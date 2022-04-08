https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/nesvoevremennyy-patsifizm-kuda-vedet-neumestnoe-mirolyubie-1038556577.html

Несвоевременный пацифизм: куда ведет неуместное "миролюбие"

Несвоевременный пацифизм: куда ведет неуместное "миролюбие"

О том, почему воззвания остановить спецоперацию на Украине несвоевременны, рассуждает колумнист Sputnik Алексей Ломия. 08.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-08T17:10+0300

2022-04-08T17:10+0300

2022-04-08T17:10+0300

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Абхазский сегмент соцсетей всколыхнул призыв немедленно прекратить кровопролитие на Украине, опубликованный от имени группы граждан Абхазии. Причем присоединиться к воззванию можно было всем желающим. Предложение поставить подпись под текстом было адресовано и мне, в том числе. Я не стал этого делать. Даже в комментариях указал, что именно меня не устраивает, но все же хочется разъяснить подробнее.Такие обстоятельстваМы живем в свободном обществе, в демократической стране. Пусть это утверждение вызовет у кого-то ехидную улыбку, но это именно так. Даже больше скажу, стремление нашего народа к свободе неоднократно приводило его на грань уничтожения. Поэтому право каждого на свое мнение и возможность его выразить, в том числе публично, мы свято чтим. Мы можем не соглашаться, раздражаться, даже сквернословить, но запрещать кому-либо высказываться не будем. Но есть нюансы, которые нельзя не учитывать. Есть обстоятельства, обстановка в мире, которые предполагают оставлять свое мнение при себе. И сегодня, по моему глубокому убеждению, именно такие времена.Никто меня никогда не переубедит, но корень зла в мировых процессах надо искать именно в США и Великобритании. Несомненно это великие страны, с мощной экономикой, которые оказали огромное влияние на все исторические события, на развитие цивилизации. Особенно это касается Англии. Америка еще и ядерная держава. С некоторых пор США слишком настойчиво стали диктовать всему остальному миру удобный ей миропорядок. Хитрыми манипуляциями финансовых кругов этой страны всем экономикам планеты навязали как главный эквивалент расчетов в экспортно-импортных операциях доллар США. Страшно сказать, но печатный станок этой валюты принадлежит частной компании – Федеральной резервной системе. Никакого контроля за этой организацией нет ни у одного государства. Даже у самих Соединенных Штатов. Как только в мире появляется желающий изменить этот порядок, к нему приходит война. Или физическое устранение, как было с Джоном Кеннеди. Доллар США ничем не подкреплен. Ни золотом, ни алмазами, просто красивый фантик, навязанный миру экономической и ядерной мощью США. Но у экономических процессов есть свои правила. Их не может нарушить даже мировая элита. Периодически всемирную экономику накрывает кризис, который не обходит стороной даже США. Именно поэтому в разных уголках планеты вспыхивают локальные конфликты, часто перерастающие в региональные войны, на которых Соединенные Штаты умело наживаются.Для тех, кто еще не понялЕдинственная страна, которая ставит под сомнение гегемонию США – Россия. Пусть даже с не самой эффективной экономикой, но обладающая несметными запасами природных ресурсов и мощнейшим ядерным потенциалом. Любой адекватный и объективный человек, который пройдется по истории, легко поймет, как настойчиво американцы пытаются расшатать, расчленить Россию. Желание выстроить однополярный мир не дает покоя любому президенту США. В этих устремлениях они даже готовы ввергнуть в глубокий кризис своих вроде как союзников – Европейский союз.Неоднократно писал, еще раз повторюсь. Именно с целью раздавить Россию США и Европа накачали Украину современным оружием, создали у украинцев иллюзию, что они смогут противостоять военному потенциалу России. Кроме того, громадные ресурсы были брошены на разобщение двух славянских народов. Пестование неонацистской идеологии, перекраивание истории, потакание любым капризам украинской элиты привело к тому, что Украина и Россия стали врагами. Руководящая клика Украины с вожделением стала ждать вступление в НАТО – для России самый агрессивный и враждебный блок. Даже в конституцию были внесены изменения. И только тогда, когда исчерпаны были все мирные способы предотвратить процессы расширения альянса за счет Украины, руководство России приняло решение провести специальную военную операцию.Убийственный пацифизмЗачем все это пишу? Среди подписантов призыва много очень уважаемых мною и очень образованных людей. Большинство из них больше моего знают и понимают, с чем связаны тектонические сдвиги и процессы в геополитике. Точно так же понимают, что, к сожалению, иного способа решить грандиозные проблемы для безопасности и суверенитета России, кроме как танками и пушками, сегодня нет. Более того, на Россию с надеждой смотрит народ Донбасса. Если Россия остановится на достигнутом или, как призывают одобряющие призыв, отойдет от своей конечной цели, неужели кто-то сомневается в том, какая участь ждет живущих там людей? Их выжгут! Как сожгли несогласных в Доме профсоюзов в Одессе! Вы к этому призываете? Или вы правда это не понимаете? Не верю.Сейчас наступил тот самый момент, когда у России нет иного пути, кроме как добиться желаемых целей военным путем. Чего вы добивались этим призывом? Остановить геополитические процессы? Вы правда верите, что к вам прислушаются? Или вы большие пацифисты, чем все, в том числе и я? Я не поленился и подсчитал, кто поставил вам отметку "нравится", "сердечки". Вас не смущает, что среди них больше шестидесяти представителей вражеской для нас Грузии? И полно тех, у кого на аватарках украинский флаг. Если такая поддержка вдруг вас вдохновила, то смею огорчить, треть одобривших ваш призыв, наши враги! И только из-за этого я бы снес эту публикацию из всех пабликов, не задумываясь.Важная ремаркаИ самое важное. Чтобы не было ни у кого бурного полета фантазий и предположений, по поводу того, к кому призыв, чья инициатива и в чью пользу, надо внести немного ясности и конкретики. Добавьте, пожалуйста, в него один абзац следующего содержания: "Обращаемся к властям США, Великобритании и Европейского союза! Немедленно прекратите продвижение враждебного блока НАТО к границам России! Только вы можете повлиять на преступную, властную клику Украины. Прекратите поставлять им всевозможное оружие и боеприпасы! Только такие мудрые шаги могут приблизить мир на Украине и на всей планете Земля!" Всего лишь две-три строки снимут ряд вопросов у народа Абхазии, который в абсолютном большинстве поддерживает Россию в создавшейся ситуации. Если вы готовы к такой ремарке, можете считать, что я первый подпишу. И я за мир! Но не сиюминутный, а навсегда.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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колумнисты, мнение, россия, украина, донбасс