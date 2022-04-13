https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/nekotorye-kovidnye-otdeleniya-v-bolnitsakh-abkhazii-budut-zakryty-1038636223.html

Ковидные отделения в районных больницах Абхазии будут закрыты

Ковидные отделения в районных больницах Абхазии будут закрыты

За последние сутки диагноз коронавирусная инфекция был подтвержден у трех человек из 73 протестированных. 13.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-13T17:05+0300

2022-04-13T17:05+0300

2022-04-13T17:17+0300

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СУХУМ, 13 апр – Sputnik. Ковидные отделения в районных больницах Абхазии будут закрыты в ближайшее время, Гудаутский ковид-госпиталь продолжит работу, сообщает Минздрав республики. Решение о закрытии коронавирусных отделений было принято оперштабом в четверг, 13 апреля, в связи с тем, что уровень заболеваемости в республике значительно снизился.Главный ковидный госпиталь в Гудауте продолжит свою работу. Больные с COVID-19 со всей Абхазии, нуждающиеся в стационарном лечении, будут проходить его там. В настоящее время на стационарном лечении в нем находятся 10 пациентов, в тяжелом состоянии четыре человека, состояние здоровья шести пациентов оценивается как средней степени тяжести.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/pochti-milliard-rubley-potratila-abkhaziya-na-borbu-s-covid-19-s-nachala-pandemii-1038553678.html

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