https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/dva-novykh-natsionalnykh-turisticheskikh-marshruta-poyavilis-v-rossii-1038651476.html
Два новых национальных туристических маршрута появились в России
Два новых национальных туристических маршрута появились в России
Активное развитие и популяризация направлений внутреннего туризма начались в 2020 году, когда из-за мировой пандемии COVID-19 страны закрыли свои границы. 14.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-14T12:40+0300
2022-04-14T12:40+0300
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СУХУМ, 14 апр – Sputnik. На заседании Экспертного совета при Ростуризме программам путешествий из Вологодской и Ивановской областей был присвоен статут национальных туристических маршрутов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).Путешественники познакомятся с сельским укладом жизни, посетят старинные дома, в которых жили люди с разным достатком, попробуют взбить масло и научиться плести вологодские кружева. Второй маршрут, "Ивановские манеры", делает упор на текстильное и промышленное наследие Ивановской области – манерами раньше назывались ручные набивные формы для печати узора на тканях. Посетив город, путешественники смогут побывать в роли ивановских ткачей и самостоятельно набить рисунок на ситец, забрав свое произведение в качестве сувенира.Маршрут также рассчитан на два дня и знакомит туристов с тремя городами Ивановской области: это текстильная столица России и город авангарда Иваново, старинный купеческий город Шуя и город Палех, известный своей палехской лаковой миниатюрой и богатым музеем икон.К обоим маршрутам были замечания, связанные, по большей части, с гастрономической составляющей – не все точки общепита могут предоставить гостям качественный сервис. Еще три маршрута из Республики Марий Эл, Свердловской и Смоленской областей не получили статуса национальных и были отправлены на доработку.Из-за начала спецоперации на Украине власти многих стран закрыли свое небо для российских самолетов и запретили гражданам России въезд в страну. Правительство страны предлагает путешественникам альтернативу в виде внутреннего туризма, поддерживая организаторов отдыха, а также введя кэшбек и новые направления чартерных рейсов для туристов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/rossiyskie-turoperatory-zafiksirovali-rost-sprosa-na-tury-v-abkhaziyu-1038414111.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/nauchnaya-konferentsiya-o-turizme-otkrylas-v-abkhazskom-gosuniversitete-1038611006.html
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туризм, россия, новости
Два новых национальных туристических маршрута появились в России
12:40 14.04.2022 (обновлено: 12:51 14.04.2022)
Активное развитие и популяризация направлений внутреннего туризма начались в 2020 году, когда из-за мировой пандемии COVID-19 страны закрыли свои границы.
СУХУМ, 14 апр – Sputnik.
На заседании Экспертного совета при Ростуризме программам путешествий из Вологодской и Ивановской областей был присвоен статут национальных туристических маршрутов, сообщает
Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Маршрут по Вологодской области носит название "Жемчужины Русского Севера"– он рассчитан на два дня и предполагает знакомство туристов с Вологдой, Кирилловым, музеем фресок Дионисия в селе Ферапонтово, а также посещение архитектурно-этнографического музея "Семенково".
Путешественники познакомятся с сельским укладом жизни, посетят старинные дома, в которых жили люди с разным достатком, попробуют взбить масло и научиться плести вологодские кружева.
Второй маршрут, "Ивановские манеры", делает упор на текстильное и промышленное наследие Ивановской области – манерами раньше назывались ручные набивные формы для печати узора на тканях. Посетив город, путешественники смогут побывать в роли ивановских ткачей и самостоятельно набить рисунок на ситец, забрав свое произведение в качестве сувенира.
Маршрут также рассчитан на два дня и знакомит туристов с тремя городами Ивановской области: это текстильная столица России и город авангарда Иваново, старинный купеческий город Шуя и город Палех, известный своей палехской лаковой миниатюрой и богатым музеем икон.
К обоим маршрутам были замечания, связанные, по большей части, с гастрономической составляющей – не все точки общепита могут предоставить гостям качественный сервис.
Еще три маршрута из Республики Марий Эл, Свердловской и Смоленской областей не получили статуса национальных и были отправлены на доработку.
Из-за начала спецоперации на Украине власти многих стран закрыли свое небо для российских самолетов и запретили гражданам России въезд в страну. Правительство страны предлагает путешественникам альтернативу в виде внутреннего туризма, поддерживая организаторов отдыха, а также введя кэшбек и новые направления чартерных рейсов для туристов.