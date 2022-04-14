https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/rusofobiya-ubivaet-kchemu-privedet-blokada-rossii-1038644569.html

Русофобия убивает: к чему приведет блокада России

Русофобия убивает: к чему приведет блокада России

На войне как на войне, но, поскольку победить Россию на поле боя невозможно, есть только один способ добиться ее поражения, считает автор РИА Новости. 14.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-14T09:45+0300

2022-04-14T09:45+0300

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Экономическое удушение извне такой силы, чтобы оно привело к коллапсу экономики, смуте и смене власти, то есть капитуляции. На Западе уже не скрывают, что делают ставку на это, но и мы называем вещи своими именами. Речь не о санкциях, призванных остановить боевые действия на Украине: мы имеем дело с курсом на сокрушение России как таковой. И поэтому принимаемые против нас меры называем так, как и должно, — блокадой, направленной на победу над нашей страной, пишет Петр Акопов для РИА Новости. Выступая в среду в Совете Федерации первый вице-премьер Андрей Белоусов сказал: "Замысел наших геополитических противников состоит в том, чтобы максимально изолировать Россию от мировой экономики. Буквально вырвать ее из мирохозяйственных связей. Запустив тем самым процессы деградации и распада нашей экономической системы. По сути, предпринята попытка организовать глобальную блокаду России, состоящую схематично из четырех колец".Белоусов охарактеризовал эти четыре кольца — финансового, торгового, транспортного и гуманитарного — удушения:Все так, но Запад не учитывает главного. Того, что мир изменился и уже не контролируется англосаксонскими глобалистами. "Полностью создать такую блокаду — изолировать Россию, шестую по величине экономику мира, от глобальной экономической системы — невозможно", — заявил первый вице-премьер, добавив, что события последних полутора месяцев об этом четко свидетельствуют.Действительно, как сказал во вторник Владимир Путин, "тот блицкриг, на который рассчитывали наши недоброжелатели, конечно, не состоялся", экономика выстояла:"Мир сегодня сложнее, чем был в условиях холодной войны, когда было два блока и все перекрывалось "кокомовскими" списками. Мир сложнее сегодня, и в этом сложном мире одной стране не удастся сохранить свое полное доминирование. <…> Все двери и все окна никому захлопнуть не удастся. <…> Жестко изолировать в современном мире вообще невозможно никого, а уж такую огромную страну, как Россия, точно невозможно. Поэтому мы будем работать с теми нашими партнерами, которые хотят взаимодействовать".Блокада как таковая имеет смысл только в том случае, если она является максимально полной, отрубая страну от большинства ее торговых партнеров. В новейшей истории наиболее жестко заблокировать пытались Ирак в 90-е годы, причем на него были наложены санкции ООН, то есть общемировые. То же самое было проделано в последние годы с Северной Кореей, но в обоих случаях страны находили лазейки в санкциях. Ирак, хотя и сильно потерял в уровне жизни, не развалился, там даже не произошло смены власти — для этого понадобилась совершенно незаконная американская интервенция в 2003-м. КНДР давно была закрытой и почти полностью самообеспечивающей (пусть и на очень скромном уровне) страной, но и ее все последние годы тайно и не очень поддерживает Китай.Отказ от покупки российских нефти, угля, а потенциально и газа приведет лишь к тому, что их купят другие страны, то же самое произойдет и с остальными важнейшими товарами нашего экспорта. Да, это повлечет некоторые временные потери в доходах бюджета (частично компенсируемые ростом цен на энергоносители), но уж точно не остановит развитие страны.Попытка убедить весь остальной мир присоединиться к блокаде России закончилась ничем, в этом за полтора месяца все уже могли убедиться. Более того, чем дольше Запад попытается держать эту блокаду, тем сложнее будет это делать — даже тем, кого заставили на нее подписаться.В этом смысле очень показательным стало недавнее голосование на Генассамблее ООН по исключению Российской Федерации из Совета по правам человека. Оно прошло 7 апреля, в результате работа нашей страны в СПЧ была приостановлена, а в тот же день Россия сама заявила о досрочном прекращении своих полномочий. Но тут важно другое: как и кто голосовал. Особенно в сравнении с принятой той же Генассамблеей месяцем раньше, 2 марта, антироссийской резолюцией "Агрессия против Украины". И накануне 2 марта, и накануне 7 апреля Запад выкручивал руки странам третьего мира (и не только им: жестко давили на ту же Сербию, как потом рассказал ее президент Вучич).