Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/nekotorye-kovidnye-otdeleniya-v-bolnitsakh-abkhazii-budut-zakryty-1038636223.html
Ковидные отделения в районных больницах Абхазии будут закрыты
Ковидные отделения в районных больницах Абхазии будут закрыты
За последние сутки диагноз коронавирусная инфекция был подтвержден у трех человек из 73 протестированных. 13.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-13T17:05+0300
2022-04-13T17:17+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
новости
здравоохранение
минздрав
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/11/1032237822_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_c81ea75186e3e3e310f80e7f4db451f3.jpg
СУХУМ, 13 апр – Sputnik. Ковидные отделения в районных больницах Абхазии будут закрыты в ближайшее время, Гудаутский ковид-госпиталь продолжит работу, сообщает Минздрав республики. Решение о закрытии коронавирусных отделений было принято оперштабом в четверг, 13 апреля, в связи с тем, что уровень заболеваемости в республике значительно снизился.Главный ковидный госпиталь в Гудауте продолжит свою работу. Больные с COVID-19 со всей Абхазии, нуждающиеся в стационарном лечении, будут проходить его там. В настоящее время на стационарном лечении в нем находятся 10 пациентов, в тяжелом состоянии четыре человека, состояние здоровья шести пациентов оценивается как средней степени тяжести.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/pochti-milliard-rubley-potratila-abkhaziya-na-borbu-s-covid-19-s-nachala-pandemii-1038553678.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/11/1032237822_144:0:2455:1733_1920x0_80_0_0_87468daed7483cfda6ceadb99ce863d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, здравоохранение, минздрав, мировая пандемия коронавируса covid-19

Ковидные отделения в районных больницах Абхазии будут закрыты

17:05 13.04.2022 (обновлено: 17:17 13.04.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукБольница после ремонта
Больница после ремонта - Sputnik Абхазия, 1920, 13.04.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Yandex newsTelegram
За последние сутки диагноз коронавирусная инфекция был подтвержден у трех человек из 73 протестированных.
СУХУМ, 13 апр – Sputnik. Ковидные отделения в районных больницах Абхазии будут закрыты в ближайшее время, Гудаутский ковид-госпиталь продолжит работу, сообщает Минздрав республики.

"В ближайшее время будут закрыты ковидные отделения Очамчырской, Ткуарчалской и Гагрской ЦРБ, а также Сухумской инфекционной больницы", – говорится в сообщении ведомства.

Решение о закрытии коронавирусных отделений было принято оперштабом в четверг, 13 апреля, в связи с тем, что уровень заболеваемости в республике значительно снизился.
Главный ковидный госпиталь в Гудауте продолжит свою работу. Больные с COVID-19 со всей Абхазии, нуждающиеся в стационарном лечении, будут проходить его там. В настоящее время на стационарном лечении в нем находятся 10 пациентов, в тяжелом состоянии четыре человека, состояние здоровья шести пациентов оценивается как средней степени тяжести.
Денежные купюры и монеты. - Sputnik Абхазия, 1920, 08.04.2022
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Почти миллиард рублей потратила Абхазия на борьбу с COVID-19 с начала пандемии
8 апреля, 13:00
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0