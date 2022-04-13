https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/minoborony-rossii-torgovyy-port-mariupolya-osvobozhden-ot-boevikov-azova-1038642430.html

Минобороны России: торговый порт Мариуполя освобожден от боевиков "Азова"

Минобороны России: торговый порт Мариуполя освобожден от боевиков "Азова"

Военная спецоперация России на Украине продолжается с 24 февраля, ее целью являются демилитаризация и денацификация Украины, а также защита населения Донбасса... 13.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-13T21:10+0300

2022-04-13T21:10+0300

2022-04-13T21:10+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Морской торговый порт в городе Мариуполь полностью освобожден от боевиков нацистского формирования "Азов", сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.По словам Конашенкова, все заложники, которые удерживались на стоящих в порту кораблях, в том числе и иностранных, были освобождены.Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор большую часть города удалось взять под контроль. Столкновения продолжаются в районе завода "Азовсталь", в котором укралась значительная часть бойцов нацбатальона "Азов".Ранее российская армия пресекла попытку эвакуации лидеров "Азова", против которых в России возбуждено уголовное дело, по морю, а также две попытки вывезти их на вертолетах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/vooruzhennye-sily-rossii-presekli-popytku-voennykh-ukrainy-vyyti-iz-okruzheniya-v-mariupole-1038608190.html

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