Первая резолюция, от 2 марта, в итоге была принята голосами 141 страны, при этом против проголосовали всего пять, включая Россию. 35 воздержались и еще 12 отсутствовали. То есть в общей сложности 51 страна проявила самостоятельность и смогла выдержать давление Запада. Конечно, среди них и такие ключевые страны, как Китай и Индия, но все равно явное меньшинство. Хотя надо понимать, что далеко не все из 141 страны, проголосовавшей за осуждение России, готовы присоединиться к санкциям против нас, достаточно назвать Турцию, Мексику, Бразилию и Аргентину, не говоря уже о вынужденной поддержать резолюцию Сербии. Но все равно общие цифры были явно не в нашу пользу.А вот что было 7 апреля: за приостановку нашего участия в СПЧ проголосовали 93 страны, против — 24. И 58 воздержались (или не участвовали). То есть расклад постепенно меняется, причем не за счет карликовых или малозначащих государств. Вместе с Россией голосовали не только некоторые бывшие советские республики, но и, например, Иран, Алжир, Эфиопия, Вьетнам, Боливия, Конго. И Китай, который в этот раз не стал воздерживаться. Еще интереснее состав воздержавшихся (которые в этой ситуации однозначно воспринимаются как отказывающиеся поддержать Запад) — это ключевые страны Латинской Америки (Бразилия с Мексикой), Индия и, что особенно важно, почти весь исламский мир (Египет, Саудовская Аравия, Пакистан, Индонезия, Малайзия, Катар и многие другие). Иначе говоря, хотя формальный расклад не в нашу пользу: 93 против 82 (считая воздержавшихся), но если смотреть на вес стран, то становится видно, что на стороне западного блока в основном небольшие государства Африки и Латинской Америки и практически вся Океания. И почти нет Азии, а та же Турция, проголосовавшая против России, ни в какой блокаде участвовать не собирается.Однажды, кстати, Россию уже пытались заблокировать, это было чуть более века назад, в октябре 1919-го. Тогда Антанта ввела полную блокаду советской России, власти которой ни одно западное государство не признавало (а незападных почти и не было, кроме находившихся в орбите США стран Латинской Америки да Китая с Японией). Та блокада была задумана как тотальная, да и ситуация в России была тяжелейшей, ведь шла гражданская война, большевики не контролировали большую часть страны. И что, она сработала? Нет, большевики тогда разбили угрожавшие столицам войска Юденича и Деникина, а в Европе народ был недоволен ростом цен в связи с прекращением поставок из России и безработицей из-за сокращения экспорта, да и Германия не стала присоединяться к блокаде. Так что уже через три месяца та была признана неработающей, а спустя год заключено торговое соглашение с Англией. А еще через несколько лет торговля с Западом уже шла полным ходом, правда, тогда он мог диктовать нам ее условия.Если Россия выстояла тогда, то уж тем более выстоит и сейчас, ведь и положение страны, и ситуация в мире принципиально отличаются от тех, что были сто лет назад. И не просто выстоит: чем дольше Запад будет упорствовать в своих попытках "задушить Россию", тем больший урон нанесет своим собственным позициям в мире. При этом играть вдолгую — то есть держать блокаду (даже усеченную, только с западной стороны) несколько лет Запад не сможет ни геополитически, ни экономически. Внутренние проблемы вкупе со стремительно меняющимися (и далеко не в его пользу) глобальными раскладами не дают атлантистам запаса времени.Исторический опыт предыдущих попыток "удушения России" ничему не учит, тем более когда ученик не хочет видеть окружающий его мир таким, каков он есть. И да, русофобия в конечном счете убивает — экономически в том числе.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/sanktsii-protiv-rossii-vyzvali-nebyvalyy-krizis-na-zapade-zayavil-putin-1038631631.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/matvienko-paniki-iz-za-sanktsiy-v-rossii-net-1038629210.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/pochemu-zapad-boitsya-denatsifikatsii-ukrainy-1038624668.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/rossiya-dosrochno-slozhit-polnomochiya-v-spch-oon-1038546268.html

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колумнисты, мнение, россия, политика