем я не готов гарантировать стопроцентное обеспечение, но пока обеспечение идет. По каким-то позициям у нас есть запасы, какие-то позиции, к сожалению, могут просесть", – сказал он.
По словам Рустама Адлейба, возможности обеспечения внутреннего рынка медикаментами у Абхазии не очень широки, так как в республике не производятся медицинские препараты.
"Мы - маленькая республика и зависим от импорта. Стараемся по государственной линии по тем позициям, которые жизненно необходимы, делать хотя бы какие-то запасы. Насколько я знаю, и коммерческие структуры, которые розничными продажами занимаются, пытаются предусмотреть этот момент", – отметил Адлейба.
Если же возникнут серьезные проблемы с поставками медикаментов из Российской Федерации в "Абхазфармации" будут искать новые источники. По словам Адлейба, такой опыт уже был, республика закупала лекарства и в других странах.