https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/dva-novykh-natsionalnykh-turisticheskikh-marshruta-poyavilis-v-rossii-1038651476.html

Два новых национальных туристических маршрута появились в России

Два новых национальных туристических маршрута появились в России

Активное развитие и популяризация направлений внутреннего туризма начались в 2020 году, когда из-за мировой пандемии COVID-19 страны закрыли свои границы. 14.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-14T12:40+0300

2022-04-14T12:40+0300

2022-04-14T12:51+0300

туризм

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0e/1038651658_0:222:2851:1826_1920x0_80_0_0_4855e9f56e4afbeb98fa4b4a0db390ee.jpg

СУХУМ, 14 апр – Sputnik. На заседании Экспертного совета при Ростуризме программам путешествий из Вологодской и Ивановской областей был присвоен статут национальных туристических маршрутов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).Путешественники познакомятся с сельским укладом жизни, посетят старинные дома, в которых жили люди с разным достатком, попробуют взбить масло и научиться плести вологодские кружева. Второй маршрут, "Ивановские манеры", делает упор на текстильное и промышленное наследие Ивановской области – манерами раньше назывались ручные набивные формы для печати узора на тканях. Посетив город, путешественники смогут побывать в роли ивановских ткачей и самостоятельно набить рисунок на ситец, забрав свое произведение в качестве сувенира.Маршрут также рассчитан на два дня и знакомит туристов с тремя городами Ивановской области: это текстильная столица России и город авангарда Иваново, старинный купеческий город Шуя и город Палех, известный своей палехской лаковой миниатюрой и богатым музеем икон.К обоим маршрутам были замечания, связанные, по большей части, с гастрономической составляющей – не все точки общепита могут предоставить гостям качественный сервис. Еще три маршрута из Республики Марий Эл, Свердловской и Смоленской областей не получили статуса национальных и были отправлены на доработку.Из-за начала спецоперации на Украине власти многих стран закрыли свое небо для российских самолетов и запретили гражданам России въезд в страну. Правительство страны предлагает путешественникам альтернативу в виде внутреннего туризма, поддерживая организаторов отдыха, а также введя кэшбек и новые направления чартерных рейсов для туристов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/rossiyskie-turoperatory-zafiksirovali-rost-sprosa-na-tury-v-abkhaziyu-1038414111.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/nauchnaya-konferentsiya-o-turizme-otkrylas-v-abkhazskom-gosuniversitete-1038611006.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

туризм, россия, новости