https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/on-to-plakal-to-smeyalsya-to-schetinilsya-kak-ezh-podolyak-sumel-taki-udivit-1038638635.html

"Он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж": Подоляк сумел-таки удивить

"Он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж": Подоляк сумел-таки удивить

О том, каким образом Россия может восстановить добрососедские братские отношения с Украиной, рассуждает колумнист Sputnik Алексей Ломия. 13.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-13T19:25+0300

2022-04-13T19:25+0300

2022-04-13T19:27+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

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вооружения

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мнение

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В последнее время, на фоне происходящих на Украине событий, выработал правило смотреть в сети видеоряд с обеих сторон "баррикад". Таким образом можно среди этого огромного потока информации найти для себя пищу для объективного анализа.Подоляк сломался, несите новогоТак вот, очередной раз копался в сети и набрел на интервью Михаила Подоляка с каким-то броским заголовком. Ролик длинный, аж 51 минута, но решил потратить время или хотя бы начать просмотр, а там по ситуации. И что вы думаете? Я испытал настоящий шок! Рекомендую посмотреть его всем. Не сочтите за рекламу, но это правда стоит того, на многое откроете глаза, сбросите розовые очки точно. Особенно настаивал бы, чтобы посмотрели все сомневающиеся в целях и задачах специальной военной операции на Украине. Всем пацифистам, всем любителям "европейского уклада и мышления" соседней для России страны.Почему еще актуально это увидеть? Это не штатный брехун Арестович, не блогер с бурной фантазией Яковина, не отпетый негодяй Гордон, это чиновник высшего ранга, элита руководства Украины, член переговорной группы. Именно такие решают, в каком фарватере будет продвигаться дальше Украина, какие взаимоотношения будет выстраивать в мире с Россией.Выверенная четкая речь. Чувствуется мысль, как правило не переходит на откровенное хамство, сдерживает эмоции, но тут вдруг полезло такое! Попробую тезисно.Словесное недержаниеЦитата: "Россия - страна, где 90 процентов населения малограмотное, малообразованное, живущее в стесненных полунищенских условиях. Народ с глубинной родовой травмой, с претензией на чемпионство. Обиженные на весь остальной мир, считающие, что все им обязаны". Каково, да? Это что у него в голове? Судя по возрасту, выходец из СССР формировался как личность в те добрые времена. Как могут такие бредни прийти в голову и быть произнесены на весь мир?Цитата: "Пора бы всем нам понять, что мы никакие не братья, мы не друзья, мы проевропейцы. Россияне - люди с совершенно иной ментальностью, с агрессивной психологией, привыкшие к раболепию. Нам надо откинуть всякие иллюзии и выстроить максимально холодные взаимоотношения, обозначить идеологические границы". Представляете с какой претензией на исключительность этот управленец, с каким презрением к братскому славянскому народу он живет? И несет эту ахинею на чистом русском языке. Рискну предположить, что именно русский для него родной язык, язык, на котором, с позволения сказать, он мыслит.Агрессия стоящего на коленяхОсобенно надо обратить внимание на это интервью европейцам. Не рискуя хоть немного поддеть своего главного спонсора и идеолога - США, Подоляк обрушился с обидой, горечью, брезгливостью и при этом, самое интересное, с огромной претензией к Евросоюзу. Он их попросту обвинил в медлительности, в отсутствии здравой логики, в нежелании поступиться комфортом, ради защиты интересов "Це Европы - Украины". Он требует, именно требует, чтобы они в ущерб себе полностью изолировали Россию. Даже запрещает проводить культурные мероприятия, хоть как-то связанные с русским миром, просто выкорчевать из мирового наследия все русское. Я бы на месте европейцев не то что не поддерживал бы Украину морально, материально, поставками оружия, а наоборот - просто дождался бы логического завершения этой операции, которая приведет к искоренению навсегда и самой верхушки Украины, и идеологии этой кучки отщепенцев, которые на сегодня там правят. Даже не пытаясь хоть как-то логично объяснить эту массу претензий к Европе, Подоляк прямым текстом утверждает, что они справятся с Россией, а потом спросят с каждой европейской страны, предъявят счета за то, что они "спасли Европу от нацистской России". Более того, совершенно недвусмысленно он предрекает Украине роль авангарда в будущем развитии европейского мира, а лидером всей Европы предлагает президента Зеленского, как "величайшего стратега, смелого, креативного политика нового толка, который точно знает, как выстроить новый миропорядок, новую систему безопасности по контуру Европы".Иного пути нетЭто только некоторые, но, с моей точки зрения, самые важные выкладки из объемного интервью Михаила Подоляка, которые без полутонов, очень красноречиво показывают с какой токсичной для России кликой приходится иметь дело. И восстановить былое братство славянских народов, добрососедские отношения возможно только после полной изоляции этой преступной верхушки от самого украинского народа. Это будет сложный период, который принесет и жертвы, и разрушения, но иного пути, увы, нет.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/zapad-otmenyaet-russkuyu-kulturu-1037882287.html

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россия, украина, армия, вооружения, колумнисты, мнение